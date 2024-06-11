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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    0 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

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    11 июня 2024, 11:33 • Новости дня

    Московского ресторатора Ицковича обвинили в дискредитации ВС России

    Против продюсера и ресторатора Ицковича возбудили дело за дискредитацию ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Владелец московского бара «Зинзивер» и продюсер Дмитрий Ицкович стал фигурантом дела о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

    В суде уточнили, что в отношении Ицковича был составлен административный протокол «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ», передает ТАСС.

    За такое нарушение гражданам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, должностным лицам – от 100 до 200 тыс. рублей.

    Ицкович был продюсером рок-групп «Аукцыон» и «Ленинград». Основатель ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» и интернет-издание «Полит.ру» (заблокировано в России за неоднократное размещение фейковой информации). Владелец московских баров «Зинзивер» и «Дежурная рюмочная» и питерскими «В бутылке» и «Залив».

    10 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов

    Под Харьковом ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

    Под Харьковом ликвидирован один из лидеров украинских националистов
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Под Харьковом убит один из лидеров украинских националистов, глава «Добровольческого движения ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский, сообщили СМИ.

    Кохановский погиб в окопе возле Волчанска. Об этом сообщила в соцсетях вдова украинского диссидента Степана Хмары Роксолана, передает издание «Страна».

    В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. Также он был традиционным участником шествий националистов в Киеве – например, в честь дня рождения Бандеры.

    Ранее сообщалось, что в марте 2021 года Кохановский был заочно арестован в России.

    Напомним, под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    10 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Картаполов разъяснил, в каком случае F-16 и аэродромы станут целью для России

    Tекст: Максим Попов

    Если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, если истребители будут находиться на аэродромах в качестве запасных частей, откуда их перевозят на Украину, где оснащают и проводят техническое обслуживание, а затем они начнут летать с украинских аэродромов, то в этом случае у России нет претензий к странам, предоставляющим эти самолеты, передает РИА «Новости».

    Однако если истребители взлетят с аэродромов другой страны, войдут в воздушное пространство Украины, выпустят ракеты и вернутся обратно, то они станут законной целью для российских военных. При этом Россия имеет право сбивать любые самолеты, которые находятся в зоне ее интересов.

    Как сообщалось ранее, по словам начальника авиации ВСУ Сергея Голубцова, часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны.


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    11 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ

    Минобороны: Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ близ Серебрянки и Берестового

    Tекст: Александра Юдина

    Российская группировка войск «Запад» выбила украинские силы с позиций и захватила пять опорных пунктов, уничтожив при этом 570 солдат противника и несколько единиц артиллерийского вооружения, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

    По его словам, российские подразделения «решительными действиями» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки, передает РИА «Новости».

    В результате боев российские войска нанесли поражение подразделениям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии.

    ВСУ потеряли в ходе боев 570 солдат, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, гаубицы М777 и «Мста-Б», а также две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

    Ранее группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

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    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    10 июня 2024, 20:12 • Новости дня
    Белоусов встретился с освещающими СВО военкорами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции (СВО).

    Беседа Белоусова с военкорами носила откровенный и конструктивный характер, передает ТАСС. Планируется, что в дальнейшем подобные встречи будут проходить регулярно.

    В мае в Москве высадили кедровую аллею в память о погибших в ходе боевых действий военкорах.

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    10 июня 2024, 18:22 • Новости дня
    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность

    Политолог Федорова: Ни одно обращение россиян не остается без внимания уполномоченного по правам человека

    Эксперт: Система правозащиты в России демонстрирует свою эффективность
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Аппарат уполномоченного по правам человека активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне. Это особенно важно в условиях СВО, когда ветеранам и членам их семей может потребоваться помощь, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.

    «Президент регулярно встречается с уполномоченными по правам человека и ребенка. В целом защите интересов людей в нашей стране уделяется большое внимание. Это обусловлено тем, что система правозащиты в России складывалась последовательно и сейчас она демонстрирует свою эффективность», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Любой гражданин может обратиться к уполномоченному со своей проблемой, и произошедшая с ним несправедливость не останется без внимания. Аппарат омбудсмена активно работает как на региональном, так и на федеральном уровне», – добавляет спикер.

