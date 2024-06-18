Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.0 комментариев
Путин: Проект моста на Сахалин не забыт
Дальний Восток нуждается в развитой инфраструктуре, мост на Сахалин по-прежнему актуален, он один из таких проектов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выбравшими работу на Дальнем Востоке специалистами.
«Мы не забыли про мост на Сахалин. Это отдельная работа большая, капиталоемкая, но тем не менее это все не забыто и не выброшено», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, в Якутии нужно развивать энергетические мощности, а также двигаться в направлении подготовки необходимых кадров, развивать образование, под развитие Дальнего Востока нужно «подстраивать все, что с этим развитием связано». Среди таких крупных проектов – Восточный полигон железных дорог (Транссиб и БАМ), выход к Охотскому морю, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему мост на Сахалин стал для России стратегической необходимостью.