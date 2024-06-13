Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
Путин: Финансирование науки необходимо планировать минимум на шесть лет
Планирование расходов на науку необходимо строить минимум на перспективу ближайших шести лет, при необходимости – на больший срок, заявил президент России Владимир Путин на Совете по науке и образованию.
«Финансовое планирование бюджетных расходов на науку должно в обязательном порядке строиться минимум на шестилетний период, а где необходимо – и на большую перспективу», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.
Путин напомнил, что Россия планирует увеличить расходы на научные разработки не менее чем до двух процентов ВВП.
«Повторю: в послании, а затем в майском указе мы зафиксировали, что к 2030 году увеличим внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до двух процентов ВВП <...> В том числе за счет двукратного роста инвестиций в науку и технологии со стороны частного бизнеса», – сказал президент.
Ранее Путин заявил о необходимости поддерживать международное сотрудничество в науке.