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Путин заявил о создании нового судостроительного предприятия на Дальнем Востоке
Новое предприятие судостроительной отрасли будет создано на Дальнем Востоке, этот вопрос обсуждался с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), заявил президент Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.
«У нас активно развивается судостроительный кластер. Только что с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить – все-таки у них есть необходимость в создании новых предприятий. Пришли к выводу, что следующее предприятие – так же, как и под Владивостоком создано, – все будем создавать еще одно такое на Дальнем Востоке», – цитирует ТАСС президента.
Ранее Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока.