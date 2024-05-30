Глава Югры Наталья Комарова сообщила об уходе с должности

Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.5 комментариев
Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.5 комментариев
Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.6 комментариев
29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».15 комментариев
Заголовок британского издания гласит: «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти». Сообщается, что уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели украинцев при переправе, передает РИА «Новости».
Издание сообщает, что, по словам спасшихся, через «реку смерти» Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.
Ранее на Украине продлили сроки розыска уклонистов от военной службы до трех месяцев.
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Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке
Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.
Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.
Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра
По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.
«И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.
Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.
Артистке было 53 года.
Сообщение о смерти актрисы появилось в ее официальной группе во «ВКонтакте».
Директор актрисы Станислав Христов в комментарии ТАСС подтвердил, что Анастасия умерла.
Время прощания и дата похорон станут известны позднее.
В 2018 году 47-летняя Заворотнюк родила дочь Милу от фигуриста Петра Чернышева. После родов у нее обнаружили рак – глиобластому головного мозга. Она перестала появляться на публике и сниматься в кино. В конце 2023 года актриса прошла курс дорогостоящего лечения, но болезнь не отступала.
Помимо Милы, у Заворотнюк есть еще двое детей: дочь Анна 1996 года рождения и сын Майкл 2000 года рождения.
Анастасия Юрьевна Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Отец Юрий Андреевич Заворотнюк (1945–2014) работал телережиссером, был членом Академии российского телевидения. Мать – Валентина Борисовна Заворотнюк (род. 1943), народная артистка России.
В 1993 году Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ. В 1993–2004 годах Анастасия Заворотнюк была актрисой Театра под руководством Олега Табакова.
Прославилась после роли в сериале «Моя прекрасная няня», который стал хитом 2000-х. Также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса» (2007, Вадим Шмелев), «Артефакт» (2009, Андрей Соколов), «Охота на гауляйтера» (2012, Олег Базилов), «Любовь и море» (2016, Дмитрий Фикс), «Проклятие спящих» (2017, Илья Куликов и Никита Грамматиков). Исполнила около 30 ролей в фильмах и сериалах.
Член Союза кинематографистов России. Заслуженная артистка РФ (2006).
За основу решений внеочередных собраний членов СНТ предложено взять «проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством», следует из текста поручения на сайте Кремля, передает ТАСС.
Также поручено утвердить планы-графики подключения участков к газоснабжению при участии единого оператора газификации. Срок исполнения поручений – 1 августа этого года.
В апреле россияне получили возможность подавать заявки на газификацию в СНТ.
Представитель Кремля Песков оценил разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России
По его словам, такой шаг со стороны польских властей был очевидным и ожидаемым, передает ТАСС.
Песков добавил, что Москва неоднократно говорила о своей реакции в случае применения Киевом оружия Запада для ударов по своей территории.
Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».
Военкор Коц показал видео уничтожения пункта совещания командиров ВСУ
Воздушная разведка 245 полка ВС России засекла собрание украинских командиров в одном из домов в поселке Великая Писаревка, передает «Российская газета».
Отмечается, что там могло проходить совещание. Через некоторое время в здание прилетел дрон-камикадзе, еще один беспилотник поразил автомобиль офицеров.
В апреле добровольцы бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы.
Народный артист Александр Михайлов госпитализирован в Чите
По информации источников, актер, прибывший в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, почувствовал недомогание и высокую температуру.
«У него подозревают пневмонию», – передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Chita.ru.
Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина подтвердила информацию о госпитализации Михайлова.
Ранее актриса Маргарита Терехова была госпитализирована в Москве.
«Американский чиновник Далип Сингх, разработавший «адские санкции», которые якобы должны были сломить Россию, теперь предложил ввести эмбарго. Допустим, США реализуют и эту угрозу, а что дальше? Они возьмут свои политические карты и заштрихуют на них Россию синим цветом, чтобы делать вид, что там море, а не суша?» – сыронизировал экономист Иван Лизан.
По мнению собеседника, введение эмбарго кардинально ничего не изменит. «Объемы торговли России и США небольшие. Вместе с тем Лизан допускает, что американцы – даже в случае введения эмбарго – будут торговать через третьи страны товарами, российскую природу которых они будут отрицать. «Условно, уран превратится из российского в казахстанский», – указал эксперт.
Москва же не почувствует последствий от новых санкций. «Наши товары реализуются на дружественных рынках. Нефть идет в Индию и Китай. Когда будет достигнута договоренность по «Силе Сибири – 2», вопрос с поставками газа в КНР будет решен. Значительная часть экспорта зерна и продуктов питания еще в 2023 году ушла в страны Азии и Африки», – напомнил собеседник.
Что касается Евросоюза, то страны объединения вряд ли последуют примеру США и не станут вводить эмбарго против России, считает экономист. «У них объемы торговли с нами значительно больше, и они понимают последствия такого решения, тем более что некоторые товары им будет крайне сложно заменить. Речь, в частности, об азотных удобрениях», – детализировал Лизан.
Отвечать на угрозы Вашингтона зеркально бессмысленно. По мнению спикера, Москве следует сделать упор на разработке собственных технологий. «Одно дело мериться, у кого список запретов больше, а другое – взять и у себя в условной Костроме локализовать полный цикл производства антиблокировочных систем для легковых автомобилей», – пояснил экономист.
Возможность введения Вашингтоном эмбарго против России допускает и экономист Антон Любич. По его мнению, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. При этом ключевыми факторами станут согласие ЕС присоединиться к этому шагу, а также готовность как американских, так и европейских деловых кругов их соблюдать на практике, добавил собеседник. «Думаю, в реальности эти меры лишь обогатят третьи страны», – подчеркнул Любич.
Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Вашингтон может дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российские товары. «История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – сказал он.
По словам Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства.
Угрозы Вашингтона прокомментировал посол Анатолий Антонов. «По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тыс. рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», – говорится в заявлении посла.
По его словам, «от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств». «Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге», – подчеркнул он.
«Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», – добавил посол. Антонов отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты», Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения».
Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России
По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.
Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.
Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России
Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.
Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.
WP: Трамп угрожал бомбить Москву и Пекин в случае конфликта на Украине и Тайване
Трамп часто выступает на таких мероприятиях с заявлениями о внешней политике, миграции в США и инфляции, чтобы получить больше средств от доноров, передает ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания он уберет из американского правительства всех «разжигателей войны».
В Испании задержали пытавших украинца и россиянина граждан Украины
Налет и пытки произошли в августе 2023 года, всего подозреваются 13 украинских граждан, передает ТАСС со ссылкой на сообщение правоохранительных органов Испании.
Один из подозреваемых провел частную вечеринку в коттедже, на которую пришли двое потерпевших. В дом прошли мужчины в капюшонах, они начали пытать россиянина и украинца, чтобы получить доступ к их криптокошелькам.
Налетчики отобрали у своих жертв 107 тыс. долларов.
Также другая группа подозреваемых атаковала жилье другого человека в Валенсии.
Причастные к нападениям украинцы приехали в Испанию из разных стран Европы, чтобы совершить преступление, они уехали на следующий день после налета.
Как указал Муджахид, заявления «российских официальных лиц носят позитивный характер». По его словам, это означает, что Россия хочет сохранить взаимодействие с Исламским эмиратом Афганистан открытым, передает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что выстраивать отношения с талибами нужно, поскольку они контролируют Афганистан, являются действующей властью страны.
Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России
«Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.
«В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.
По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.
«Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.
«Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.
Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.
Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.
На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.
В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.
Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.