Путин пообещал обдумать увеличение выплат земским специалистам

Tекст: Александра Юдина

По его словам, об этом вопросе нужно задуматься, так как на Дальнем Востоке выплаты в два раза больше, чем в среднем по стране, также в этом регионе «жизнь дороже», передает ТАСС.

Более того, глава государства предложил расширить проект «Земский учитель» на педагогов детских садов и дополнительного образования.

Речь о такой инициативе зашла после того, как одна из участниц беседы пожаловалась на нехватку педагогов.

«Это очень важное направление. Допобразование расширяет кругозор ребенка, создает базу для того, чтобы ребенок на ранней стадии мог определиться с будущей профессией. Я с вами полностью согласен, и над этим, безусловно, нужно подумать. А что касается дошкольного образования – это может быть следующим шагом», – подчеркнул президент.

Программы «Земский врач», «Земский учитель», «Земский фельдшер» привлекают молодых специалистов в дальневосточные регионы. Программа «Муравьев-Амурский 2030» нацелена на подготовку молодых кадров для государственной службы.



Ранее Путин счел хорошей тенденцией миграционный приток молодежи на Дальний Восток.