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    24 мая 2024, 17:33 • Новости дня

    Путин назвал логистику для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

    Путин назвал развитие логистики для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

    «На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок и между собой, и помогать друг другу, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированных на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать. Таких государств достаточно много», – приводит слова Путина сайт Кремля.

    Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    24 мая 2024, 12:51 • Новости дня
    Трамп назвал лидеров мировой политики

    Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике

    Трамп назвал лидеров мировой политики
    @ Yue Yuewei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин находятся на первых ролях в мировой политике, заявил 45-й президент США Дональд Трамп, претендующий на избрание хозяином Белого дома на еще один срок.

    «Нравится вам это или нет», – приводит слова Трампа The Washington Post.

    Трамп противопоставил российского и китайского лидеров нынешнему президенту США Джо Байдену.

    Республиканец пообещал, что если снова поставят во главе страны, «мир снова будет уважать» Америку, передает РИА «Новости».

    Также Трамп обвинил демократов в разрушении страны.

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    24 мая 2024, 03:23 • Новости дня
    Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

    «Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально», – обратился Путин к Лукашенко, передает ТАСС.

    Российский лидер рассказал, что перед визитом обсудил направления сотрудничества с Белоруссией на встрече с членами правительства.

    По словам Путина, речь шла о промышленной кооперации, сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, вопросах безопасности. «У нас очень большая повестка», – добавил Путин.

    В пятницу в Минск прибудут члены российского правительства для участия в переговорах в расширенном формате.

    Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят вторую фазу ядерных учений России с участием белорусских военных.

    Визит в Белоруссию стал для Путина второй зарубежной поездкой после начала нового президентского срока.

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    23 мая 2024, 20:41 • Новости дня
    Раскрыты подробности переговоров Путина и короля Бахрейна

    BNA: Путин и король Бахрейна призвали к деэскалации в зоне конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация в секторе Газа стала одним из основных пунктов в повестке прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада бен Иса Аль Халифы, пишет бахрейнское информагентство BNA.

    В ходе встречи лидеры двух стран обсудили в том числе международные усилия по прекращению огня в Газе, освобождение израильских заложников и гуманитарную помощь мирному населению, пишет BNA, передает ТАСС.

    Путин и король Бахрейна выступили за дипломатическое урегулирование конфликта Палестины и Израиля для достижения «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира в соответствии с международными резолюциями и арабской мирной инициативой», пишет агентство.

    Также, по данным BNA, стороны подчеркнули важность выполнения Советом Безопасности ООН своих обязанностей в части урегулирования глобальных конфликтов.

    Ранее сообщалось о подписании семи документов по итогам встречи Путина и короля Бахрейна.

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    24 мая 2024, 16:12 • Новости дня
    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР

    Песков: Визит Путина в КНДР готовится

    Песков расрыл детали подготовки визита Путина в КНДР
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин приглашен посетить Северную Корею с официальным визитом, идет подготовка к поездке, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Даты визита Путина в КНДР будут своевременно объявлены, добавил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 00:36 • Новости дня
    Белоруссия направит гумпомощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Белоруссия направит гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет министров Беларуси принял решение направить гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от сильных паводков. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

    В пострадавшие регионы России будет отправлен груз на сумму более 1,3 млн белорусских рублей (более 36,6 млн российских рублей), в который войдут медикаменты, одежда, обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь, сообщает ТАСС.

    Организацией доставки займется МЧС Беларуси. Спасатели также будут сопровождать груз и передадут его российским коллегам. Министерству иностранных дел поручено оказать содействие в передаче гуманитарной помощи.

    В формировании гуманитарного груза также примут участие ряд министерств и ведомств Беларуси, а также Гродненский и Минский облисполкомы.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    24 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин: Нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    «Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин предложил наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Путин перед вылетом в Минск поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил перед вылетом в Минск патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

    «Поздравляю вас с днем тезоименитства!» – сказал он, расцеловавшись со Святейшим. «Вам всего самого доброго! Спасибо вам большое за все, что вы делаете для народа российского», – добавил глава государства.

