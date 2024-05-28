Грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на украинские спецслужбы

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

На сессии во вторник Шалва Папуашвили заявил, что «Деканоидзе и сегодня имеет связи со спецслужбами иностранного государства».

«Вы и сегодня сотрудничаете со спецслужбами иностранного государства. Дружите с Георгием Лордкипанидзе (замначальника украинской военной контрразведки), который стоял за тайной переправкой в Грузию с Украины бывшего президента Михаила Саакашвили (в октябре 2021 года)», – сказал главы высшего законодательного органа Грузии.

«Это просто стыдно. Вы отказались от грузинского гражданства, чтобы работать на другое государство, а сегодня обвиняете нас в отсутствии патриотизма и в предательстве», – отметил Папуашвили.

По его словам, Деканоидзе «имеет связь с человеком (Лордкипанидзе), который рассчитывал устроить кровопролитие в Грузии».

В период пребывания Саакашвили на посту президента Грузии Деканоидзе руководила Полицейской Академией. В 2015-2016 годах она возглавляла украинскую полицию, затем вернулась на родину и восстановилась в гражданстве Грузии. Она заявила, что подаст в суд на Папуашвили.