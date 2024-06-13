  • Новость часаG7 достигла политического соглашения по использованию активов России
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    6 комментариев
    13 июня 2024, 22:31 • Новости дня

    Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп выразил крайнюю обеспокоенность присутствием кораблей ВМФ России у берегов Кубы.

    «Мы не хотим видеть российские корабли так близко к Флориде. Это немыслимо», – заявил Трамп представителям СМИ в здании Конгресса США, передает ТАСС

    Ранее стало известно, что корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», зашла в порт Гаваны в рамках планового дальнего похода.

    Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

    Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам.

    Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.

    В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

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    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

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    12 июня 2024, 03:34 • Новости дня
    США собрались помешать поставкам в Россию чипов

    Bloomberg сообщило о намерении США запретить поставки в Россию произведенных при помощи американских технологий чипов

    США собрались помешать поставкам в Россию чипов
    @ Ohde/face to face/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В среду США намерены объявить о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий, сообщили источники.

    В частности, в санкционные списки попадут восемь компаний из Гонконга, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Указывается, что прежде санкции касались в основном продукции, произведенной в США. Новые санкции, вероятно, нацелены на Китай. Поставщики из третьих стран смогут запросить лицензию на продолжение продаж, если их продукция не поступает российскому ОПК. Нарушение санкций грозит уголовным преследованием.

    Санкции также коснутся авиационного сектора. Планируется расширить санкции в отношении «корпоративного программного обеспечения» – Bloomberg сообщает, что «на практике», по замыслу США, это «приведет к тому, что оно перестанет обновляться».

    Напомним, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

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    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    13 июня 2024, 02:21 • Новости дня
    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных

    Посол в США Антонов заявил о провале попыток добиться международной изоляции России

    Россия обещала бороться против деления мира на богоизбранных и отверженных
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Противникам России не удалось добиться ее международной изоляции, Москва продолжит бороться против неоколониализма и деления международного сообщества на богоизбранных и отверженных, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов в российском посольстве на мероприятии по случаю Дня России, комментируя американские санкции, заявил, что Москва «навязываться в партнеры не собирается». Если США «созреют» для «честных и равноправных» отношений, то Россия открыта к диалогу, но на «конфронтацию будет давать решительный ответ», сказал посол.

    По его словам, США уверены, что «могут решать глобальные проблемы в одиночку», но в мире тем временем усиливаются «такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, пандемии и многие другие», передает РИА «Новости».

    Антонов заверил, что Россия никому не угрожает и «развивается как миролюбивая страна», но она «боролась и будет бороться» с делением мира на «цветущий сад» и «джунгли», с «попытками западного меньшинства притеснять малые и молодые государства».

    Посол указал, что многие страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые составляют «мировое большинство», не только отказались поддержать санкции, но и продемонстрировали «готовность к укреплению сотрудничества» с Россией.

    Напомним, США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи, а также запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России.

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    12 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США

    Сбер и ВТБ оценили влияние санкций США на работу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские рестрикции не смогут помешать работе Сбера в России, заявили в этом банке, такое же мнение выразили в банке ВТБ.

    На работе Сбера в России санкции не скажутся, в работе зарубежных подразделений не ожидается принципиальных изменений, заявили в банке, передает ТАСС.

    Валютно-обменные операции клиенты банка также смогут проводить без изменений, а средства на счетах в долларах и евро находятся в полной сохранности.

    В ВТБ заявили, что новые ограничения США не влияют на работу банка и не скажутся на обслуживании клиентов.

    Валютно-обменные операции клиенты смогут проводить так же, как и раньше.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

    Коментарии (0)
    12 июня 2024, 17:55 • Новости дня
    Москва пообещала ответ на новые санкции США

    Захарова: Антироссийские санкции США не останутся без ответа

    Москва пообещала ответ на новые санкции США
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Введение очередных санкций Вашингтоном против России не останется без ответа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Москва расценивает эти санкции как «агрессивные действия», они не останутся без ответа, заявила Захарова, передает ТАСС.

    В среду США объявили об очередном пакете антироссийских санкций, в него включили «Уралвагонзавод», проект «Мурманский СПГ». Всего в него вошли свыше 300 физлиц и юрлиц.

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    12 июня 2024, 01:58 • Новости дня
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США

    Tекст: Антон Антонов

    Практически ежедневно руководству и рядовым дипломатам российского посольства в Вашингтоне поступают угрозы, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов в Telegram осудил русофобскую политику США, которая способствует «таким тенденциям». В частности, в некоторых штатах «собираются группы выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву релокантов» из России. Происходит это «прежде всего на западном побережье» США.

    Как подчеркнул Антонов, «молодежь пестуют, муштруют, накачивают ядовитой пропагандой», ведется подготовка «к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам».

    По его словам, на такую деятельность «тратятся большие деньги», причем вряд ли создание «экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов», но никаких мер не предпринимается, «несмотря на очевидные риски».

    Напомним, администрация США сняла запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

    Коментарии (4)
    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

    Коментарии (13)
    12 июня 2024, 18:29 • Новости дня
    США запретили своим компаниям оказывать IT-услуги в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новые американские санкции предусматривают запрет оказания России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами, сообщил минфин США.

    Запрет вводят на экспорт, реэкспорт, продажу и поставку прямо или косвенно из США или лицом из США консалтинговых услуг в сфере IT и услуг по проектированию, или услуг IT-поддержки, или облачных услуг для ПО, на которое распространяется действие лицензии, передает ТАСС.

    Исключение допускается для управляемых гражданами США компаний, а также в тех случаях, когда речь идет о закрытии компании или изъятии капиталовложений, или при наличии разрешения властей США.

    Санкции вступят в силу 12 сентября.

    Ранее США объявили о санкциях против «Уралвагонзавода», проекта «Мурманский СПГ», Мосбиржи.

    После этого Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом США и евро.

    Коментарии (7)
    12 июня 2024, 19:15 • Новости дня
    Американский полковник сравнил заход ВМФ России на Кубу с Карибским кризисом

    Американский полковник Уилкерсон сравнил заход ВМФ России на Кубу с Карибским кризисом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибытие кораблей ВМФ России в порт кубинской столицы схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году, но на этот раз у Америки нет такой же мощи, заявил полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

    В 1962 году Соединенные Штаты обладали большей мощью, заявил Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, передает РИА «Новости».

    По его словам, сейчас единственная имеющая значение сила, которая осталась у США – это 5 тыс. ядерных боеголовок. «Но с каждым днем ситуация становится все хуже», – добавил он.

    Между тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон внимательно следит за отрядом кораблей ВМФ России, который пришел на Кубу, передает ТАСС.

    Напомним, в среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России. Вместе с ним туда зашла атомная подлодка «Казань».

    Коментарии (7)
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      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
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      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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