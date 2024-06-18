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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    4 комментария
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    13 комментариев
    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня

    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    17 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    В Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    В МИД Швейцарии объяснили ошибкой подписи Ирака и Иордании в коммюнике по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иордания были добавлены в список подписавших заключительное коммюнике по Украине по ошибке из-за «проблемы координации», заявил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива.

    Клива пояснил, что каждая делегация заранее получила коммюнике, в случае возражения против его подписания, должна сообщить принимающей стране, но Ирак и Иордания не заявляли конкретно о своем несогласии заранее, поэтому были включены в список подписавшихся, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти страны попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации коммюнике.

    Ранее Иордания и Ирак отозвали подписи под декларацией саммита по Украине в Швейцарии.

    Документ отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ.

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    17 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    На Украине «поменяли» статус Крымского моста

    ВМС Украины: Крымский мост перестал быть военным объектом

    На Украине «поменяли» статус Крымского моста
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Крымский мост сейчас не имеет значения с точки зрения военной логистики, заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

    По его словам, Крымский мост несет меньше четверти общей нагрузки с военной точки зрения и почти не используется для военной логистики, передает РИА «Новости».

    При этом Россия неоднократно напоминала, что мост является гражданским объектом.

    Ранее представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано не исключил, что ВСУ могут нанести удар по Крымскому мосту в рамках «самообороны».

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    17 июня 2024, 19:10 • Новости дня
    Сборная Румынии разгромила команду Украины в матче ЧЕ по футболу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская футбольная сборная проиграла в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с разгромным счетом румынской команде.

    Матч завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Румынии, голы забили Николае Станчу (29-я минута), Рэзван Марин (53) и Денис Дрэгуш (57), передает РИА «Новости».

    Следующий матч сборной Украины пройдет 21 июня, команда сыграет против Словакии.

    ЧЕ проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Российские сборные и клубы отстранены с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

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    17 июня 2024, 13:32 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Север» в Харьковской области поразила живую силу и технику 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

    В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.

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    17 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены в воскресенье по месту расположения ВСУ и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером в воскресенье ВС России уничтожили дом, в котором без разрешения поселились военные ВСУ в пригороде Марганца, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что еще один удар был нанесен по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, в котором все дома занимают ВСУ и хранят там технику. Подпольщик рассказал, что удар пришелся в гараж, где стоял военный пикап с крупнокалиберным пулеметом.

    Ранее российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области.

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    17 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО

    Rheinmetall захотел производить гибриды танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на Украине

    Немецкий Rheinmetall решил производить на Украине гибрид танка и ПВО
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен начать производство гибридов танков Leopard и комплексов ПВО Skyranger на территории Украины, пишет газета Bild am Sonntag.

    По словам представителя Rheinmetall, концерн располагает большим количеством танков Leopard 1, на шасси которых можно устанавливать башни Skyranger с 35-мм пушкой, пишет Bild am Sonntag, предает РИА «Новости».

    Сейчас завод, расположенный в западной части Украины, преимущественно занимается починкой поврежденных во время боев танков Leopard 1 и БМП Marder. В ближайшее время он займется ремонтом танков Leopard 2 и других бронемашин, переданных Киеву.

    На прошлой неделе «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники.

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    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    17 июня 2024, 10:22 • Новости дня
    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»

    Небензя заявил, что России нужны гарантии внеблокового статуса Украины

    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий «на земле», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подтвердил, в случае, когда и если бывшие партнеры России «дозреют» к переговорам, позиция Москвы о нейтральном статусе Украины останется неизменной. Кроме того, по его словам, Киеву и Западу придется признать реалии «на земле», передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. Одно из них – внеблоковый и нейтральный статус Украины.

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    17 июня 2024, 11:41 • Новости дня
    Ле Пен сочла очевидным проигрыш Украины

    Ле Пен: Украина не может победить в конфликте с Россией

    Ле Пен сочла очевидным проигрыш Украины
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо говорить с Россией, чтобы попытаться добиться позитивного решения для Украины в конфликте, в котором Киев очевидно не может одержать победу, заявила в интервью испанской газете El Periodico лидер французской парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    По ее словам, нельзя договориться о мире без участия в переговорах одной из сторон конфликта. При этом Ле Пен поддержала инициативы по военной или гражданской поддержке Киева, но призвала тщательно продумывать антироссийские санкции, передает ТАСС.

    Она считает, что энергетическая блокада разрушила экономику стран Европы, которым важно не стать соучастниками конфликта на Украине.

    Ле Пен считает, что Евросоюз представляет опасность для входящих в него стран, поэтому следует провести реформирование этого «токсичного объединения», которое не приносит пользы экономикам стран Европы.

    По ее словам, «реформированный Евросоюз» можно было назвать Европейским альянсом наций, где государствам, входящим в него, будет дано больше свободы в действиях.

    Ранее Ле Пен обвинила Эммануэля Макрона в стремлении использовать конфликт на Украине в политических целях.

    Напомним, Макрон объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. Победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов.

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    17 июня 2024, 08:38 • Новости дня
    Ряд стран предложили Украине свои каналы связи с Москвой

    Ряд стран впервые предложили выступить посредниками между Россией и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько стран, которые «традиционно имеют хорошие отношения с Россией», на конференции в Швейцарии впервые предложили Киеву свои каналы коммуникации с Москвой, что стало для Украины неожиданностью, заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

    По его словам, предложения от стран поступили на конференции в Швейцарии, где обсуждался в том числе обмен военнопленными. Лубинец отметил, что не может пока назвать страны, которые предложили свое посредничество в коммуникациях с Россией, но Киев не ожидал «именно от таких стран таких позиций», передает ТАСС.

