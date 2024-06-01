  • Новость часаВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины
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    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    DE: Путин резко предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине
    Захарова объяснила «судебное сафари» Фонда Клуни на российских журналистов
    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении
    СМИ: Хуситы подтолкнули Запад к подконтрольному России Севморпути
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Песков, Навка, Авербух и Лолита приехали на прощание с Анастасией Заворотнюк
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    21 комментарий
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

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    1 июня 2024, 12:55 • Новости дня

    В Госдуме решили обсудить признание деятельности Фонда Клуни нежелательной

    В Госдуме решили обсудить признание деятельности Фонда Клуни нежелательной в России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Госдумы рассмотрят возможность признания деятельности Фонда Клуни и его последователей нежелательной в России из-за призывов к аресту российских журналистов, заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    По его словам, подлые действия американской НПО в отношении российских журналистов не останутся без ответа, передает ТАСС.

    Пискарев добавил, что депутаты рассмотрят возможность признания деятельности организации и ее последователей нежелательной в России.

    Политик подчеркнул, что механизмы противодействия незаконным санкциям против журналистов и СМИ России могут быть задействованы в качестве ответных мер.

    Напомним, Фонд Клуни намерен добиться выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов в Европе. Помимо использования европейского законодательства, фонд также рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что чета Клуни решила устроить «судебное сафари» на российских журналистов, так как на Западе русофобия хорошо оплачивается.

    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

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    31 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине

    Interia: Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине

    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине
    @ US Army

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине из-за неэффективности, сообщает Interia.

    Обозреватели подчеркнули, что наибольшую угрозу для Excalibur представляют российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и Р-330Ж «Житель», поскольку они создают мощные помехи в работе спутниковой навигации, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, американские тяжелые танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.


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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    31 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России

    The New York Times спрогнозировала скорое начало ударов оружием США по России

    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    @ U.S. Marines/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США ожидают, что удары по России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, изменение позиции Белого дома в отношении ударов по России с применением оружия США было связано с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая. Отмечается, что США и Украина вели переговоры по этой теме в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Так, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провели в формате видеосвязи совещание с коллегами из Киева и решили рекомендовать президенту Джо Байдену изменить позицию.

    NYT уточняет, что Байден впервые допустил отмену ограничений 15 мая, финальное решение было принято после пересмотра всех рисков.

    Именно тогда появились сообщения о снятии ограничений на применение американского оружия, это вызвало недовольство Минобороны США.

    Приняв решение об использовании оружия против России Байден «пересек красную линию, которую сам же провел», пишет газета.

    Один из источников издания из числа высокопоставленных чиновников сообщил, что в будущем ограничения могут быть ослаблены еще больше, а украинский конфликт может перейти в новую эру.

    Ранее Госдеп США подтвердил, что Киев может использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на российской территории, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    30 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    WP: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский за последние несколько недель отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

    По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.

    По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».

    При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    31 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

    Политолог Скачко: Зеленский пользуется тем, что Вашингтон оказался в «заложниках» по украинскому вопросу

    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Банковой не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, поэтому считают возможным обвинять Джо Байдена и Си Цзиньпина в своем фиаско. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее офис Зеленского разрешил публичную критику президента США и председателя КНР.

    «Случаи, когда Зеленский откровенно «нападал» на администрацию Байдена, уже бывали», – напомнил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет нынешнюю ситуацию безысходностью киевских властей. «На Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных неудач как на поле боя, так и в дипломатии, а также оправдаться за них и перекинуть вину. В этих потугах украинское руководство доходит до того, что покусывает руку дающего», – указал собеседник.

    При этом подобную риторику Зеленского не стоит воспринимать как бунт против Вашингтона, считает Скачко. «Критика из Киева – лишь пропагандистский трюк. Там не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, потому что сама идея изначально была нежизнеспособной, но допускают возможным обвинять Байдена и Си, из-за отсутствия которых мероприятие якобы и потерпит фиаско», – пояснил политолог. 

    В этом контексте спикер вспомнил о недавних сообщениях об увольнении приближенных к администрации Байдена украинских чиновников. «Они одергивали «просроченного» президента, который будучи Моськой, стал лаять на слона. Также его принуждали действовать в тех правилах игры, которые были изначально согласованы на Западе», – добавил Скачко.

    При этом проблема Белого дома в том, что американские власти стали в некотором смысле «заложниками» Киева, поэтому вряд ли ответят на дерзость. «Вашингтон пока не может бросить инструмент «Украина», и Зеленский этим пользуется», – уточнил собеседник.

    Политолог не исключил, что Зеленского могут заменить в любой момент, тем более что срок его президентских полномочий уже закончился. «На этом фоне для западной прессы он уже утратил статус «священной коровы», которой аплодировали в парламентах. СМИ перешли к приближенному к правде описанию деятельности Зеленского. В этом смысле они выступают своеобразным барометром, который показывает подлинное отношение Запада к Киеву», – заключил Скачко.  

    По информации британской газеты Financial Times, офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Джо Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию в Швейцарию. Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы на Банковой царит «паранойя», сам Зеленский «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без президента США и председателя КНР.

