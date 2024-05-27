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    Андрей Полонский Андрей Полонский Хозяева «цивилизованного мира» боятся сильных лидеров

    Историки даже зафиксировали примерную дату перелома – когда представительская демократия перестала работать. Распад начался с Великобритании, когда PR-технологии вытеснили реальный диалог с нацией, а политические манипуляции заменили общественную дискуссию. Когда в политическую практику решено было привнести методы маркетинга.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Еврейский вопрос раскалывает Америку

    Масштабы антиизраильских протестов в США потрясают. 65% американских студентов поддерживают пропалестинские выступления. В Колумбийском университете профессорам-евреям закрывают доступ в кампусы, опасаясь, что их появление «приведет к погромам», а студентам-евреям советуют воздержаться от посещения лекций.

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    27 мая 2024, 13:18 • Новости дня

    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией

    Сенатор Долгов: Эстония не узнает, как выглядит победа над Россией
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления президента Эстонии Алара Кариса о необходимости «поставить Россию на колени» показывают Таллин не в лучшем свете. Кроме того, победить Москву призывает глава страны, вес которой в мировой политике находится практически на нулевом уровне, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «Подобные заявления может делать либо человек находящийся не в своем уме, либо тот, кто не разбирается в истории и политике. Оба варианта выставляют руководство Эстонии не в лучшем свете и порочат репутацию этой страны. Слова Кариса еще раз показывают, насколько низок уровень современных европейских лидеров», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «В целом от заявлений Кариса мало что зависит. Он управляет государством, вес которого в мировой и европейской политике практически нулевой. Кроме того, так как руководство этой прибалтийской страны зависит от США, следует больше ориентироваться на то, что говорят и делают «работодатели», – отмечает собеседник.

    «Что касается речей о победе над Россией, то история не узнает такого варианта развития событий. Мы, несмотря на заявления Таллина, продолжим выполнять цели и задачи СВО, поставленные нашим президентом. Более того, это будет лучшим ответом на высказывания Кариса», – резюмировал Долгов.

    Ранее президент Эстонии Алар Карис в интервью финскому изданию Yle заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться только после того, как Россия и ее президент Владимир Путин будут «поставлены на колени». Кроме того, политик высказал мнение, что сейчас главное для Запада – остановить «военную машину» Москвы.

    В ответ на слова Кариса официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале попросила эстонского президента продемонстрировать, как это делается. «А как это? Пусть покажет», – написала она.

    Напомним, в феврале Карис называл конфликт между Россией и Украиной «решающим моментом для нашего поколения». «Если мы не проявим решимости, нас будут считать слабыми. И, как показала история, слабость не ведет к миру», – писал он в колонке для Politico.

    Карис отмечал, что Европе следует нарастить поддержку Украины и призывал «не тушеваться» из-за ядерного оружия, которым обладает Россия, а также ее огромной территории и большого населения. Политик подчеркивал, что совокупный ВВП стран ЕС «примерно в десять раз превышает российский» и якобы члены объединения могут достигнуть «мира без боя».

    Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью изданию Financial Times заявила, что некоторые страны-члены НАТО уже обучают военнослужащих ВСУ на территории Украины. Она отметила, что страны альянса пошли на этот шаг на свой страх и риск и это нельзя считать эскалацией конфликта. Кроме того, политик не исключила и отправку туда солдат прибалтийской республики.

    25 мая 2024, 01:46 • Новости дня
    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
    ЕС потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на реке Нарве
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский Союз потребовал от России объяснений после заявления Эстонии о том, что российские пограничники сняли буи на реке Нарве, разделяющей две страны. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», – приводит заявление Борреля ТАСС.

    Глава европейсок дипломатии назвал демонтаж буев «неприемлемыми действиями».

    Ранее Департамент полиции и погранохраны МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи, которые обозначали судоходные пути на реке Нарве.

    В ведомстве отметили, что расположение буев может меняться каждую весну, и в этом году Россия не согласовала места размещения примерно половины из 250 буев.

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    25 мая 2024, 13:01 • Новости дня
    Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае, сообщил сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    По его словам, объект, который является ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами, получил повреждения, передает «Коммерсант».

    Ранее украинские БПЛА дважды за утро атаковали Шебекино Белгородской области.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области

    Политолог Шеслер: Многие жители Харьковской области ждут прихода России с огромной надеждой

    Эксперт объяснила принудительную эвакуацию жителей Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украинское руководство уже получило негативный информационный фон из-за позитивной реакции жителей Авдеевки на освобождение их города силами ВС России. Поэтому Владимир Зеленский не хочет повторять собственных ошибок и намерен отдать России опустевшие населенные пункты, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинские власти начали эвакуацию из Харьковской области.