    Патриарх сердечно поблагодарил своего гостя. «Благодарю вас за тот уровень взаимоотношений и сотрудничество, которые существуют между церковью и государством. Как я уже говорил, беспрецедентное, если сравнивать со всей российской историей», – передает ТАСС его слова.

    Глава государства традиционно поздравляет предстоятеля Русской православной церкви в знаменательные даты его служения, например, в годовщины его интронизации 1 февраля или день тезоименитства 24 мая. Президент направляет патриарху Кириллу телеграмму или звонит по телефону. При личной встрече Путин обычно – как и в этот раз – преподносит иерарху букет белых роз.

    Сейчас президент России находится в столице Белоруссии с визитом. Путин прилетел в Минск незадолго до полуночи в четверг.

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    24 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Белоусов заявил о необходимости мер безопасности для Союзного государства

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в Минске отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства.

    По его словам, странам необходимо тесное взаимодействие для того, чтобы оперативно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Белоруссия была и остается надежным партнером России и ближайшим соседом.

    В пятницу президент Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

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    24 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко начинают переговоры в Минске, куда глава России прибыл с официальным визитом.

    Известно, что Путин на автомобиле Aurus приехал во Дворец независимости, во внутреннем дворе которого его встретил президент Лукашенко, передает ТАСС.

    Президенты проведут первый разговор в узком составе, на него, по планам, отводится не менее часа.

    Позднее беседа продолжится в Малом зале переговоров с расширенным составом членов делегаций двух стран.

    Путина сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэнергетики Сергей Цивилев, глава Росатома Алексей Лихачев, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    24 мая 2024, 12:04 • Новости дня
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян
    ФОМ: Работу Путина одобряют 82% россиян
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подавляющее большинство россиян (82%) одобряют деятельность президента России Владимира Путина, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным сайта ФОМ, о своем доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян, пишет РАПСИ.

    В свою очередь Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также предоставил результаты своих опросов за период с 13 по 19 мая.

    «Показатель одобрения деятельности президента составил 78,7%», – сообщается на сайте ВЦИОМ. Кроме того, положительный ответ на прямой вопрос о доверии президенту дали 81,1% респондентов.

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    24 мая 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин в Минске возложил венок к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе официального визита в Минск почтил память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венок к монументу Победы.

    В сопровождении почетного караула глава российского государства поднялся к подготовленной для возложения стойке и склонился, поправив перед этим ленты венка, передает ТАСС.

    Памятник в честь Победы и в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы войны, был открыт 70 лет назад, к 10-й годовщине освобождения Белоруссии от оккупационных немецких войск.

    Напомним, Путин в Минске проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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    24 мая 2024, 17:14 • Новости дня
    Путин заявил о враждебности Запада в отношении России и Белоруссии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запад проявляет враждебность в отношении России и Белоруссии, однако сдержать развитие двух стран не удастся, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе российско-белорусских переговоров в расширенном составе.

    Как указал Путин, вопросами безопасности всегда с коллегами с обеих сторон занимаются. «Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету», – отметил он, передает ТАСС.

    «Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности», – добавил глава государства.

    Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

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    24 мая 2024, 17:20 • Новости дня
    Путин: Санкции создают для России как проблемы, так и возможности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштабные антироссийские санкции являются проблемой, но и создают для России определенные возможности для развития, заявил российский лидер Владимир Путин.

    Глава государства напомнил, что в отношении России было введено 16 тыс. разных ограничений – это больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире.

    «Они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас и определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где их не было, они нам нужны, мы их создаем», – сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров в Минске в расширенном составе, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Чтобы эффективнее создавать эти компетенции, необходимо объединить усилия двух стран, искать приоритетные направления в области высоких технологий и помогать друг другу развивать их, подчеркнул российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет.

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