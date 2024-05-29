Участники форума РИФ-2024 обсудили интернет-экономику и компьютерные игры

Участники форума РИФ-2024 обсудили отечественною интернет-экономику и компьютерные игры

Tекст: Максим Попов

Особое внимание на форуме удили игровой индустрии. Как отметил эксперт в области разработки компьютерных игр Олег Доброштан, на текущий момент в России насчитывается порядка 80 млн активных игроков. При этом страна входит в десятку лидеров по выручке от продажи игр, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также на форуме подробно рассмотрели вопросы, связанные с интернет-экономикой. По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Гребенникова, в 2023 году объем отечественной интернет-экономики составил 17,1 трлн рублей, а самым большим сегментом стала электронная коммерция. «Мы на протяжении многих лет измеряем экономику Рунета и каждый год видим ее рост», – отметил Гребенников во время выступления.



Кроме того, участники РИФ-2024 отметили, что за последнее время существенный рост показала российская доменная зона. По словам директора Координационного центра доменов Андрея Воробьева, существует график, который показывает феноменальный за последние годы рост как домена .RU, больше 10%, так и кириллического домена .РФ – почти 14%. При этом другие национальные двухбуквенные доменные зоны развитых стран показали по итогам 2023 года рост 2%, сказал он.





