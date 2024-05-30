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    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Женщинам-заключенным на Украине разрешили служить в ВСУ
    Актер фильма «Любовь и голуби» госпитализирован на кинофестивале
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    Возле Крыма сбиты восемь ракет ATACMS и восемь беспилотников ВСУ
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    Захарова назвала Кирби «капитаном очевидностью»
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Локомотив «Запад» оказался отстающим паровозом

    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    15 комментариев
    30 мая 2024, 10:23 • Новости дня

    Глава Югры Наталья Комарова сообщила об уходе с должности

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова сообщила об уходе со своей должности.

    В своем Telegram-канале она сообщила, что завершает свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и переходит на другую работу.

    Ранее мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил об отставке.

    29 мая 2024, 21:46 • Новости дня
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    Западные СМИ рассказали о «реке смерти» на Украине
    @ Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Издание Economist сообщило о гибели украинских уклонистов от армии, пытающихся сбежать из страны вплавь через «реку смерти» Тису.

    Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».

    Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.

    Карикатура

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    29 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруг блогерши Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, Алексей Блиновский сбежал из воинской части в Донецке, пишут СМИ.

    Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    30 мая 2024, 09:16 • Новости дня
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    Умерла Анастасия Заворотнюк
    @ Natalia Shakhanova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Актриса Анастасия Заворотнюк умерла прошлой ночью после продолжительной болезни, сообщается на ее странице в социальных сетях.

    Артистке было 53 года.

    Сообщение о смерти актрисы появилось в ее официальной группе во «ВКонтакте».

    Директор актрисы Станислав Христов в комментарии ТАСС подтвердил, что Анастасия умерла.

    Время прощания и дата похорон станут известны позднее.

    В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. После родов у нее обнаружили рак – глиобластому головного мозга. Она перестала появляться на публике и сниматься в кино. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.

    Помимо Милы, у Заворотнюк есть еще двое детей: дочь Анна 1996 года рождения и сын Майкл 2000 года рождения.

    Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк (1945–2014) работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать – Валентина Борисовна Заворотнюк (род. 1943), народная артистка России.

    В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993–2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.

    Прославилась после роли в сериале «Моя прекрасная няня», который стал хитом 2000-х. Также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). Исполнила около 30 ролей в фильмах и сериалах.

    Член Союза кинематографистов России. Заслуженная артистка РФ (2006).

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    29 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Путин дал поручения по бесплатной газификации СНТ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил властям регионов провести собрания в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) для принятия решения об их бесплатной газификации.

    За основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством», следует из текста поручения на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Также поручено утвердить планы-графики подключения участков к газоснабжению при участии единого оператора газификации. Срок исполнения поручений – 1 августа этого года.

    В апреле россияне получили возможность подавать заявки на газификацию в СНТ.

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    29 мая 2024, 14:37 • Новости дня
    Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

    Представитель Кремля Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России

    Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль ознакомлен с заявлением замглавы Минобороны Польши Цезария Томчика о разрешении Украине применять поставляемое Варшавой оружие для ударов по объектам России, заявил пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такой шаг со стороны польских властей был очевидным и ожидаемым, передает ТАСС.

    Песков добавил, что Москва неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.

    Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».

    Коментарии (43)
    29 мая 2024, 14:35 • Новости дня
    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ

    Военкор показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение командного пункта украинской армии в Сумской области в ходе совещания офицеров ВСУ сняли на видео, военный корреспондент Александр Коц опубликовал ролик.

    Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».

    Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.


    В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.

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    29 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Актер фильма «Любовь и голуби» госпитализирован на кинофестивале

    Народный артист Александр Михайлов госпитализирован в Чите

    Актер фильма «Любовь и голуби» госпитализирован на кинофестивале
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Звезда фильмов «Любовь и голуби» и «Белый Бим Черное Ухо» народный артист России 79-летний Александр Михайлов был госпитализирован в Чите.

    По информации источников, актер, прибывший в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, почувствовал недомогание и высокую температуру.

    «У него подозревают пневмонию», – передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Chita.ru.

    Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина подтвердила информацию о госпитализации Михайлова.

    Ранее актриса Маргарита Терехова была госпитализирована в Москве.

    Коментарии (11)
    29 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объемы торговли России и США небольшие, поэтому Москва не столкнется с критическими последствиями в случае, если Белый дом все же введет эмбарго на российские товары. Более того, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономисты Иван Лизан и Антон Любич.

