Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил об отставке
Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил об отставке из-за перехода на новую работу
Глава Воронежа Вадим Кстенин объявил об уходе с занимаемой должности и переходе на новую работу.
В своем Telegram-канале он указал, что принял решение завершить службу на посту главы Воронежа.
Кстенин дважды избирался мэром Воронежа депутатами городской думы – в 2018 и 2023 годах. Прямые выборы мэра Воронежа населением были отменены в декабре 2016 года.