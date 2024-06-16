Сийярто: Конференция по Украине в Швейцарии не достигнет мира без России

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Сийярто, Венгрия очень ценит усилия Швейцарии по достижению мира. Однако, по его словам, «мирная конференция сможет достичь своей цели только в том случае, если за столом сидят обе воюющие стороны». Поэтому в эти выходные этого не произойдет, отметил он, передает РИА «Новости».

Сийярто призвал к «настоящим, содержательным переговорам», добавив, что усилия, потраченные на поставки оружия, следовало бы направить на установление мира.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».