    Вместе с тем на Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15-16 июня. Однако, по всей видимости, они не прислушаются к заявлению Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден вместо конференции в Швейцарии собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял решение американского лидера нежеланием присутствовать на заведомо провальном саммите.

    Также Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов. Имена отстраненных политиков в материале не упоминаются.

    По ее данным, проблемы усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». Собеседники газеты отметили, что в последние годы Киев предпринял много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе. При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Более того, WP напоминает о недовольстве Зеленского позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ. Издание также указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

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    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

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    29 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Госдума дала приставам право применять оружие

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума в первом чтении приняла законопроект, который дает всем судебным приставам право применять в ряде случаев физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие.

    Ранее такое право было только у приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Законопроект предусматривает, что все приставы будут проходить спецподготовку и периодическую проверку на пригодность к применению силы, спецсредств и оружия, передает ТАСС.

    Применять оружие приставы смогут только в крайних случаях, например, если есть угроза жизни и здоровью. При этом они обязаны будут предупредить о намерении применить силу и предоставить время для выполнения требований.

    В случае причинения вреда гражданину пристав обязан будет оказать ему первую помощь и сообщить о случившемся в прокуратуру. Закон запрещает применять оружие при большом скоплении людей и в отношении беременных женщин, инвалидов и несовершеннолетних.

    Проект закона был внесен в Госдуму в конце апреля.

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    30 мая 2024, 20:55 • Новости дня
    США отправили военных советников в Армению, Молдавию и на Украину

    США отправили военных советников в Минобороны Армении, Молдавии и Украины

    США отправили военных советников в Армению, Молдавию и на Украину
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные советники были направлены в оборонные ведомства Армении, Молдавии и Украины, а также на Балканы по просьбе властей этих стран, сообщил портал Intelligence Online.

    Советники должны «сделать Минобороны этих стран совместимыми с американскими силами и увести от российской модели», якобы эти государства собираются «сойти с орбиты влияния Москвы», передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что «операция проводится частной структурой» и подготовит будущие закупки для реформированных армий.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

    Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине, якобы там американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия.

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    1 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считает, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    «Это был бы жест доброй воли, – сказал Кон РИА «Новости». – Но, конечно, в этом году этого не будет».

    98-летний полковник в отставке уверен, что ветераны войны могут сыграть особую роль в устранении напряженности в отношениях между Россией и США.

    «В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание», – поделился Кон.

    Однако, по его мнению, для нормализации отношений потребуется время.  Кон не участвовал в высадке в Нормандии, но побывал на месте сражения несколько месяцев спустя. Он считает эту операцию одной из самых важных для союзников.

    Церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. В ней примут участие лидеры 25 стран, но России приглашение не было отправлено.

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    31 мая 2024, 10:43 • Новости дня
    Картаполов предупредил об асимметричном ответе США на разрешение наносить удары по России

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ответит асимметрично на разрешение США Украине наносить удары по российской территории, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    По его словам, в случае, если США захотят «повысить градус эскалации», их ждет асимметричный чувствительный ответ от Москвы, передает РИА «Новости».

    Также Картаполов отметил, что данный факт никак не скажется на ходе спецоперации.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

    Более того, New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России.

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    31 мая 2024, 06:33 • Новости дня
    Пентагон собрался передать Киеву правила ударов по России

    New York Times сообщила о намерении Пентагона разработать рекомендации для Украины относительно ударов по России

    Tекст: Антон Антонов

    Пентагону поручено предоставить Киеву «точные рекомендации» о том, «куда можно бить в России» американским оружием, сообщил американский чиновник.

    Шеф Пентагона Ллойд Остин направил поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи, который «передал это решение Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Напомним, Госдеп сообщил, что ВСУ разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России рядом с Харьковской областью.

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    31 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена самым некомпетентным и тупым президентом
    Трамп назвал Байдена самым некомпетентным и тупым президентом
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

    Трамп высказался по поводу Байдена после вынесения решения жюри присяжных по своему судебному делу, передает ТАСС.

    Жюри в Нью-Йорке накануне признало Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Окончательный приговор вынесут 11 июля.

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    Как признание Трампа виновным в уголовном преступлении отразится на его шансах на победу на президентских выборах в США?




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    Трамп пожаловался на плохое обращение со стороны судей, обвинив в этом Белый дом. Ранее эксперт сообщил газете ВЗГЛЯД, что приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США.


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    31 мая 2024, 13:47 • Новости дня
    Кремль отреагировал на попытки ударов американским оружием по России

    Песков: Попытки ударов американским оружием по России говорят о вовлеченности США в конфликт

    Tекст: Александра Юдина

    Попытки нанесения ударов по российской территории американским оружием указывают на вовлеченность США в конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, попытки США совершать удары по российской территории предпринимались и раньше, это довольно красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности США в этот конфликт, передает ТАСС.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    Сенатор Константин Долгов рассказал газете ВЗГЛЯД, что Байден подводит весь мир к красной линии.

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