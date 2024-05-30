МИД пообещал ответить Польше на действия в отношении российских дипломатов

Tекст: Валерия Городецкая

Ответные меры будут приняты в отношении посольства Польши в Москве и генконсульств в Иркутске, Калининграде и Петербурге, уточнила Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что Варшава уже не в первый раз предпринимает шаги, направленные на осложнение работы российской дипмиссии в Польше. В течение последних лет польские власти создают ряд искусственных проблем посольству России, таких как замораживание счетов, изъятие находившихся на них средств, массовую высылку сотрудников, препятствует в решении ряда бытовых вопросов, добавила Захарова.

Она также сообщила, что посольство России в Варшаве получило ноту МИД Польши об ограничении передвижения российских дипломатов с 1 июня.

«С 1 июня нам предлагается нотой заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства России в Варшаве, а также российских генеральных консульств в Гданьске, Кракове, Познани выехать за пределы воеводств, в которых функционируют РЗУ (российские загранучреждения), сообщая фамилии, сроки, цель поездки, средства транспорта и маршрут следования», – сказала она.

Для посла России в Польше, генеральных консулов и заведующего консульским отделом посольства делается исключение, добавила дипломат.

При этом в ноте отсутствуют разъяснения относительно вводимых мер, однако глава МИД Польши Радослав Сикорский и другие высокопоставленные сотрудники польского дипведомства «связали их с некой гибридной войной, которую якобы Россия ведет против Польши», указала Захарова.

Во вторник сообщалось, что Польша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов.