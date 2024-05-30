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Стало известно о коррупции в Николаеве при строительстве фортификации
«Наши деньги»: Николаевская и Волынская области закупали стройматериалы для фортификации по завышенным ценам
Николаевская и Волынская области Украины в 2023 году закупали материалы для строительства оборонительных сооружений по завышенным ценам, став рекордсменами по суммам подрядов, сообщают «Наши деньги».
Как сообщило издание, администрация Николаевской области организовала подряды на общую сумму 500 млн гривен (12,5 млн долларов). При этом стоимость стройматериалов на самых дорогих объектах составила 161 млн гривен (более 4 млн долларов).
В Волынской области организовали подряды на 3 млрд гривен (75 млн долларов). При этом цена отдельных материалов, например, металлической сетки, была даже больше, чем в Николаевской области – 336 гривен (8,4 долл.) за квадратный метр против 316 гривен (7,9 долл.), пишет издание. У всех остальных заказчиков цена сетки составляла от 185 до 239 гривен (от 4,6 до 6 долларов).
Журналисты подчеркнули, что более всего за пределы рыночных показателей вышла цена на древесину, где Николаевская область оказалась в абсолютных лидерах. По данных издания, администрация украинского региона покупала строительную сосну за 11 400 гривен (285 долларов), в то время как ее рыночная цена составляла от 3,9 тыс. до 4,4 тыс. гривен (от 97,5 до 110,0 долларов) за кубометр, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, советник замминистра обороны Украины Яровая назвала военное ведомство местом с испорченной репутацией из-за коррупции.