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    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

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    27 мая 2024, 14:58 • Новости дня

    Захарова уличила США в недемократичности из-за закона об иноагентах

    Захарова: Ситуации с законами об иноагентах в Грузии и штате Джорджия поставили в сложное положение США

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон оказался в сложном положении из-за параллельных ситуаций с вето на грузинский законопроект об иноагентах и в американском штате Джорджия, что показывает недемократичность внутри США, а не в Грузии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале Захарова рассказала, что в апреле сенат американского штата Джорджия (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) направил на подпись губернатору законопроект об иноагентах, тем самым «наступив на демократию по всем фронтам».

    В это же время Госдеп США назвал закон об иноагентах в Грузии (по-английски Georgia – прим. ВЗГЛЯД) «вдохновленным Кремлем», а параллельно губернатор Джорджии Брайан Кемп наложил вето на законопроект об иноагентах в американском штате, удивившись, что в его собственной Джорджии тоже пытаются продвинуть «прокремлевский закон».

    Захарова считает, что из-за «совпадений» для Госдепа наступает цугцванг: законопроект об иноагентах из-за вето губернатора в штате Джорджия так и не был в итоге принят, а в Грузии запущена процедура по преодолению вето президента страны.

    «Получается, демократии нет именно в американской Джорджии, а не в Грузии, и что теперь с собственным позором делать, Вашингтон не понимает», – сделала вывод Захарова, напомнив, как ранее многих смешили американцы, путавшие Грузию и Джорджию.

    Захарова иронично добавила, что это совпадение стало проблемой внутренней политики США.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

    24 мая 2024, 21:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине

    Госдеп: Запад хочет помочь Киеву не начать переговоры, а выровнять ситуацию на поле боя

    Госдеп раскрыл планы Запада на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Коллективный Запад хочет помочь Украине не начать переговоры с Россией, а улучшить и стабилизировать положение на поле боя, сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

    По его словам, важно, чтобы у Украины была благоприятная возможность стабилизироваться на поле боя, для этого нужно выиграть время, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя.

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    25 мая 2024, 20:49 • Новости дня
    Сикорский рассказал об угрозах США атаковать позиции России

    Глава МИД Польши Сикорский: США пригрозили России атакой в ответ на ядерный удар по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    США пригрозили России нанести уничтожающий удар по ее позициям, если Москва «применит ядерное оружие на Украине», заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.

    Сикорский утверждает, что американцы пригрозили русским уничтожением армии обычным оружием после начала спецоперации. При этом, по словам польского министра, для США не имеет значения, будут ли жертвы после применения Россией «ядерного оружия», ответ все равно последует, пишет РБК со ссылкой на The Guardian.

    Ранее Сикорский призвал разрешить Украине бить вглубь территории России оружием НАТО.

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    25 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Антонов: Украина потеряет большие территории, если США проигнорируют предложения России

    Посол Антонов: Украина потеряет территории, если США не примут условия России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина потеряет значительные территории, если США проигнорируют российские предложения по мирным переговорам, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов американскому журналу Newsweek.

    Антонов также назвал «профанацией» так называемую конференцию по Украине в Швейцарии. По его словам, она не способна заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу, и служит для того, чтобы отвлечь мировую общественность от проблем современности, передает РИА «Новости».

    Посол также отметил, что у «швейцарской сходки» нет полномочий  подтвердить легитимность Зеленского.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    До этого Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского.

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    26 мая 2024, 13:32 • Новости дня
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    Лавров назвал агонией разговоры о разрешении ВСУ бить по России
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговоры официальных лиц США о необходимости разрешить Киеву бить по целям на территории России отражают безысходность Запада и похожи на агонию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Как отметил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале, «эти разговоры отражают безысходность и понимание, что честными средствами они не достигнут своей цели, это похоже на агонию», передает ТАСС.

    Ранее The New York Times сообщила, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием.

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    26 мая 2024, 10:44 • Новости дня
    Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве
    Премьер Грузии в День независимости обвинил президента в предательстве
    @ IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в воскресенье о том, что «страной сегодня управляют власти, охраняющие ее суверенитет, независимость и национальные интересы» и обвинил президента Саломе Зурабишвили в «предательстве», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В День независимости на площади Свободы в Тбилиси перед военнослужащими в своем выступлении глава правительства сказал, что за эти годы «Грузия прошла многие испытания, три войны в начале 1990-х, фактически потерю независимости в 2004-2012 годах (период правления экс-президента Михаила Саакашвили), авторитаризм, правление агентуры и четвертую войну (с Россией)».

    Напомнив о «временной оккупации» 20 процентов территории Грузии, он отметил, что с 2012 года, после прихода к власти «Грузинской мечты», «Грузия прошла через неоднократные попытки потясти ее суверенитет и независимость, особенно в последние 4 года».

