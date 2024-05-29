В Грузии назвали «ритуальными плясками» обвинения в «пророссийском правительстве»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Начались ритуальные предвыборные пляски за место в списке перед выборами в парламент», которые пройдут 26 октября, прокомментировал он заявление депутата от оппозиции Теоны Акубардия, которая сказала, что в Грузии «русское правительство».

Акубардия также заявила, что «Грузия никогда не будет Россией и никогда не вернется в сферу российского влияния», а на выборах в октябре «народ даст достойный ответ тем, кто проводит интересы Кремля».

Шалва Папуашвили предложил оппозиционерке «не предпринимать дешевых поступков ради места в списке кандидатов в депутаты на следующие выборы».

«Говоря такое, вы, по идее, должны лопнуть от злобы», – сказал он.

Между тем, радикалы написали на здании парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси «Филиал Кремля».