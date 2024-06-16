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Сийярто: Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет мира без России
Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет установления мира, потому что на ней не представлена Россия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который представляет на конференции свою страну.
Как указал Сийярто, Венгрия очень ценит усилия Швейцарии по достижению мира. Однако, по его словам, «мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны». Поэтому в эти выходные этого не произойдет, отметил он, передает РИА «Новости».
Сийярто призвал к «настоящим, содержательным переговорам», добавив, что усилия, потраченные на поставки оружия, следовало бы направить на установление мира.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».