    «И сегодня Грузия и ее независимость стоят перед сложнейшими вызовами, – сказал Ираклий Кобахидзе. – Но единство народа и избранной им власти дает возможность сохранять мир в условиях экзистенциальных опасностей и неоднократных предательств, в том числе предательства президента».

    Премьер-министр Грузии пообещал «трудом и борьбой обязательно исполнить грузинскую мечту, создав единую и сильную Грузию, которая со своими суверенитетом, достоинством и ценностями займет принадлежащее ей место в единой европейской семье».

    «В 2030 году мы будем жить в единой и сильной Грузии вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. В 2030 году единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи», – заявил премьер-министр Грузии.

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    26 мая 2024, 05:51 • Новости дня
    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена решением России бросить вызов западному миропорядку

    Посол Антонов объяснил «словесное хамство» Байдена
    @ Russian Embassy in the USA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден использует «словесное хамство», поскольку зол из-за того, что Россия, «говоря языком американцев», бросает вызов «миропорядку, основанному на правилах», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов сказал, что Байден пытается «самоутвердиться за счет имиджа» главы российского государства Владимира Путина. Для ответственного политика такое недопустимо, заявил посол. Он подчеркнул, что «Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг» президент России.

    Антонов призвал руководство США смириться с тем, что Москва будет осуществлять «независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах», передает РИА «Новости».

    Напомним, Байден, выступая с речью перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте, вновь попытался оскорбительно высказаться в адрес Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не будет давать резкой оценки оскорбительным высказываниям Байдена с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера.


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    26 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»

    Захарова сочла заявление Байдена об американской «незаменимой» нации «кринжем года»

    Захарова назвала заявление Байдена «кринжем года»
    @ Samuel Corum/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что США – «незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире».

    «Америка является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера», – приводит Захарова в Telegram слова президента США.

    Она назвала эти заявления «кринжем года», отметив, что Байден не стал упоминать про «печатный станок и госдолг». Захарова также напомнила, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Захарова подчеркнула, что Вильсон одержал победу на выборах.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что США не справились с монополией на мировое господство и с ответственностью быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

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    24 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Грузинский режиссер потребовал аннулировать его американскую визу
    Грузинский режиссер потребовал аннулировать его американскую визу
    @ Копылов Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Известный грузинский режиссер, экс-госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава в знак протеста против угроз Госсекретаря США Энтони Блинкена наказать Грузию за закон «О прозрачности иностранного влияния» потребовал дезавуировать свою американскую визу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью грузинскому телеканалу «PosTV» он сказал, что отправил соответствующее письмо в посольство Америки в Грузии.

    «Блинкен анонсировал колониальные репрессии против грузинских патриотов. А я не хочу возвращаться в прошлое, в тоталитарный режим, я жил в СССР, поэтому я потребовал дезавуировать мою десятилетнюю визу», – заявил Георгий Хаиндрава.

    Он также напомнил, что бывший президент Америки Дональд Трамп назвал нынешнюю администрацию США «фашистским режимом».

    По его словам, все те на Западе, кто в унисон критикуют грузинский закон, являются «агентами разведки США».

    Политсовет правящей «Грузинской мечты», комментируя угрозы Госсекретаря США Энтони Блинкена ввести санкции за закон «О прозрачности иностранного влияния», выступил 24 мая с заявлением о том, что «никакой шантаж не заставит ее предпринять шаги против интересов страны».

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    27 мая 2024, 12:57 • Новости дня
    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»

    Военкор Коц: Американский журналист обозвал российский танк «Громозека» «Homosexual»

    Американский журналист превратил российский танк «Громозека» в «Homosexual»
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский журналист Дэвид Экс в статье для журнала Forbes, посвященной российским «танкам-черепахам», назвал российский танк «Громозека», названный в честь персонажа книг Кира Булычева инопланетянина Громозеки, «Homosexual». На это обратил внимание российский военкор Александр Коц.

    «Нет, мы, конечно, понимаем, что мало кто в США читал Булычева и смотрел «Тайну третьей планеты». Но онлайн-переводчиком журналист Экс пользоваться должен же уметь», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Он уточнил, что в публикации речь шла о российском танке, который подорвался на минах в Марьинке. Сам танк полностью выгорел, но экипаж уцелел.

    «У кого чего болит...» – добавил российский военкор.

    Напомним, ранее сообщалось, что в зону СВО поступила обновленная версия системы «Тритон», защищающей танки от FPV-дронов.

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    27 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    В Тбилиси отметили взвешенность решения не вводить санкции против России

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    В правящей «Грузинской мечте» в понедельник отметили взвешенность ранее принятого властями страны решения, участвуя в международных рестрикциях против России, не вводить собственные на двусторонней основе, несмотря на требования Запада, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что «необходимо, в первую очередь, думать об интересах грузинского народа».

    «Цивилизованный мир без перерыва говорил Грузии – введите санкции против России. Но мы не сделали этого. Буквально на днях (глава европейской дипломатии Жозеп) Боррель признал, что санкции против России не оправдали себя», – заявил парламентарий.

