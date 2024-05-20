Грузия потребовала от ЕС объясниться за финансирование радикалов

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Это не у ЕС должны быть вопросы к Грузии (по закону «О прозрачности иностранного влияния), а у нас есть вопросы, почему они здесь скрытно финансируют политические партии и радикальные группы», – сказал он.

По его словам, такое финансирование является для Грузии «вызовом».

Шалва Папуашвили отметил, что «деньги французских, немецких налогоплательщиков, а также налогоплательщиков других стран Евросоюза через европейские фонды скрытно направляются (оппозиционным) политическим партиям и радикальных группам в Грузии».

Он отметил, что со стороны доноров «доводилось слышать определенные признания в финансировании таких радикальных проектов с использованием фондов ЕС».

«Это что за стандарты такие, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране – кандидате на членство через Европейский фонд демократии? Скандал – сейчас этот фонд оплачивает штрафы, наложенные грузинскими судами на тех, кто нападал на полицию и штурмовал парламент! То есть происходит поощрение насилия», - заявил председатель парламента Грузии.

По его словам, «некоторые политики из ЕС не хотят, чтобы стало прозрачным финансирование вредоносного влияния на Грузию, у них с этим проблемы».

Также Шалва Папуашвили заявил, что «некоторые политики в Евросоюзе смотрят на Грузию свысока».

«К сожалению, отношение такое – то, что можно им, Грузии не положено», – сказал он.

По словам Шалвы Папуашвили, в самом Евросоюзе сейчас принимается директива против иностранного вмешательства, а это значит, что критика в адрес Грузии по данному закону является «фарисейством».