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ поддержали 80 из 91 страны-участницы, следует из списка, опубликованного организаторами встречи. Среди стран, одобривших документ, Швейцария, Турция, Израиль, страны Евросоюза и США. Страны БРИКС не стали подписывать итоговую декларацию.

    В коммюнике участники конференции призвали к обмену и освобождению всех военнопленных.

    Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    17 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Пасечник рассказал об охоте на российских журналистов в Донбассе

    Глава ЛНР Пасечник осудил украинские власти, которые десять лет подло преследуют российских журналистов

    Tекст: Максим Попов

    Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия на протяжении десяти лет подло преследует российских журналистов, освещающих события в Донбассе.

    Пасечник напомнил, что несколько дней назад в Горловке попала под обстрел съемочная группа НТВ, которая снимала репортаж о жизни мирного населения. Оператор Валерий Кожин получил тяжелые травмы и скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев был серьезно ранен. Вчера в селе Никольском в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги, написал он в своем Telegram-канале.

    Также Пасечник отметил, что сегодня исполнилось десять лет со дня гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Они попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Пасечник подчеркнул, что журналисты самоотверженно выполняли свою работу, несмотря на опасность для жизни и здоровья. «Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима», – написал он.

    Как сообщалось ранее, Москва потребовала от международных организаций осудить убийство военкора Цицаги.


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    17 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    На Украине призывник ограбил человека, чтобы избежать мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе 18-летний молодой человек ограбил местную жительницу, чтобы не попасть под призыв в армию из-за судимости, сообщили в местном управлении полиции.

    Подозреваемый на улице вырвал у женщины кошелек с деньгами, документами, наушниками и смартфоном, он заявил, что выбросил украденное, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Он заявил правоохранителям, что ему не нужны были вещи, а судимость за уголовное преступление, с помощью которой он может избежать мобилизации. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Ранее украинские пограничники обстреляли четверых уклонистов от армии, пытавшихся бежать в Венгрию.

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    17 июня 2024, 22:02 • Новости дня
    Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны
    Эксперт: Новые замминистры обороны показали себя в сложнейшие периоды для страны
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые замглавы Минобороны в прошлом показали себя в сложнейшие периоды для страны и у них достаточно компетенций для того, чтобы решать социальные и экономические вопросы в Минобороны, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин провел ряд назначений на руководящие должности в Минобороны.

    «Кадровую политику президента всегда отличал дифференцированный и продуманный подход. Целью главы государства было привести на руководящие посты людей из нового поколения управленцев – профессионалов, которые уже доказали свою эффективность на деле. Именно это мы видим в назначении новых заместителей министра обороны», – пояснил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков показали себя грамотными руководителями в сложнейшие периоды для страны: это и пандемия коронавируса, и беспрецедентные санкции, и специальная военная операция. Они доказали свою эффективность и результативность», – детализировал собеседник.

    «Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Поэтому укрепление министерства новыми кадрами, в частности, бывшим первым замглавы Минфина Леонидом Горниным, который будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ – это продолжение курса президента», – продолжил он.

    «Еще одна важная задача, поставленная президентом перед Министерством обороны, – социальное и жилищное обеспечение военных. Для того чтобы вывести это на новый качественный уровень, нужны новые перспективные кадры, которые максимально вовлечены в этот процесс», – указал спикер.

    «В этой связи нужно сказать об Анне Цивилевой, назначенной замминистра обороны. Она являлась руководителем фонда «Защитники Отечества» и как никто другой в курсе реальных потребностей солдат и офицеров, ведь в ее работу входило ежедневное общение с военными и участниками СВО, а также их семьями. Это назначение – показатель внимания государства к нуждам участников и ветеранов СВО», – добавил эксперт. – «Назначение Цивилевой – это шаг к тому, чтобы сделать Минобороны человекоориентированным. Ведомство должно не только защищать, но и заботиться о защитниках».

    «Также мы видим, что сейчас проводится очень серьезная программа наведения порядка в армейской экономике. Я сам, давая этот комментарий, нахожусь среди бойцов СВО. Я обсуждаю с ними новые назначения, и они возлагают большие надежды на решение всех социальных вопросов. Это будет максимально весомый вклад в приближение нашей победы на поле боя», – резюмировал Малькевич.

    В понедельник Леонид Горнин был назначен на должность первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Также новыми замглавы Минобороны стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа. Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты РФ.

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    17 июня 2024, 13:36 • Новости дня
    Алаудинов предложил Сырскому «дернуться за сыром в мышеловке»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы разобьют ВСУ на Харьковском направлении, если главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский стянет туда основные силы, как на «бесплатный сыр» в мышеловке, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

    По его словам, необходимо, чтобы ВСУ бросили свои основные силы против российских – без разницы, на каком направлении. Тогда ВС России смогут разбить ВСУ.

    «У них же есть Сырский. Вот пусть подумает, что здесь есть бесплатный сыр в мышеловке. И дернется. А там, как говорится, я думаю, что свое решение мы уже ему покажем», – передает слова Алаудинова ТАСС.

    Обстановка на Харьковском направлении «абсолютно контролируемая», добавил командир спецназа «Ахмат». Российские войска заняли самые опасные участки направления.

    Ранее в Минобороны сообщали, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» продвинулись вглубь обороны ВСУ на Харьковском направлении.

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      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

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    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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