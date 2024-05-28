«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Грузинскую оппозиционерку обвинили в работе на украинские спецслужбы
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил депутата от оппозиции Хатию Деканоидзе, экс-руководителя Национальной полиции Украины, в работе на украинские спецслужбы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На сессии во вторник Шалва Папуашвили заявил, что «Деканоидзе и сегодня имеет связи со спецслужбами иностранного государства».
«Вы и сегодня сотрудничаете со спецслужбами иностранного государства. Дружите с Георгием Лордкипанидзе (замначальника украинской военной контрразведки), который стоял за тайной переправкой в Грузию с Украины бывшего президента Михаила Саакашвили (в октябре 2021 года)», – сказал главы высшего законодательного органа Грузии.
«Это просто стыдно. Вы отказались от грузинского гражданства, чтобы работать на другое государство, а сегодня обвиняете нас в отсутствии патриотизма и в предательстве», – отметил Папуашвили.
По его словам, Деканоидзе «имеет связь с человеком (Лордкипанидзе), который рассчитывал устроить кровопролитие в Грузии».
В период пребывания Саакашвили на посту президента Грузии Деканоидзе руководила Полицейской Академией. В 2015-2016 годах она возглавляла украинскую полицию, затем вернулась на родину и восстановилась в гражданстве Грузии. Она заявила, что подаст в суд на Папуашвили.