В Кузбассе отметили годовщину образования фонда «Защитники Отечества»

Главная церемония празднования в Кузбассе прошла у мемориала Воину-освободителю в Кемерове. В режиме ВКС в нем участвовали все филиалы организации. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева вместе с руководством региона, почетными гостями, социальными координаторами из разных регионов страны, ветеранами СВО и их семьями возложила цветы к Вечному огню.

«Фонд «Защитники Отечества» – уникальная структура, не имеющая аналогов в истории и современной практике России. За плечами у нас год, изменивший жизнь. За это время мы объединили усилия и стали настоящей семьей, где каждый чувствует поддержку и внимание. Уверена, что впереди нас ждет еще много добрых дел и свершений. Для нас это особая миссия и большая ответственность – помогать тем, кто встал на защиту Родины», – заявила нна Цивилева.

Цивилева вручила удостоверения ветерана боевых действий и встретилась с социальными координаторами не только Кузбасса, но и наградила 68 представителей филиалов из разных регионов, которые собрались в регионе.



Кроме того, 1 июня стартовал новый проект фонда – «Наша семья – наша победа!», приуроченный к Году семьи. Проект направлен на сохранение семейного микроклимата.

За год в фонд поступило более 1 млн 100 тыс. запросов, из которых более 950 тыс. уже решены, остальные находятся в работе. В коллективе фонда работают 3,5 тыс. социальных координаторов, в их числе 300 ветеранов боевых действий и 100 членов семей погибших героев – их матери и жены. Все социальные координаторы фонда прошли специальное обучение, в том числе психологическую подготовку.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Ранее Путин в ходе встречи с Анной Цивилевой пообещал поручить властям ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников спецоперации.