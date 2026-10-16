«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Суд вынес приговор фигурантам дела об афере с поставками для «Калашникова»
Пятеро фигурантов дела о хищениях у «Калашникова» получили до девяти лет колонии
Химкинский городской суд Московской области приговорил пятерых фигурантов дела об афере с поставками некачественных китайских деталей концерну «Калашников» к лишению свободы на сроки от условного до девяти лет.
Фигуранты дела признаны виновными в мошенничестве при поставках деталей в рамках гособоронзаказа, передает РИА «Новости».
На скамье подсудимых находились руководитель фирмы «Ивановские ковши» Алексей Морохов, директор компании «Интертехника» и победитель шоу «Танцы со звездами» Алексей Леденев, бывший директор «Интертехники» Юрий Чернышев, а также Ольга Фирсова и Алексей Рубцов.
«Морохову назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, Чернышеву – на срок восемь лет, Рубцову и Фирсовой в виде лишения свободы на срок семь с половиной лет», – сообщили в пресс-службе суда. Алексей Леденев получил семь с половиной лет условно.
По версии следствия, в 2023 году компания «Интертехника» поставила концерну «Калашников» полуфабрикаты деталей из Китая ненадлежащего качества, которые планировалось использовать при модернизации автомата АК-12. Ущерб от действий обвиняемых оценивается почти в 38 млн рублей. В зависимости от роли фигурантам вменялись мошенничество, контрабанда частей огнестрельного оружия и невыплата зарплат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом концерн «Калашников» отверг связь с фигурантом дела о хищении 100 млн рублей. В мае суд в Иваново передал дело о хищениях у «Калашникова» в Химки. В марте бывшие сотрудники концерна попали под следствие за хищения на гособоронзаказе.