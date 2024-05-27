Путин заявил о росте выступающих за демократизацию международных отношений стран

Tекст: Елизавета Шишкова

«Все большая часть мирового сообщества выступает в пользу построения справедливой и демократической системы международных отношений, опирающейся на принципы подлинного равноправия, учета законных интересов друг друга, уважения к культурному и цивилизационному многообразию государств и народов», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что тема ПМЭФ – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста» – весьма актуальна и значима сегодня.

Ранее Кремль сообщил, что на ПМЭФ будет присутствовать президент Республики Сербской Милорад Додик.