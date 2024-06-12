Израиль счел ответ ХАМАС отказом от «предложения Байдена»

Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок

Tекст: Алексей Дегтярев

На скамье подсудимых четыре человека, в том числе основной фигурант Александр Погорелов, проходящий по делу о покушении на Захарченко, передает ТАСС.

Погорелову прокурор попросил назначить пожизненное заключение, Чурилову – 29 лет колонии, Ене – 28 лет колонии, Тимошенко – 24 года колонии.

Согласно версии следствия, Погорелов отслеживал передвижения Захарченко, снимал на видео и передавал в СБУ. В 2017 году он разместил взрывчатку в ресторане «Пушкин», который посещал политик. Довести до конца дело у него не получилось, бомбу обнаружили.

Также Погорелов, как считает обвинение, причастен к убийству командира ополченцев Моторолы. По заданию СБУ в 2016 году он поставил бомбу на крыше лифта в доме, где жил Павлов.

Погорелову вменяются статьи «Шпионаж», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Теракт, повлекший причинение смерти», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в террористическом сообществе» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».