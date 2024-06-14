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    Битва дронов спустилась с неба на землю
    Российских теннисистов допустили к участию в Олимпиаде в Париже
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    СМИ объяснили обыски у брата Максима Галкина
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    Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался
    Путин ограничил использование западных сервисов кибербезопасности
    Порошенко предрек энергетическую катастрофу на Украине
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 покажет весь кризис европейского футбола

    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    14 июня 2024, 09:53 • Новости дня

    Депутат Госдумы: Росатом с вероятностью 90% получит проект второй АЭС в Турции

    Депутат Госдумы Завальный: Росатом с вероятностью 90% получит проект второй АЭС в Турции

    Tекст: Александра Юдина

    Россия с вероятностью 90% получит заказ на строительство второй турецкой АЭС в Синопе, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

    По его словам, у Росатома есть свои конкурентные преимущества – опыт строительства АЭС «Аккую» и лучшие в мире реакторы, передает ТАСС.

    Также Завальный отметил, что такая станция будет 100% локализована Россией и Турцией. Немаловажным фактором депутат назвал стоимость проекта.

    Политик подчеркнул, что окончательное решение будет за турецкой стороной, но он уверен, что оно будет в пользу России.

    Кроме того, Завальный добавил, что газовый хаб в Турции может быть создан уже в этом году.

    По словам депутата, в хабе заинтересованы Россия, Турция и Европа.

    Ранее в Турции заявили о консультациях с Росатомом по вопросу увеличения электрогенерирующих мощностей за счет строительства в стране новых АЭС.

    12 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом

    Uniper расторгла долгосрочный контракт на поставку газа с Газпромом

    Uniper расторгла долгосрочный контракт с Газпромом
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий энергетический концерн Uniper решил расторгнуть долгосрочный контракт на поставку газа с «Газпром экспортом», получив соответствующее разрешение арбитражного суда в Стокгольме.

    Решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный суд постановил, что Uniper имеет право расторгнуть контракты из-за невыполнения «Газпром экспортом» своих обязательств по поставкам газа с середины 2022 года, говорится в заявлении компании, передает ТАСС. Суд также присудил Uniper компенсацию в размере более 13 млрд евро за недопоставленные объемы газа.

    До этого момента долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями должны были действовать до середины 2030-х.

    Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» в Арбитражном суде в Стокгольме после того, как понесла значительные убытки из-за приостановки поставок российского газа, напомнили в компании. В заявлении Uniper утверждается, что решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

    В 2022 году германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году.

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    12 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях видеопоздравление с Днем России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале Медведева, демонстрируется карта России, границы которой постепенно окрашиваются в цвета российского флага, передает ТАСС. Триколор в ролике также закрашивает и территорию современной Украины вплоть до ее западных регионов.

    «С Днем России!», – говорится в сопровождающем видео сообщении.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    12 июня 2024, 12:47 • Новости дня
    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию

    Экономист Лизан: Россия сумеет обойти запрет США в сфере импорта полупроводников

    Экономист: США не смогут обеспечить соблюдение запрета на поставки чипов в Россию
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию. В случае принятия данных ограничений импорт станет теневым, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Bloomberg сообщило о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий.

    «Интеллектуальная собственность США на сегодня присутствует в большинстве производимых чипов. Соответственно, запрет рискует оказаться по-настоящему глобальным. Однако сумеют ли Штаты обеспечить соблюдение данных ограничений другими странами – большой вопрос», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Нашим главным партнером в сфере полупроводников является Китай. Степень влияния Вашингтона на Пекин минимальна, поэтому КНР наверняка попытается наладить «серые» схемы для сохранения текущих доходов. К тому же, до сих пор непонятно, на что именно администрация Байдена собирается наложить запрет», – подчеркивает собеседник.

    «Есть два варианта. Первый – ограничения коснутся всех видов техники, в которых присутствуют полупроводники. В этом случае ситуация для России окажется крайне чувствительной. Под влияние санкций попадут все сферы, ведь речь будет идти даже о бытовых приборах, например холодильниках», – уточняет эксперт.