    Ираклий Заркуа также на заседании комитета по юридическим вопросам задался вопросом, является ли принятый на днях Францией закон о прозрачности направленным против французского народа, если аналогичный грузинский закон вызывает такую жесткую критику Запада.

    По его словам, в отличие от подобных законов за рубежом, грузинский закон не касается физических лиц, а только требует от НПО и СМИ, финансирование которых более чем на 20% осуществляется из-за рубежа, предоставить раз в год декларацию.

    Парламент Грузии 27 мая приступил к преодолению вето президента Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния».

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    27 мая 2024, 09:56 • Новости дня
    Бывший агент ЦРУ заявил о новой фазе украинского конфликта

    Бывший агент ЦРУ Джонсон: У украинского конфликта началась новая фаза

    Tекст: Ольга Никитина

    В украинском конфликте началась новая фаза. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    «Это продвижение вперед [российской армии], но это не классическое большое наступление», – приводит его слова канал «360».

    Главная цель российских войск, как отметил бывший агент ЦРУ, не территориальные приобретения, а ликвидация находящихся на передовой украинских подразделений.

    Джонсон уточнил, что ВС РФ сначала планируют сделать это при помощи артиллерии и планирующих бомб. Затем в ход пойдут беспилотники, танки и живая сила.

    Ранее сообщалось, что ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного.

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    25 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Страны G7 заявили о прогрессе в переговорах по использованию российских активов

    Reuters: G7 заявили о прогрессе в переговорах по вопросу использования прибыли от активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Министры финансов стран G7 на встрече в Вашингтоне продвигаются в обсуждении вопроса использования прибыли от реинвестирования замороженных российских активов для помощи Украине, пишет Reuters.

    По данным издания, страны G7 продвигаются в обсуждении потенциальных путей извлечения значительной прибыли за счет использования замороженных российских активов, передает ТАСС.

    При этом отмечается, что точный механизм использования этих средств пока не определен.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США.

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    26 мая 2024, 17:36 • Новости дня
    В Грузии заявили о планах вернуть Абхазию и Южную Осетию

    Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную Осетию к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в праздничной речи по случаю Дня независимости страны заявил о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии к 2030 году.

    Как указал Кобахидзе, общей грузинской мечтой является «к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», передает РИА «Новости».

    Помимо территориального вопроса, Кобахидзе обозначил и другую стратегическую цель Грузии – полноправное членство в Евросоюзе к тому же 2030 году. «Европейская интеграция - это наш цивилизационный выбор», – заявил он.

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    26 мая 2024, 23:55 • Новости дня
    Тбилиси заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
    Тбилиси заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году
    @ REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Грузинские власти заявили о стремлении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав страны к 2030 году и войти единой республикой в Евросоюз.

    «Наша грузинская мечта – к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», – приводит «Коммерсант» слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

    Ранее с аналогичным заявлением выступил олигарх Бидзина Иванишвили, которого считают истинным руководителем страны.

    Эксперты отмечают, что добиться подобного сценария без участия России невозможно. Пока Москва не давала поводов думать, что вокруг Абхазии и Южной Осетии возможен торг с Тбилиси.

    В самой Абхазии к идее воссоединения с Грузией относятся скептически. Секретарь Совбеза республики Сергей Шамба заявил, что, хотя власти и должны учитывать разные варианты развития событий, они не считают реальным возможное создание конфедерации с Грузией.

    В свою очередь, МИД Южной Осетии назвал «абсолютно неуместными» любые разговоры о вхождении в состав Грузии.

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    26 мая 2024, 16:09 • Новости дня
    Оппозиция Грузии намерена выдвинуть в премьеры антироссийского радикала

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Сопредседателя грузинской радикально оппозиционной партии «Новые» Николоза Гварамию планируют выдвинуть кандидатом в премьеры в случае победы на выборах в парламент. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Оппозиция собирается подписать меморандум об объединении, кроме Гварамии, известного также своей ярой антироссийской позицией, кандидатами рассматриваются банкир Мамука Хазарадзе и депутат Георгий Вашадзе, указала телекомпания «Имеди».

    Обсуждение создания совместной платформы проходит при поддержке Международного Республиканского института США.

    По данным телекомпании, обсуждается вопрос выдвижения оппозицией нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили на этот же пост, если удастся выиграть выборы в парламент.

    Президент Грузии после этих выборов будет избран коллегией, которую укомплектуют по 150 депутатов от парламента Грузии и от местных парламентов.

    Оппозиция подтверждает, что обсуждает формирование единого списка на выборы в парламент, но от конкретики воздерживается.

    Николоз Гварамия ранее был известен тем, что предлагал мочиться в вино, которое Грузия поставляет в Россию. Он был осужден за финансовые махинации на посту гендиректора телекомпании «Рустави-2», его помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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