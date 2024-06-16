Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Израиль ввел ежедневную «тактическую паузу» в южной части Газы
ЦАХАЛ заявила о введении в гуманитарных целях ежедневной «тактической паузы» в действиях в секторе Газа в районе дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин с 8.00 до 19.00.
Как говорится в сообщении армии, начиная субботы, с 08.00 до 19.00 каждый день будет действовать тактическая пауза в военных действиях в гуманитарных целях вдоль дороги, которая ведет от КПП «Керем-Шалом» к дороге Салах-эд-Дин и дальше на север, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что израильский ответ на атаку ХАМАС похож не на войну, а на тотальное уничтожение населения в Газе.