    «Второй – запрет будет касаться только самих микрочипов. Тогда под удар попадут крупные инновационные компании нашей страны. Тем не менее, мы сумеем приспособиться под новые условия. В ход пойдет стратегия «государств-прокладок». Ее суть заключается в том, что поставки будут осуществляться не напрямую в Россию, но через третьи страны», – подчеркивает он.

    «Первыми кандидатами на данную роль станут наши партнеры из Центральной Азии. В данном случае расчеты за товары будут вестись в национальных валютах. Однако относиться к сложившейся ситуации легкомысленно не стоит. Данный сценарий приведет к резкому осложнению логистики, что скажется на стоимости конечного продукта», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно о планах США ввести запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготовленных с помощью американских технологий. Об этом сообщило издание Bloomberg. Отмечается, что администрация Байдена объявит о новых ограничениях уже в эту среду. Таким образом Вашингтон рассчитывает «задушить военную машину» Москвы.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, которые, по данным США, до сих пор занимаются отправкой полупроводниковой продукции в Россию. Главным новшеством инициативы станет тот факт, что ограничения коснутся товаров, произведенных не на территории Штатов, но созданных на основе американских технологий.

    Тем не менее, компании имеют возможность продолжить свою деятельность в том случае, если их продукция не будет применена в военных целях. В случае, если фирма отвечает данному критерию, Вашингтон будет готов предоставить ей лицензию на дальнейшее производство товаров. Нарушителей запрета ждет уголовное наказание или ограничение собственных вкладов.

    Ограничения также коснутся и авиационного сектора. Кроме того, со временем ланируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения». Издание уточняет, что «на практике», по замыслу США, эта мера может привести к полной остановке обновления данного ПО.

    Подчеркивается, что данный шаг станет логичным продолжением политики Штатов и Евросоюза по ограничению России доступа к передовым технологиям. По данным издания, несмотря на введенные ранее ограничения, лишь за прошлый год Москве удалось импортировать чипы на сумму более одного млрд долларов.

    При этом часть поставок осуществлялась дочерними компаниями западных фирм. На этом фоне в ЕС обсуждают предложение по ужесточению проверок подобных организаций. Кроме того, в случае обнаружения нарушений действующих санкций, объединение может возложить ответственность за «противоправные» действия на структуры, контролирующие предприятия, продолжающих сотрудничество с Россией.

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    14 июня 2024, 08:45 • Новости дня
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    В Курске после падения украинского БПЛА зафиксированы повреждения
    @ t.me/glavaigorkutsak

    Tекст: Александра Юдина

    В двух округах Курска проводится подомовой обход после падения обломков украинских беспилотников, обнаружены незначительные повреждения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

    В своем Telegram-канале он указал, что в данный момент представители окружных администраций, городской инспекции ЖКХ, управления ГО и ЧС проверяют порядка десяти адресов на предмет повреждений, вызванных падением обломков беспилотника.

    Куцак отметил, что заявки поступают от жителей города – характер повреждений незначительный.

    Над Курской областью сбили пять украинских беспилотников. Всего за ночь система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ.

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    13 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США

    Экономист Календжян: Центробанк предвидел санкции США против Мосбиржи и заранее принял меры

    Экономист: Центробанк заранее подготовился к возможным санкциям США
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Очередные американские санкции – это неприятный, но ожидаемый шаг Вашингтона. ЦБ и российский бизнес могли заранее подготовиться к подобному решению США, что позволило смягчить последствия ограничений, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Сергей Календжян. Ранее Соединенные Штаты наложили санкции на Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

    «В огромном массиве санкций, введенных против нашей страны, ограничения в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра были предсказуемы. Многие аналитики прогнозировали подобное развитие событий, и Центробанк (ЦБ), предвидя этот сценарий, заблаговременно принял необходимые меры для смягчения последствий шага со стороны Запада», – сказал Сергей Календжян, заслуженный экономист РФ, член Ученого совета РАНХиГС.

