Объявлены победители всероссийского соревнования по искусственному интеллекту

Tекст: Валерия Городецкая

В соревновании победили «AdequacyOFF» из Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского и «Feature_88» из Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С. М. Штеменко, они стали лучшими из более чем 300 участников со всей России, говорится в сообщении на сайте Российского общества «Знание».

Всего в финал хакатона «Знание.Вики» вышли 14 команд из семи регионов России. Лидером по количеству команд стал Петербург. Также в финале приняли участие команды из Москвы, Московской, Тверской, Самарской, Кемеровской областей и Краснодарского края.

Команды, вышедшие в финал, представили работы в четырех тематических треках. В рамках конкурса участники продемонстрировали свои знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации. ИТ-решения всех команд-финалистов будут использованы для развития «Знание.Вики», что станет очередным шагом по оптимизации работы энциклопедии и повышению качества и проверке достоверности контента.

Открыли церемонию награждения победителей ректор РГУ им. А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, советник гендиректора по научно-техническому развитию ФГУП «ГРЧЦ» и первый замгендиректора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

«Когда Общество «Знание» задумывало проект Знание.Вики, мы в первую очередь ставили перед собой цель собрать достоверную и самую большую базу знаний. На практике мы пришли к выводу, что нужно выходить за рамки одной компании и расширять круг наших партнеров для формирования сообщества авторов и людей, которые развивают проект в разных направлениях и двигают его вперед», – отметил Рыбальченко.

Призерами соревнования также стали команда «Информатики» из Государственного гуманитарно-технического университета (Московская область), еще одна команда из Краснодарского высшего военного училища им. генерала армии С. М. Штеменко «Return0», сборная «Массив приматов» из РГУ им. А. Н. Косыгина и «InSight» из Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (Тверская область).

Все участники финала хакатона получили памятные призы от проекта «Знание.Вики» Российского общества «Знание» и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill Центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ 2030. Главным призом для 5 лучших участников финала стала возможность поступления на бюджетное обучение в магистратуру Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А.Н. Косыгина. Помимо того, команды-победители будут приглашены к участию в форуме Знание.Вики в Центре Знаний «Машук». После Церемонии награждения состоялось заседание экспертного совета, темой которого стала «Фактчекинг профессия будущего».