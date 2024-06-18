Путин пообещал посетить Камчатку

Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.5 комментариев
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Путин подписал указы о кадровых перестановках в Минобороны
Замглавы Минобороны стали Анна Цивилева и Павел Фрадков, следует из указа президента на официальном портале опубликования правовых актов. Олег Савельев назначен замминистра обороны России, руководителем аппарата Минобороны.
От должности замминистра обороны освобождены Николай Панков, Руслан Цаликов и Татьяна Шевцова. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал Павел Попов.
Отмечается, что указы вступают в силу со дня их подписания, 17 июня.
До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.
Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента России, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты России.
Путин намерен посетить КНДР 18-19 июня
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент РФ Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику.
Кроме того, на сайте Кремля уточнили, что двусторонние соглашения о сотрудничестве будут подписаны по итогам государственного визита Путина во Вьетнам 19–20 июня.
Ранее поставляющие Украине оружие страны G7 выразили обеспокоенность поддержкой Китая России и призывают Пекин оказать давление на Москву, чтобы та прекратила специальную военную операцию на Украине.
Напомним, в мае секретарь СБ России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.
В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.
Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.
«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.
Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.
Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.
Как указал Ушаков, программа визита российского лидера в Пхеньян обещает быть весьма насыщенной. Он также отметил, что необходимость нового договора о стратегическом партнерстве с КНДР вызвана эволюцией обстановки в мире, он не направлен против других стран, передает РИА «Новости».
По его словам, лидеры РФ и КНДР выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров. Он пояснил, что Россия ценит понимание КНДР подлинных причин и сути украинского кризиса, а также признательна за признание вхождения Донбасса и Новороссии, пишет ТАСС.
Он сообщил, что Путин во Вьетнаме проведет встречу с выпускниками советских и российских вузов. Помощник президента РФ по международным делам подчеркнул, что товарооборот между Россией и Вьетнамом в 2023 году вырос более чем на 8% и достиг 5 млрд долларов, а в этом году рост продолжается.
Кроме того, Ушаков уточнил, что обещание Путина посетить Турцию с визитом остается в силе, также президент России ждет с визитом одного из африканских лидеров в конце июня.
Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня.
Российский президент Владимир Путин отметил достижения КНДР в укреплении обороны
«Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны», – приводит слова президента ТАСС.
По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий. «Отрадно, что наши корейские друзья – несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США – столь же эффективно отстаивают свои интересы», – подчеркнул российский лидер.
Он также выразил уверенность, что Ким Чен Ын продолжает курс, начатый его предшественниками, Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром.
Ранее сообщалось, что Путин пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.
Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока
«Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», – приводит ТАСС слова президента.
Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомился с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.
Путин подписал указ об увеличении количества заместителей министра обороны
Согласно указу, у министра будут в том числе два первых заместителя, передает ТАСС.
Кроме того, у министра будут один статс-секретарь – заместитель министра, один заместитель министра – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и один заместитель министра – руководитель аппарата Министерства обороны РФ. Прежде глава оборонного ведомства имел 11 заместителей.
Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителей министра обороны России.
Президент подчеркнул, что Россия неизменно поддерживала КНДР и корейский народ в их противостоянии «коварному, опасному и агрессивному врагу», сообщает ТАСС.
По мнению Путина, США выдвигают КНДР неприемлемые требования, хотя Пхеньян неоднократно предлагал путь мирного решения разногласий.
Российский лидер напомнил, что отношения между странами основаны на принципах равенства, взаимного уважения и доверия, а народы двух стран объединяет «нелегкая совместная борьба против японского милитаризма».
Путин сообщил, что переговорил с Силуановым о проблеме возведения моста через Лену
Отмечается, что глава государства обсудил вопрос постройки моста, что, по данным главы Якутии Айсена Николаева, обеспечит республике прирост валового продукта на 3% и снижение прямых затрат бюджета на 4,7 млрд рублей, передает ТАСС.
Ранее Путин заверил, что мост через Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай Мегино-Кангаласского района. Это позволит создать в Якутске транспортно-логистический узел.
Путин посещал Якутию в сентябре 2014 года, отсюда вечером президент России отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день – во Вьетнам, передает ТАСС.
В Якутии Путину расскажут о достижении региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности, он также встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами. Также в планах – встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Напомним, Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.
Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.
«Пхеньян был и остается нашим убежденным единомышленником, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, учете интересов друг друга», – цитирует текст статьи ТАСС.
Президент подчеркнул, что Россия и КНДР вместе будут выстраивать архитектуру безопасности в Евразии, противостоять западным санкциям и создавать независимые системы расчетов.
«Мы готовы к взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными», – добавил он.
Путин также напомнил, что Декларации, подписанные между Россией и КНДР в 2000 году, определили основные приоритеты партнерства стран.
Ранее Путин отметил прорывы КНДР в укреплении обороны и пообещал КНДР поддержку в борьбе за независимость.
Президент России Владимир Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР
По словам президента, Россия намерена активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, а также увеличить количество взаимных туристических поездок.
«В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены», – передает слова Путина ТАСС.
Он отметил, что России и КНДР будут развивать «все то, что очеловечивает общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание».
Ранее сообщалось, что Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.
Правительство региона разрешило проблему благодаря федеральной программе, участию ДОМ.РФ и регионального бюджета, сказал Воробьев Путину, передает ТАСС.
Ранее в Подмосковье насчитывалось 117 тыс. обманутых дольщиков, сейчас их проблемы разрешили. Теперь облправительство намерено строить социальную инфраструктуру и благоустраивать территории.
В регионе планируется реализовать масштабную программу модернизации теплоснабжения и водоснабжения. За пять лет в Подмосковье модернизируют сети и котельные, это затронет около 60% населения.
Губернатор на встрече сообщил президенту о почти законченном строительстве детского госпиталя в Красногорске, а также о планах построить большую клинику в Балашихе, передает ТАСС.
Путин отметил, что поликлиническое звено – это один из наиболее крупных объектов здравоохранения.
«Нужно, конечно, увеличивать возможность посещений в этом, может быть, самом важном для граждан звене. Доступность должна быть. <…> Это тем более важно, что в отличие от многих других регионов страны Московская область прирастает населением», – добавил президент.
Воробьев пояснил, что в 2023 году численность населения региона выросла почти на 70 тыс. человек. В среднем ежегодный рост составляет 70-90 тыс. человек.
Пхеньян к приезду Путина украсили российскими флагами и портретами президента России
Транспаранты из государственных флагов украшают здания, фонарные столбы вдоль основных дорог из аэропорта вплоть до центра Пхеньяна, также огромные полотна российского триколора повесили на фасады нескольких крупных небоскребов, передает ТАСС.
В аэропорту развернуты приветственные баннеры на русском и корейском языках: «Да здравствует нерушимая российско-корейская дружба и сплоченность!», «Горячо приветствуем президента Российской Федерации товарища Путина!»
Такие же приветствия и портреты Путина – по пути следования российской делегации.
Ранее Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун» написал, что считает прорывными достижения Пхеньяна в оборонной и других отраслях.
Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.
Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.