Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.6 комментариев
Белый дом: Украина может рассматривать кредит на 50 млрд долларов как грант
США рассматривают возможность предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов в виде гранта, который ей не придется погашать, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Как указал источник, заем будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это значит, что Украина, по его словам, может воспринимать эти средства как грант. «Это важно: поскольку от нее не ждут возмещения никакой части этого займа из собственного бюджета, это не изменит отношение долга к ВВП на Украине», – добавил представитель Белого дома, передает РИА «Новости».
Ранее лидеры Группы семи (G7) на саммите достигли политического соглашения по вопросу использования активов России для Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Большая семерка» распорядится деньгами России.