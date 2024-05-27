Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

«Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».