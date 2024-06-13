Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы

Tекст: Денис Тельманов

«Мы не хотим видеть российские корабли так близко к Флориде. Это немыслимо», – заявил Трамп представителям СМИ в здании Конгресса США, передает ТАСС.



Ранее стало известно, что корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», зашла в порт Гаваны в рамках планового дальнего похода.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам.

Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.

В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.