    По словам эксперта, это особенно важно в условиях спецоперации, когда аппарату омбудсмена приходится обрабатывать большое число обращений ветеранов. «В некотором смысле систему пришлось донастраивать. Сейчас же сформировались новые реалии, в рамках которых семьи бойцов СВО могут оперативно обратиться за помощью и получить ее», – замечает аналитик.

    Федорова называет «по-человечески справедливой» ситуацию, когда родственники участников спецоперации незамедлительно получают помощь в спорных случаях. Она обратила внимание и на работу Москальковой в контексте выстраивания диалога с противником по возвращению российских военных из плена.

    «Усилия на этом направлении заметны. Это обусловлено в том числе личными качествами уполномоченного. За время своей работы она сформировала о себе представление как об искреннем и неравнодушном человеке. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Москалькова работает, что называется, не на карьеру, а на истинную пользу», – заключила Федорова.

    В понедельник президент Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен сообщила, что за два года удалось в три раза улучшить результаты и помочь адресно более 17 тыс. граждан, а вместе с коллективными обращениями – 87 тысячам. «Мы стараемся выезжать на место, если видим, что это коллективное, кричащее обращение, а получаем ответы, что все в порядке. Такую практику мы и дальше будем продолжать», – пояснила уполномоченная.

    Кроме того, она указала, что количество поступающих к ней обращений увеличилось до 93 с лишним тысяч в 2023 году, динамика увеличения, по ее мнению, связана с доверием людей к институту уполномоченного по правам человека.

    «Но, с другой стороны, требовательность людей к соблюдению их прав тоже повышается. Сегодня очень важно отстроить, отточить наши механизмы и инструментарии, которые предоставляет закон, и мы используем и собственные проверки или с привлечением прокуратуры, обращаемся с административными исками в суд в защиту людей», – сказала Москалькова президенту.

    Омбудсмен также доложила, что вместе с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом на взаимной основе посетила более 1,7 тыс. пленных из числа российских и украинских военнослужащих. Она рассказала, что есть договоренности с украинской стороной о посещении и помощи, в том числе медицинской, российским пленным на Украине.

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    10 июня 2024, 17:07 • Новости дня
    Народный фронт вручил военным новую партию автомобилей ко Дню России

    Очередная партия автомобилей для передовой была вручена бойцам Народным фронтом в Ростове-на-Дону. В нее вошли УАЗы разных модификаций, приобретенные Минпромторгом, а также транспорт разных марок, направляемый федеральными органами власти, предприятиями и госучреждениями.

    «Сегодня мы в Ростове-на-Дону передаем очередную партию автомобилей для военных – более 50 машин. Мы наполнили их всем, что необходимо. Приборы ночного видения, средства радиоэлектронной борьбы. Мы надеемся, что транспортные средства при выполнении боевых задач для вас будут являться настоящими боевыми товарищами. Также в автомобилях мы передаем каски, форму, детекторы дронов, ряд авто завешен маскировочными сетями, их изготавливают народные полки, волонтерские объединения из разных регионов России. Это все уже сегодня поедет на линию боевого соприкосновения», – рассказал руководитель исполкома Народного фронта в Ростовской области, Алексей Мирошниченко.

    Представитель Народного фронта, чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, Денис Лебедев добавил, что организация продолжает делать огромную работу по обеспечению бойцов на передовой, жителей приграничных и новых территорий всем необходимым.


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    10 июня 2024, 13:59 • Новости дня
    Средства ПВО России за сутки сбили МиГ-29 и более 50 беспилотников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние 24 часа уничтожили украинский истребитель МиГ-29, сообщило Министерство обороны.

    Российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 и 51 украинский дрон, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь снарядов HIMARS и «Ураган».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники украинской армии.

    С начала СВО уничтожено 611 самолетов, 276 вертолетов, 25 514 дронов, 528 ЗРК, 16 308 танков и других бронемашин, 1331 машина РСЗО, 10 302 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    10 июня 2024, 13:51 • Новости дня
    ВС России уничтожили бронетранспортеры ВСУ в Николаевке

    ВС России уничтожили два бронетранспортера и до 15 человек личного состава ВСУ в Николаевке

    Tекст: Максим Попов

    ВС России уничтожили два бронетранспортера, а также 15 человек личного состава ВСУ в районе Николаевки в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, российские войска нанесли мощный удар FPV-дронами по передвижной технике противника в районе Николаевки. Как сообщили местные жители, два бронетранспортера и примерно полтора десятка украинских военных «больше не представляют угрозы», передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, если F-16 начнут участвовать в боевых вылетах, ВС России будут рассматривать их, а также аэродромы базирования за границей как законные цели для ударов.