    «Кроме того, ЦБ будет и дальше осуществлять действия, направленные на преодоление подобного рода ограничений. В частности, следует ожидать, что он примет меры по удержанию курса валют в пределах 10–15% от их текущей средней стоимости. Необходимо организовать коридор, который бы позволил прогнозировать внешнеторговые операции. Полагаю, что Центробанк справится с данной задачей», – отмечает собеседник.

    «Безусловно, несмотря на проводимые ЦБ действия, для бизнеса данные ограничения не пройдут без временных последствий. Можно ожидать сложности в процессе конвертации валют, в частности их надо будет реализовывать через внебиржевые инструменты, что тяжелее. Также возможно как увеличение сроков доставки товаров, так и изменение логистических цепочек», – подчеркивает он.

    «Тем не менее отечественные компании уже приспособились к санкционной политике Запада. Наш бизнес на уровне гроссмейстера научился принимать решения, которые позволяют минимизировать ущерб от ограничений для внешней торговли. Сейчас важно не поддаваться панике, которая может способствовать скачку курса. Надо продолжать ответственно работать на международных рынках и наращивать собственное производство», – резюмировал Календжян.

    Ранее под американские санкции попала Московская биржа, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ограничения затронули тех, кто «оказывает помощь» энергетическому, металлургическому и горнодобывающему секторам России.

    Уже в четверг Московская биржа перестала проводить торги долларом США из-за американских санкций. С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги производятся по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро.

    Россияне и отечественные компании смогут продолжить покупать и продавать иностранную валюту через российские банки, сообщил Центральный банк России. Все средства на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор. Для определения курсов этих валют к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Кроме того, Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Как пояснили в пресс-службе ЦБ, эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты с ней, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, в силу чего расчеты удлиняются. Решение об ограничениях было принято для сокращения рисков.

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    11 июня 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Путин: Россия благодарна Турции за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Он также отметил, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

    «Знаю также об инициативе президента (Турции Тайипа) Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», – отметил Путин.

    Российский президент отметил значимую роль Эрдогана в заключении черноморской «зерновой сделки».

    Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    11 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.

    Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

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    13 июня 2024, 23:42 • Новости дня
    В Москве загорелось здание у станции метро «Динамо»

    Tекст: Денис Тельманов

    В неэксплуатируемом здании около станции метро «Динамо» произошел пожар, площадь возгорания составила 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    Сообщение о пожаре по адресу 1-й Боткинский проезд, 7 поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Москве.

    «По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит врзгорание в неэксплуатируемом здании», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    Площадь пожара составила порядка 400 кв. метров.

    К тушению были привлечены более 50 человек и 17 единиц техники.

    Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

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    11 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Композитор Матвиенко: Задача президентского фонда культурных инициатив – найти лучшие патриотические проекты

    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Tекст: Олег Исайченко

    Задача экспертов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – разглядеть действительно яркие проекты и помочь им реализоваться, сказали газете ВЗГЛЯД композитор Игорь Матвиенко и дирижер Иван Рудин. Ранее были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года.

    «В этом конкурсе проведены 21 593 экспертиз, их оценивали 400 специалистов из 61 региона России. Заявки оценивали профессионалы своего дела со всей страны. Перед его итоговым заседанием прошли десять совещаний, на которых досконально рассматривалась каждая инициатива», – сказал композитор Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

    «Мы обращали внимание на каждую деталь: смотрели, какую сумму планируют потратить заявители, изучали их опыт, рассматривали, на что именно планируется потратить деньги. Уже на экспертном совете мы перепроверяли объективность выставленных оценок, изучали проекты», – подчеркивает он.

    «Но важно понимать, что мы говорим о творчестве. Наша главная задача заключалась в том, чтобы разглядеть за цифрами и требованиями положения то, что сокрыто в проектах, их суть», – уточняет эксперт.

    «Деятельность фонда направлена, в том числе, на поддержку патриотических проектов. Сейчас в стране есть конкретный запрос на тему обращения к истокам, к народным традициям. Отличный пример – ставшая недавно популярной композиция «Матушка». Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, в которых от чистого сердца воспевается любовь к Родине», – сказал Матвиенко.