    «Владимир Зеленский всегда был человеком пиара. Он очень болезненно воспринимает любое событие, способное навредить его публичному образу. При этом мы все хорошо помним, насколько ярко выглядело освобождение Авдеевки. Сотни людей, оставшихся в этом городе и переживших тяжелые времена, со счастьем и облегчением восприняли приход ВС РФ», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме того, очень громко прозвучали слова сирот, которые после эвакуации в Россию вернулись в родные дома на Украину. Они говорили о том, насколько замечательна жизнь в нашей стране. Многие из них откровенно признавались в том, что хотят связать с РФ свое будущее. Поэтому Зеленский не хочет создавать благоприятный для Москвы информационный фон», – уточняет она.

    «Ему гораздо выгоднее отдать безлюдные, опустевшие города, поскольку население на востоке и юге Украины крайне лояльно относится к России. Между тем отдельные территории Харьковской области уже в ближайшее время могут быть заняты нашей армией, поэтому руководство противника не хочет оставлять здесь граждан, поддерживающих Москву», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что офис Зеленского инициировал принудительную эвакуацию местных жителей. Они не хотят покидать обжитые места. Многие из них с огромной надеждой ждут прихода РФ. Поэтому в их отношении и применяется сила. Добровольно уезжать из родных краев желают единицы», – подчеркивает собеседница.

    «К тому же покинувших Харьковскую область людей на Украине не ждет ничего хорошего. Конечно, руководство страны декларирует наличие программ помощи эвакуированным, однако в реальности их действие вызывает большие вопросы. Переселенцам не оказывают поддержку в поиске работы, жилье им также не предоставляется», – считает она.

    «Граждане, пострадавшие от боевых действий, оказываются в тяжелейшей ситуации. Чаще всего единственный выход из сложившихся условий они видят только в отъезде с территории Украины. Они стремятся выехать в Европу, причем многие из них в дальнейшем пытаются окружными путями пробраться в Россию», – резюмирует Шеслер.

    Ранее на Украине была объявлена принудительная эвакуация сирот и их представителей из Харьковской области. По плану офиса Зеленского будет осуществлен выезд жителей более 30 населенных пунктов. Под действия мер, инициированных руководством страны, попадают Богодуховский, Изюмский, Купянский и Чугуевский районы.

    Отмечается, что в рамках эвакуации планируется забрать 123 ребенка. В первую очередь речь идет о детях-сиротах, лишенных опеки родителей. Их отъезд будет организован в течение 60 суток. Граждан направят в Волынскую область. По словам руководителя региональной военной администрации Олега Синегубова, к настоящему моменту данные территории уже покинули свыше 11 тыс. человек.

    Эвакуационные мероприятия в Харьковской области начались еще в апреле. В них оказались задействованы 47 прифронтовых населенных пунктов. При этом региональный центр действия инициативы не коснулись. До этого в марте офис Зеленского инициировал принудительный выезд жителей городов и сел, расположенных неподалеку от Сум. В январе схожие действия проводились в отношении граждан, находящихся на территории подконтрольной Украине части ДНР.

    Данное решение местные власти приняли на фоне активизации наступления ВС РФ в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему в регионе должна быть создана буферная зона.

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    25 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков

    Tекст: Александра Юдина

    Взятый в плен российской группировкой войск «Север» украинский солдат Николай Перепаленко рассказал, что многие украинские военные не хотели оборонять Харьков, а помощи в виде боеприпасов они не дождались.

    По его словам, в рядах ВСУ многие не хотели оборонять Харьков, так как понимали, что сопротивление не имеет смысла, передает РИА «Новости».

    Перепаленко добавил, что в его группе из четырех военных заканчивались боеприпасы, однако никто из киевского командования им не помог.

    Ранее в Киеве признали сложной ситуацию для ВСУ в районе Волчанска и Купянска. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной обстановку из-за наступательных действий России в районе села Кисловка Харьковской области.

    Глава региональной администрации Виталий Ганчев заявил, что в Харьковской области российские военные освободили 49 населенных пунктов.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин: Полет делегации Раиси на российских вертолетах прошел без проблем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегация, сопровождавшая иранского лидера Эбрахима Раиси в момент крушения его вертолета, летела отдельно на вертолетах российского производства, полет прошел без проблем, заявил президент России Владимир Путин.