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    10 июня 2024, 14:12 • Новости дня
    «Калашников» отправил в зону спецоперации УАЗ с противодроновой защитой

    «Калашников» отправил в зону спецоперации УАЗ с противодроновой и противоосколочной защитой

    Tекст: Максим Попов

    В зону спецоперации отправили первый УАЗ, оснащенный противодроновой и противоосколочной защитой, сообщили в концерне «Калашников».

    В компании отметили, что такие автомобили часто становятся мишенью для дронов типа FPV или страдают от осколочных поражений при обстрелах. Однако теперь у бойцов есть возможность использовать УАЗ, который обладает защитой от дронов и осколков.

    Противодронные сетки уже стали стандартным решением для многих образцов военной и гражданской техники. А вот противоосколочная защита на УАЗе – новинка. Она представляет собой накладные композитные панели, созданные из титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 

    Сочетание материалов позволило создать легкую и тонкую структуру с высокой противоосколочной стойкостью. Она легко устанавливается на внешнюю обшивку, капот и двери автомобиля, говорится в сообщении, говорится на сайте компании.

    Как сообщалось ранее, в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.


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    11 июня 2024, 09:05 • Новости дня
    Группировка «Восток» сорвала ротацию ВСУ у Никольского и Новодонецкого

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Восток» ВС России сорвали попытки усиления и ротации ВСУ передовых позиций возле Никольского и Новодонецкого, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки ВСУ усилить свои позиции в районах Никольского и Новодонецкого, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Восток» ВС России освободила Старомайорское.

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    11 июня 2024, 10:54 • Новости дня
    В ЛНР задержана гражданка Украины за спонсирование «Азова» и «Правого сектора»

    СК: Гражданка Украины задержана в ЛНР за финансирование «Азова» и «Правого сектора»

    Tекст: Вера Басилая

    В Старобельском районе ЛНР задержана гражданка Украины за финансирование боевиков запрещенных в России террористической и экстремистской организаций «Азов» и «Правый сектор», сообщила старший помощник руководителя управления СК по ЛНР Елена Марковская.

    По версии следствия, задержанная с января по апрель 2024 года сделала не менее десяти переводов денежных средств на банковские карты боевикам «Азова» и «Правого сектора» (признаны в России террористическими и экстремистскими организациями), передает РИА «Новости».

    Против девушки, спонсировавшей азовцев, возбудили уголовное дело за финансирование терроризма и за финансирование экстремистской деятельности. Она была задержана Росгвардией в Старобельском районе ЛНР.

    Ранее экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ.

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    11 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    Москалькова призвала освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам

    Москалькова обратилась в кабмин России с просьбой освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам

    Tекст: Вера Басилая

    Правительству необходимо проработать вопросы освобождения участников спецоперации от выплат процентов по кредитам и членов семей участников СВО от налога на имущество, следует из доклада уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    Также омбудсмен попросила кабмин упростить порядок получения страховых выплат участниками СВО и включить в число получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников СВО, передает ТАСС.

    В своем докладе Москалькова обратила внимание на системные проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Так, незамедлительно требует разрешения установление причинной связи инвалидности с полученным ранением для военнослужащих ЛНР и ДНР, которые служили в ВС этих республик с 2014 года до 30 сентября 2022 года, для бывших сотрудников ЧВК. Кроме того, в документе говорится, что необходимо расширить перечень лиц-получателей поддержки и помощи от Фонда «Защитники Отечества», передает РИА «Новости».

    Также омбудсмен указала на длительное решение вопроса о восстановлении военных билетов, утраченных и пришедших в негодность в результате боевых действий, на проблемы с предоставлением отпуска не менее 14 суток раз в полгода участникам СВО. По данным Москальковой, у совершеннолетних детей участников СВО нет социальных гарантий до зачисления их в вуз.

    Также омбудсмен указала на проблему, связанную с необходимостью оплачивать долги по кредитам и задолженности по ЖКХ по возвращении с СВО, предоставлением денежной выплаты в связи с гибелью участника СВО членам его семьи в случае, если прописка отличается от регистрации по последнему месту жительства погибшего.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО.

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