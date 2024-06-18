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Путин о поездке зимой на Дальний Восток: До ушей боялся дотрагиваться
Президент Владимир Путин поделился впечатлениями о посещении Дальнего Востока в зимнюю пору, когда температура опустилась до минус 50 градусов Цельсия.
«Да, температуры такие… я помню, я зимой приезжал. Минус 50. До ушей боялся дотрагиваться: думаю, сломаются. Но ничего», – с улыбкой рассказал Путин на встрече с земскими и молодыми специалистами, передает ТАСС.
Один из участников встречи, курсант третьего потока программы «Муравьев – Амурский 2030», рассказал президенту, что два месяца назад переехал из Пятигорска в Забайкальский край и зимой здесь еще не был.
«Понятно. Надо зиму пережить – посмотреть, как вы приспособитесь к этим температурным режимам», – заметил президент. Курсант пообещал Путину справиться.
Ранее Путин заявил, что желает посетить Камчатку, и отметил, что давно там не был.