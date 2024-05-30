Кремль не увидел опасности для туристов на Кубани

Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?6 комментариев
Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?6 комментариев
Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.10 комментариев
Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.10 комментариев
Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.
Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.
|Карикатура
Артистке было 53 года.
Сообщение о смерти актрисы появилось в ее официальной группе во «ВКонтакте».
Директор актрисы Станислав Христов в комментарии ТАСС подтвердил, что Анастасия умерла.
Время прощания и дата похорон станут известны позднее.
В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. После родов у нее обнаружили рак – глиобластому головного мозга. Она перестала появляться на публике и сниматься в кино. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.
Помимо Милы, у Заворотнюк есть еще двое детей: дочь Анна 1996 года рождения и сын Майкл 2000 года рождения.
Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк (1945–2014) работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать – Валентина Борисовна Заворотнюк (род. 1943), народная артистка России.
В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993–2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.
Прославилась после роли в сериале «Моя прекрасная няня», который стал хитом 2000-х. Также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). Исполнила около 30 ролей в фильмах и сериалах.
Член Союза кинематографистов России. Заслуженная артистка РФ (2006).
Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра
По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.
«И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.
Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.
По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»
Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.
Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.
Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.
За основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством», следует из текста поручения на сайте Кремля, передает ТАСС.
Также поручено утвердить планы-графики подключения участков к газоснабжению при участии единого оператора газификации. Срок исполнения поручений – 1 августа этого года.
В апреле россияне получили возможность подавать заявки на газификацию в СНТ.
Представитель Кремля Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России
По его словам, такой шаг со стороны польских властей был очевидным и ожидаемым, передает ТАСС.
Песков добавил, что Москва неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.
Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».
Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».
Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.
В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.
Народный артист Александр Михайлов госпитализирован в Чите
По информации источников, актер, прибывший в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, почувствовал недомогание и высокую температуру.
«У него подозревают пневмонию», – передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Chita.ru.
Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина подтвердила информацию о госпитализации Михайлова.
Ранее актриса Маргарита Терехова была госпитализирована в Москве.
Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России
По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.
Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.
Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД
По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.
Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.
«Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.
Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.
Как указал Муджахид, заявления «российских официальных лиц носят позитивный характер». По его словам, это означает, что Россия хочет сохранить взаимодействие с Исламским эмиратом Афганистан открытым, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью страны.
«Германия традиционно выделялась как полное ответственности государство. Германия не должна посылать таких послов в такую страну, как Грузия», – сказал глава грузинского правительства журналистам.
Он обвинил Петера Фишера в близости к оппозиционной парламентской партии «Лело».
По словам Ираклия Кобахидзе, ранее посол Германии «ездил в регионы вместе в представителями «Лело», участвуя в их предвыборной кампании».
«Поэтому на фоне таких несерьезных действий мы не придаем большого значения заявлениям этого человека, – сказал премьер-министр Грузии. – Посол делает антигрузинские заявления, поэтому он не может представлять ценность для меня».
Премьер-министр выразил надежду, что это была «личная позиция поддерживающего «Лело» посла».
Ранее Петер Фишер заявил, что «Грузия не сможет сближаться с ЕС, не соблюдая стандартов», и отметил, что принятый парламентом Грузии закон «ниже стандартов, которым должна соответствовать страна – кандидат в ЕС».
«Это значит, что при сохранении закона в его нынешнем виде Германия не поддержит начало переговоров о вступлении Грузии в ЕС», – сказал Фишер журналистам.
По словам посла, «это отодвинет Грузию назад на пути евроинтеграции».
France Info: Члены чеченской диаспоры задержаны во Франции
По данным France Info, несколько из них связаны с радикалами-террористами, передает «Газета.Ru».
Один из задержанных, предположительно, причастен к убийству преподавателя колледжа Bois d'Aulne Сэмюэля Пэти в 2020 году. Подозреваемые были задержаны в ходе масштабной полицейской операции, которая затронула 12 французских городов.
В октябре 2020 года в департаменте Франции Валь-д'Уаз обезглавили преподавателя, который проводил уроки свободы слова. Париж заявлял, что подозреваемый в убийстве учителя родился в Москве и был чеченцем по происхождению.
Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России
«На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.
По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.
Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.
По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.
Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.
«Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.
«А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.
Об этом Лавров заявил в ходе круглого стола на тему «Украинский кризис. Геополитические аспекты», в котором приняли участие свыше 70 аккредитованных в Москве послов и представителей дипломатических миссий.
Глава МИД рассказал о дестабилизирующих действиях США и Евросоюза, причинах развязывания западными странами гибридной войны против России и их усилиях по разжиганию вооруженного конфликта на Украине.
«Министр привел примеры, свидетельствующие о целенаправленных усилиях наших противников по разжиганию вооруженного конфликта на Украине, взращиванию там антироссийских и неонацистских настроений, поощрению русофобского курса киевского режима и превращению последнего в послушный инструмент для борьбы с Россией, в том числе «на поле боя», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Запад вовлекает в противостояние с Россией страны мирового большинства, пытаясь ограничить их взаимодействие с Москвой, подчеркнул Лавров. Он призвал не поддаваться давлению Вашингтона и не участвовать в «саммите мира» по Украине в Швейцарии, указав, что целью мероприятия является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.
Ранее в Кремле заявили, что конференция в Швейцарии не поможет урегулировать ситуацию на Украине.