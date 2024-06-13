Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
Трамп назвал немыслимым появление российских военных кораблей у берегов Кубы
Экс-президент США Дональд Трамп выразил крайнюю обеспокоенность присутствием кораблей ВМФ России у берегов Кубы.
«Мы не хотим видеть российские корабли так близко к Флориде. Это немыслимо», – заявил Трамп представителям СМИ в здании Конгресса США, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что корабельная ударная группа Северного флота России, включающая атомную подводную лодку «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», зашла в порт Гаваны в рамках планового дальнего похода.
Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.
В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».
Визит российских кораблей, как отмечают в Гаване, является свидетельством дружественных отношений между Кубой и Россией и соответствует общепринятым международным нормам.
Подчеркивается, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия, а их стоянка не представляет угрозы для региона.
В рамках визита российские моряки проведут ряд мероприятий, включая визиты вежливости командующему ВМФ Кубы и губернатору Гаваны. Также они посетят места исторического и культурного значения.