    «Кстати, сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. И вертолеты российского производства без всяких особых сложностей в тех же условиях, в том же коридоре фактически, пролетели без всяких проблем», – отметил он в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, передает ТАСС.

    Путин также выразил уверенность, что Тегеран после гибели Раиси не изменит внешнеполитический курс, поскольку «фундаментальные основы иранской государственности являются достаточно устойчивыми, прочными, надежными». Иран является крупной региональной державой, он играет заметную роль в мировых делах, добавил российский лидер.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет производства США.

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    24 мая 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин рассказал о едином оборонном пространстве России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совместная группировка войск России и Белоруссии, развернутая на белорусской территории, а также современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают границы двух государств за западе, заявил российский лидер Владимир Путин.

    «На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и Организации Договора о коллективной безопасности», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Российский лидер также сообщил, что обсудил с Лукашенко ход выполнения поручений, касающихся совместных ядерных учений России и Белоруссии.

    Ранее Лукашенко назвал инициатора совместных ядерных учений России и Белоруссии.

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    26 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Экономист Лизан: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Продолжение транзита казахской нефти в ФРГ через российскую инфраструктуру делает возможным в какой-то момент подачу в ЕС продукцию Москвы. У Берлина нет других каналов его получения, а значит, слова Запада о нежелании сотрудничать с РФ можно пропускать мимо ушей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    «Вполне возможно, что транзит действительно подразумевает экспорт в Германию непосредственно казахской нефти. Тем не менее, факт использования инфраструктуры, проходящей через территорию России, позволяет говорить о том, что в определенный момент ее же можно будет задействовать и для поставок наших ресурсов», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сорта, добываемые в наших странах, не сильно отличаются друг от друга. С точностью установить, откуда именно пришло топливо, у экспертов ЕС не получится. Таким образом, Москва в любом случае остается в выигрыше. Нельзя забывать и о том, что если казахская нефть будет направлена в ФРГ, то у России появляется больше возможностей расширения поставок на перспективные рынки Азии», – отмечает он.

    «Что касается опасений Польши по поводу оплаты услуг расходомеров «Транснефти», думаю, что все дело в попытках Варшавы перекинуть основные расходы на Германию. Немцам покупка данной нефти гораздо более важна. Поэтому они и готовы выделять на этот проект значительные средства. Вопросы санкций совершенно точно лежат в другой плоскости», – уточняет собеседник.

    «Нефтяной сектор ЕС достаточно сложный. Разные компании обладают буквально «сетью» предприятий, находящихся по всей территории объединения. Вполне возможно, что «неназванная словацкая фирма» на деле является «дочкой» польского завода, обладающей какими-либо специфическими компетенциями», – подчеркивает эксперт.

    «Интересно, что на этом фоне страны-участницы G7 выпустили заявление о том, что любые попытки обойти ограничения в сфере энергетики для продолжения сотрудничества с Россией, будут караться санкциями. Очередная декламация лицемерных лозунгов. Западные политики стараются усидеть на двух стульях», – акцентирует собеседник.

    «Им нужно поддерживать заданную в 2022 году планку русофобской риторики, но при этом сохранять приемлемый уровень благосостояния, что без сотрудничества в сфере энергетики с Москвой сделать достаточно сложно. Если бы они реально хотели разорвать с нами отношения, то давно бы наложили эмбарго не любые поставки нефти из портов Турции и ближайших к ней стран», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что поставки энергоресурса в ФРГ могли прекратиться уже 5 июня, поскольку Москва столкнулась с «тупиковой ситуацией» оплаты услуг по измерению газа на базе в Адамова со стороны Варшавы.

    По данным издания, данная ситуация произошла из-за опасений польского трубопроводного оператора PERN попасть под действие западных санкций. В результате длительного согласования, стороны сошлись на компромиссе: расходы согласился взять на себя нефтеперерабатывающий немецкий завод РСК Schwedt.

    Обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания, что поможет Польше избежать негативного влияния возможных ограничений. В материале подчеркивается, что транзит по данному трубопроводу является относительно небольшим. С помощью него Германия получает лишь 1,2 млн тонн нефти.

    На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы. При этом те стороны, которые применяют «обманные практики» для обхода ограничений, группа также пригрозила санкциями.

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    24 мая 2024, 14:16 • Новости дня
    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию

    Балканист Энтина: Резолюция о геноциде в Сребренице размывает границы преступлений против человечности

    Эксперт: Запад использовал Сребреницу для давления на Сербию
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Евгений Поздняков

    Принятая ГА ООН резолюция о геноциде в Сребренице способствует укреплению гегемонистской риторики Запада. США и ЕС продолжают постепенно давление на сербский народ, однако их действия размывают границы преступлений против человечности, сказала газете ВЗГЛЯД балканист Екатерина Энтина. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице.

    «Данная резолюция имеет несколько проблем. С правовой точки зрения она вообще не обладает никакой необходимостью. Заключение о том, что события в Сребренице являются геноцидом, есть в документах международного суда ООН и Гаагского трибунала по бывшей Югославии. При этом факт геноцида в рамках гражданской войны в Боснии и Герцеговине в целом отрицается», – сказала Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

    «Однако резолюция имеет огромное политическое значение. Западные страны, например, Германия, хотят с ее помощью сбросить собственный исторический багаж ответственности. Именно для этого в документе говорится о создании Международного дня памяти о геноциде в Сребренице 11 июля», – считает собеседница.

    «При этом сербы настаивали на отмене данного положения, поскольку уже имеется ежегодная дата, направленная на сохранение памяти о жертвах тех дней. Интересны и итоги голосования по вопросу о принятии резолюции: 84 страны выступили за одобрение документа, 68 воздержались и лишь 19 высказались против», – акцентирует она.

    «Западным государствам было необходимо, чтобы данный проект получил большинство. Таким образом, они хотели продемонстрировать, что их ресурс влияния на третьи страны или так называемое «мировое большинство» до сих пор больше, чем у России и Китая. Напомню, что именно Москва и Пекин особенно сильно помогали Белграду в том, чтобы снять проект резолюции с повестки дня ГА ООН», – уточняет эксперт.

    «Если суммировать количество воздержавшихся, проголосовавших против и тех, кто в процедуре вообще не участвовал, то их совокупное число окажется больше в сравнении с теми, кто поддержал документ. Однако с точки зрения формального подсчета высказанных мнений, Запад обладает правом говорить о единстве мнений «мирового большинства», – подчеркивает балканист.

    «Документ имеет и региональное измерение. Его принятие позволяет волюнтаристски усиливать давление на сербов, проживающих в Боснии и Герцеговине (БиГ), по вопросу членства страны в НАТО. Становится также возможным вариант при отделении Республики Сербской от БиГ принять в северо-атлантический альянс оставшуюся часть страны – мусульманско-хорватскую федерацию», – считает Энтина.

    «Таким образом, Сербия будет полностью окружена государствами, состоящими в НАТО. В связи с этим, негативная реакция Белграда на резолюцию становится предельно понятной. В отношении сербов также предпринимались значительные практики насилия, сопоставимые по жестокости с событиями в Сребренице», – напоминает собеседница.

    «Трагедии в мусульманском анклаве предшествовали этнические чистки сел, которые его окружали. Было уничтожено более 150 сербских населенных пунктов. Местное население было выдавлено, покалечено и убито. Однако ООН предпочитает замалчивать данный факт. При этом еще в 2008 году парламент Сербии принес официальные извинения боснийским мусульманам», – уточняет эксперт.

    «В настоящий момент проектов по разделу Боснии и Герцеговины нет. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил о том, что в течение 30 дней будет представлен план о мирном разграничении. Действительно, автономия может объявить о своем выходе из состава государства. Это связано с тем, что мировое сообщество на протяжении двух десятилетий занимается демонтажем прав Республики Сербской, предусмотренных Дейтонскими соглашениями», – акцентирует она.

    «В последние годы политическое руководство республики все чаще попадает под санкции. Это значительно осложняет финансовое управление регионом. Федеральные органы власти в силу противоречий и сверхполномочий Высокого представителя по Боснии в принципе дисфункциональны. Резолюция является для Додика последней каплей. Однако конфигурация Республики Сербской не позволяет сделать выход автономии из федерации быстрым», – считает собеседница.

    «Более того, она по большому счету не подразумевает и мирного отделения республики. Автономия разделена на два территориальных анклава, не имеющих прямого сообщения друг с другом. В случае инициирования процедуры выхода, новое государство окажется в «разорванном» состоянии. С точки зрения реального функционирования, это станет серьезным ограничением», – уточняет балканист.

    «Даже если об отсоединении будет объявлено, нельзя исключать того, что на деле сербов устроит и конфедерация Боснии и Герцеговины и страна продолжит свое существование. Подобные планы какое-то время обсуждались с республиканским руководством в США. Таким образом, Додику более выгодно дождаться итогов выборов в Штатах и Европарламенте», – резюмирует Энтина.

    Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя жестко раскритиковал резолюцию о геноциде в Сребренице. По его мнению, итоги голосования по документу являются позором для его инициаторов. Дипломат отметил, что соавторов инициативы заранее предупреждали, что ее принятие не будет достигнуто за счет консенсуса.

    «Это обнажит раны геноцидов, которые не были упомянуты таковыми у многих стран, где такие события происходили», – цитирует его официальный Telegram-канал постпредства России при организации. Небензя подчеркнул, что прошедшее голосование может открыть «ящик Пандоры». По его словам, в будущем могут появиться «другие инициативы схожего рода».

    Кроме того, дипломат указал на то, что инициаторы документа намеренно подталкивают Боснию и Герцеговину к конфронтации. При этом они не желают оглядываться на то, какая цена была заплачена в ходе гражданской войны на территории бывшей Югославии. «Впечатление, что это делается для того, чтобы боснийские народы не примирились никогда», – добавил постпред.

    После одобрения резолюции, президент Сербии Александр Вучич обернулся национальным флагом. «Сдача для нас никогда не является опцией!», – заявил он. Глава государства также подчеркнул, что гордится свободной республикой и ее героическим народом. При этом он поблагодарил страны, занявшие при голосовании сторону Белграда.

    Вучичи обратился к России, Китаю и ОАЭ, подчеркнув, что Сербия никогда не забудет их поддержки. «Огромное спасибо также нашим венгерским братьям. Словакам, грекам, киприотам, осмелившимся воздержаться», – подчеркнул президент страны. Ранее Вучич заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за данную инициативу.

    Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

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    24 мая 2024, 18:12 • Новости дня
    Путин отметил высокое качество белорусской сельхозпродукции

    Tекст: Максим Попов

    Белорусские сельскохозяйственные товары обладают высоким качеством и пользуются заслуженной популярностью в России, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Минск.

    По словам Путина, в этом направлении Белоруссия демонстрирует очень хорошие показатели. В последнее время в России открылось большое количество торговых предприятий с вывесками «товары из Белоруссии». Они пользуются большим спросом, прежде всего, из-за своего качества, сказал он.

    Одновременно с этим Путин подчеркнул, что важным направлением двустороннего взаимодействия остается межрегиональное сотрудничество. Он заверил, что вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко поддерживал и будет поддерживать такое взаимодействие, потому что значительный объем товарооборота приходится именно на регионы, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам Путина, развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии остается безусловным приоритетом.


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    25 мая 2024, 08:14 • Новости дня
    Система ПВО сбила ночью три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

    Российская система ПВО сбила ночью три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

    Tекст: Александра Юдина

    За прошедшую ночь российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила и уничтожила три украинских беспилотника, над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два дрона ВСУ атаковали Белгородскую область, а один – Курскую. Система ПВО успешно обнаружила их в воздухе и сбила.

    Накануне ПВО уничтожила украинскую ракету HARM над Белгородской областью.

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    25 мая 2024, 00:52 • Новости дня
    Количество посетителей выставки-форума «Россия» превысило 14 млн человек

    Выставку-форум «Россия» посетили 14 миллионов человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Международную выставку-форум «Россия» посетил 14-миллионный гость, юбилейным посетителем стал восьмилетний Кирилл Старов, приехавший с родителями из Камчатки, сообщает пресс-служба выставки.

    «Мы первый раз на выставке. Каждый год мы проезжаем через Москву – и именно в этот раз решили посетить ее», – рассказал Кирилл, передает ТАСС

    Отмечается, что Кириллу и его родителям вручили сертификат на путешествие в Тобольск, включающее экскурсию по местам детства Дмитрия Менделеева.

    «Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные – хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», – добавила мама Кирилла Лариса.

    Напомним, что Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    25 мая 2024, 04:47 • Новости дня
    МЧС взяло на контроль 25 тыс. населенных пунктов под угрозой лесных пожаров

    МЧС взяло на контроль 25 тыс. населенных пунктов, находящихся под угрозой лесных пожаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка 25 тыс. населенных пунктов в России находятся на контроле МЧС из-за угрозы перехода огня с лесных массивов. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков.

    По его словам, в 47 регионах России действует особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает гражданам посещать леса и разводить костры, передает ТАСС

    В МЧС отметили, что пожароопасный сезон уже открыт в 85 регионах страны.

    С начала года потушено 35 тысяч пожаров, большинство из которых возникли по причине неосторожного обращения с огнем и умышленного поджога сухой растительности.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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