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Израиль счел ответ ХАМАС отказом от «предложения Байдена»
Ynet заявил о решении Израиля считать ответ ХАМАС на «предложение Байдена» отказом от сделки
По мнению Израиля, палестинское движение ХАМАС «фактически отвергло» план сделки по перемирию в секторе Газа, озвученный президентом США Джо Байденом, сообщают израильские СМИ.
Источник Ynet, комментируя ответ ХАМАС, заявил, что «это отказ от предложения Байдена». Указывается, что ХАМАС требует «существенных изменений» условий сделки, хотя Байден подчеркивал, что она должна быть принята в первоначальном виде. По мнению израильской стороны, ХАМАС «изменило все положения изначального предложения», Израиль намерен отвергнуть вариант ХАМАС, передает ТАСС.
Напомним, ХАМАС сообщило, что глава политбюро движения Исмаил Хания и генсек «Исламского джихада» Зияд ан-Наххаля заявили о готовности к «действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве».