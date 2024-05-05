Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.21 комментарий
СМИ: Вашингтон приостановил поставки боеприпасов Израилю
Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю
Администрация Джо Байдена на прошлой неделе приостановила поставку боеприпасов американского производства в Израиль. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
По данным Axios, приостановка произошла впервые с 7 октября 2023 года. Этот инцидент вызвал серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.
В то же время администрация Джо Байдена подверглась резкой критике американцев, которые выступают против поддержки Израиля со стороны США. Кроме того, Вашингтон обеспокоен возможной операцией Израиля в Рафахе, где укрывается более миллиона палестинцев.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к временному перемирию с палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Однако, по его словам, Израиль все равно не отступит от своих целей.
В то же время движение ХАМАС выразило готовность в случае достижения договоренностей с Израилем освободить на первом этапе 33 заложника. При этом в конце апреля Нетаньяху назвал неизбежной операцию ЦАХАЛ в Рафахе.
Также правительство Израиля поддержало прекращение вещания катарского телеканала Al Jazeera, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсетях.