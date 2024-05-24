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Путин назвал логистику для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов
Путин назвал развитие логистики для предприятий России и Белоруссии одним из приоритетов
Развитие логистики для обеспечения бесперебойной работы предприятий России и Белоруссии для поставок продукции, в том числе на рынки третьих государств, является одним из безусловных приоритетов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
«На сегодняшний день одним из безусловных приоритетов является логистика и транспорт. Нам нужно восстанавливать и создавать новые цепочки поставок и между собой, и помогать друг другу, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу наших предприятий, в том числе ориентированных на рынки двух стран и на рынки третьих государств, которые хотят с нами работать. Таких государств достаточно много», – приводит слова Путина сайт Кремля.
Ранее Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.