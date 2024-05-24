Путин назвал логистику для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

Путин назвал развитие логистики для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов

Tекст: Вера Басилая

«На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок и между собой, и помогать друг другу, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированных на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать. Таких государств достаточно много», – приводит слова Путина сайт Кремля.

Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.