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Путин заявил о росте выступающих за демократизацию международных отношений стран
Все больше стран мира выступают за выстраивание справедливых и демократических международных отношений, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 5–8 июня.
«Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учета законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что тема ПМЭФ – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста» – весьма актуальна и значима сегодня.
Ранее Кремль сообщил, что на ПМЭФ будет присутствовать президент Республики Сербской Милорад Додик.