    «Американский чиновник Далип Сингх, разработавший «адские санкции», которые якобы должны были сломить Россию, теперь предложил ввести эмбарго. Допустим, США реализуют и эту угрозу, а что дальше? Они возьмут свои политические карты и заштрихуют на них Россию синим цветом, чтобы делать вид, что там море, а не суша?» – сыронизировал экономист Иван Лизан.

    По мнению собеседника, введение эмбарго кардинально ничего не изменит. «Объемы торговли России и США небольшие. Вместе с тем Лизан допускает, что американцы – даже в случае введения эмбарго – будут торговать через третьи страны товарами, российскую природу которых они будут отрицать. «Условно, уран превратится из российского в казахстанский», – указал эксперт.

    Москва же не почувствует последствий от новых санкций. «Наши товары реализуются на дружественных рынках. Нефть идет в Индию и Китай. Когда будет достигнута договоренность по «Силе Сибири – 2», вопрос с поставками газа в КНР будет решен. Значительная часть экспорта зерна и продуктов питания еще в 2023 году ушла в страны Азии и Африки», – напомнил собеседник.  

    Что касается Евросоюза, то страны объединения вряд ли последуют примеру США и не станут вводить эмбарго против России, считает экономист. «У них объемы торговли с нами значительно больше, и они понимают последствия такого решения, тем более что некоторые товары им будет крайне сложно заменить. Речь, в частности, об азотных удобрениях», – детализировал Лизан.

    Отвечать на угрозы Вашингтона зеркально бессмысленно. По мнению спикера, Москве следует сделать упор на разработке собственных технологий. «Одно дело мериться, у кого список запретов больше, а другое – взять и у себя в условной Костроме локализовать полный цикл производства антиблокировочных систем для легковых автомобилей», – пояснил экономист.

    Возможность введения Вашингтоном эмбарго против России допускает и экономист Антон Любич. По его мнению, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. При этом ключевыми факторами станут согласие ЕС присоединиться к этому шагу, а также готовность как американских, так и европейских деловых кругов их соблюдать на практике, добавил собеседник. «Думаю, в реальности эти меры лишь обогатят третьи страны», – подчеркнул Любич.

    Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Вашингтон может дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российские товары. «История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – сказал он.

    По словам Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства.

    Угрозы Вашингтона прокомментировал посол Анатолий Антонов. «По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тыс. рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», – говорится в заявлении посла.

    По его словам, «от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств». «Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге», – подчеркнул он.

    «Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», – добавил посол. Антонов отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты», Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения».

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    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


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    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

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    29 мая 2024, 13:08 • Новости дня
    Стало известно об угрозах Трампа «бомбить Москву и Пекин»

    WP: Трамп угрожал бомбить Москву и Пекин в случае конфликта на Украине и Тайване

    Стало известно об угрозах Трампа «бомбить Москву и Пекин»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий для доноров его предвыборной кампании заявил, что если бы конфликт на Украине или на Тайване начался в срок его пребывания на президентском посту, он бы «бомбил Москву и Пекин», сообщила газета The Washington Post (WP).

    Трамп часто выступает на таких мероприятиях с заявлениями о внешней политике, миграции в США и инфляции, чтобы получить больше средств от доноров, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания он уберет из американского правительства всех «разжигателей войны».

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    29 мая 2024, 13:15 • Новости дня
    В Испании задержали пытавших россиянина граждан Украины

    В Испании задержали пытавших украинца и россиянина граждан Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Испанские правоохранители задержали двух украинцев, подозреваемых в налете на коттедж в автономном сообществе Валенсия, а также пытках россиянина и украинца.

    Налет и пытки произошли в августе 2023 года, всего подозреваются 13 украинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов Испании.

    Один из подозреваемых провел частную вечеринку в коттедже, на которую пришли двое потерпевших. В дом прошли мужчины в капюшонах, они начали пытать россиянина и украинца, чтобы получить доступ к их криптокошелькам.

    Налетчики отобрали у своих жертв 107 тыс. долларов.

    Также другая группа подозреваемых атаковала жилье другого человека в Валенсии.

    Причастные к нападениям украинцы приехали в Испанию из разных стран Европы, чтобы совершить преступление, они уехали на следующий день после налета.

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    29 мая 2024, 18:56 • Новости дня
    «Талибан» позитивно оценил заявления России по Афганистану

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), оценивает последние слова РФ по поводу отношений с эмиратом как позитивные, заявил официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид.

    Как указал Муджахид, заявления «российских официальных лиц носят позитивный характер». По его словам, это означает, что Россия хочет сохранить взаимодействие с Исламским эмиратом Афганистан открытым, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью страны.

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    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

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      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

    • Россия поставит колено на Эстонию

      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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