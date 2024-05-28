«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Появилось видео со сложенными в кучу телами украинских солдат в Крынках
Опубликована видеозапись из подвалов в Крынках, на которой запечатлены сваленные в кучу тела погибших украинских военнослужащих.
Российские штурмовики сняли видео с телами бойцов ВСУ в подвалах Крынок 24 мая 2024 года, сообщает РИА «Новости».
В ролике показаны сложенные случайным образом тела украинских военных в обмундировании и полевой экипировке.
Ранее сообщалось, что в освобожденном селе Крынки в Херсонской области найдены подвалы, где находятся тела погибших украинских солдат.