В Минобороны рассказали о задачах новых заместителей министра

Tекст: Валерия Городецкая

Горнин, ранее занимавший должность первого замглавы Минфина и отвечавший за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа, будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных сил России, рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

В зоне ответственности назначенной замминистра обороны Анны Цивилевой будут социальное и жилищное обеспечение военных, ей предстоит выводить эти процессы на «новый качественный уровень». Данное направление деятельности хорошо знакомо Анне Евгеньевне по опыту создания и управления деятельностью Фонда «Защитники Отечества», отметили в Минобороны.

В сферу ответственности назначенного на должность заместителя министра обороны Павла Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд министерства обороны. Фрадков имеет значительный опыт по данным направлениям деятельности, накопленный в ходе предыдущей работы в Росимуществе и в управлении делами президента Российской Федерации, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин назначил заместителей министра обороны России.