    При этом классическое и академическое искусство остаются основой культурного образования, считает дирижер и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. «Без него невозможно воспитание гармоничной личности. Очень важно на фоне поддержки современных проектов не забывать про важность развития инициатив в этой сфере. В конкурсах ПФКИ такие проекты регулярно находят поддержку. Авторы планируют достаточно большие, поэтапные форматы, включающие несколько регионов или имеющие всероссийские охваты», – отметил он.

    Во вторник были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года. Было подано более 10 тыс. инициатив. Из них отобрали 1189, которые получат финансирование на сумму около 5,5 млрд рублей. Впервые за историю конкурса в число победителей вошли представители всех 89 регионов России. Активно участие приняли и проекты из новых регионов. Из ДНР поступило 77 заявок, ЛНР – 18, Херсонской и Запорожской областей – 12 и 18 соответственно.

    Дополнительно в качестве софинансирования отобранные участники привлекут 5,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для ПФКИ.

    Президентский фонд культурных инициатив был создан указом Владимира Путина в 2021 году. Его главная цель – поддержка творческих проектов, искусства и креативной индустрии.

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    13 июня 2024, 07:18 • Новости дня
    Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила четыре дрона ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Ярославской и Владимирской областями четыре украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО перехватила и уничтожила три беспилотника над Ярославской областью и один над Владимирской областью.

    Ранее украинский беспилотник сбили в Белгородской области

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    13 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с Ереваном по позиции в ОДКБ

    Кремль: Москва продолжит работу с Ереваном для прояснения позиции по ОДКБ

    Tекст: Александра Юдина

    Москва будет и дальше работать с Ереваном для прояснения позиции Еревана по ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По его словам, российское правительство надеется, что страны в любом случае будут придерживаться партнерских и союзнических отношений, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля отметил, что в этом «наверняка заинтересована и Армения».

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.

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    13 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году

    Проекты по поддержке семьи и материнства получили наибольшую поддержу Фонда президентских грантов

    Организаторы назвали особенности второго конкурса президентских грантов в 2024 году
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Повышение качества проектов стало основной тенденцией 2024 года в конкурсе на президентские гранты. При этом увеличилось число инициатив, связанных с поддержкой семьи, рассказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. В четверг были подведены итоги второго грантового конкурса в 2024 году.

    «Во-первых, было очень много заявок по поддержке семьи. И это очень необычно для нас, потому что чаще всего предлагаемые проекты связаны с охраной здоровья, социальной поддержкой и просвещением. Но сейчас проходит Год Семьи, видимо, это и сыграло свою роль», – заявил гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

    «Вторая важная тенденция – это рост числа действительно хороших проектов, что привело к росту здоровой конкуренции», – рассказывает собеседник. «С одной стороны, это вызов для самих некоммерческих организаций. Но, с другой стороны, мы как фонд можем поддержать только лучшие идеи», – акцентирует спикер.

    По словам собеседника, организаторы конкурса не ожидали, что НКО активно включатся в тему 80-й годовщины Победы. «64 победивших проекта касаются именно этого направления. Это очень необычно, ведь годовщина Победы станет темой будущего года, но организации уже сейчас проработали этот вопрос», – заключил Чукалин.

    В четверг на заседании Координационного комитета были определены победители второго конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. В этот раз на гранты главы государства претендовали свыше 10,5 тыс. инициатив.

    Гранты президента России на общую сумму более 3,3 млн рублей выделены 1357 некоммерческим организациям, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,3 млрд рублей.

    Отмечается, что большинство проектов было представлено по направлению поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Эта категория вышла на первое место по количеству выигравших инициатив – 275 победителей на общую сумму финансирования со стороны фонда 643 млн рублей.

    Также впервые в конкурсе поддержку получили проекты НКО во всех четырех новых регионах России:  к 51 инициативе, поддержанной в начале года, добавились еще 39.

    Кроме этого, финансирование получают 64 проекта, приуроченных к юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году. Общая сумма поддержки – 189 млн рублей.

    Всего по итогам двух конкурсов 2024 года фонд поддержал 2,9 тыс. инициатив на общую сумму 7,7 млн рублей, а также предоставил 80 регионам два млрд рублей на софинансирование их собственных конкурсов для НКО.

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