В Минобороны Британии отметили резкий рост числа утечек данных

Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российской РЭБ

WP: Высокоточное оружие США на Украине утратило эффективность из-за российской РЭБ

Tекст: Дарья Григоренко

В двух конфиденциальных украинских отчетах, опубликованных The Washington Post, говорится, что Excalibur, 155-миллиметровый управляемый артиллерийский снаряд, показал хорошие результаты при первом применении, но его эффективность снизилась по мере того, как российские войска адаптировали свою оборону.

Отмечается, что проблема побудила украинских военных прекратить применение этого оружия. Россия развернула системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вокруг статичных целей, таких как штабы и командные центры, которые могут быть целями украинского высокоточного оружия. Системы создают настолько сильные помехи, что заглушают сигнал GPS, который управляет программным обеспечением наведения Excalibur.

Данные в отчетах подтверждают комментарии украинских военных чиновников, сделанные в последние месяцы. Генерал Валерий Залужный, экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины, назвал Excalibur одним из примеров западного оружия, которое потеряло эффективность из-за использования GPS.

Украинские официальные лица и военные аналитики описали аналогичные проблемы с другими западными боеприпасами, такими как JDAM и снаряды, используемые HIMARS, которые также полагаются на GPS.

Согласно второму военному отчету, GLSDB, высокоточному боеприпасу с большей дальностью действия, чем Excalibur, также препятствовала российская РЭБ. Украинские войска прекратили его развертывание на поле боя.

Чиновник из министерства обороны США, попросивший не называть его имя, сообщил, что Америка поставила Украине более 7 тыс. высокоточных 155-миллиметровых снарядов с февраля 2022 года, но не может предоставить более конкретную информацию.

«Мы прекрасно осведомлены об угрозе РЭБ, которую Россия представляет на Украине, и о том, что эта угроза постоянно развивается, – отметил чиновник. – В результате мы тесно сотрудничаем с Украиной, наряду с партнерами по оборонной промышленности, для постоянной оценки и предоставления быстрых решений по этим угрозам, а также для обеспечения того, чтобы Украина оставалась эффективной в очень сложной среде РЭБ».

Исследователи собрали данные об использовании почти 3 тыс. снарядов Excalibur, выпущенных с декабря 2022 по август 2023 года.

Отчет показал, что доля подтвержденных успешных ударов снизилась с 55% в январе 2023 года до 7% в июле и 6% в августе. В какой-то момент только один из 19 снарядов Excalibur попал в цель.

Командиры украинских артиллерийских подразделений подтвердили, что снаряды Excalibur показали себя очень точными при поражении целей, когда впервые были представлены в 2022 году, но позже были эффективно нейтрализованы российскими постановщиками помех.

Вместо этого украинские войска стреляют неуправляемыми артиллерийскими снарядами, которые менее точны и требуют большего количества боеприпасов для поражения цели.

Военные аналитики отмечают, что системы вооружений часто теряют эффективность во время интенсивных боевых действий, поскольку противники находят новые способы противодействия им.

Наиболее эффективной контрмерой для борьбы с глушением сигнала GPS является простое устранение источника помех. Украинские силы сосредоточились на выведении из строя стационарных российских радаров и другого оборудования для постановки помех.

Инженер RAND, который специализировался на радиоэлектронной борьбе в ВМС США, Майкл Бонерт отметил, что российские помехи не являются непреодолимыми. По его словам, контрмеры могут включать простые методы, такие как изменение времени и места запуска боеприпасов. Системы наведения, основанные на лазерах или картах местности, позволяют избежать проблемы помех GPS. Западные поставщики также разработали программные исправления для некоторых снарядов.

«Вы всегда можете найти способ что-то протолкнуть», – сказал он. Бонерт отметил, что Excalibur был разработан в 1990-х годах, когда GPS находилась в зачаточном состоянии, а технологии радиоэлектронной борьбы были далеко не такими совершенными, как сейчас. «У тех, что постарше, фундаментально возникают трудности, – сказал он. – Лучшее оружие следовало предоставить раньше».