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Грузия потребовала от ЕС объясниться за финансирование радикалов
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о наличии у его страны вопросов к Евросоюзу за финансирование радикальных организаций в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Это не у ЕС должны быть вопросы к Грузии (по закону «О прозрачности иностранного влияния), а у нас есть вопросы, почему они здесь скрытно финансируют политические партии и радикальные группы», – сказал он.
По его словам, такое финансирование является для Грузии «вызовом».
Шалва Папуашвили отметил, что «деньги французских, немецких налогоплательщиков, а также налогоплательщиков других стран Евросоюза через европейские фонды скрытно направляются (оппозиционным) политическим партиям и радикальных группам в Грузии».
Он отметил, что со стороны доноров «доводилось слышать определенные признания в финансировании таких радикальных проектов с использованием фондов ЕС».
«Это что за стандарты такие, когда ЕС тайно финансирует политические партии и радикальные группы в стране – кандидате на членство через Европейский фонд демократии? Скандал – сейчас этот фонд оплачивает штрафы, наложенные грузинскими судами на тех, кто нападал на полицию и штурмовал парламент! То есть происходит поощрение насилия», - заявил председатель парламента Грузии.
По его словам, «некоторые политики из ЕС не хотят, чтобы стало прозрачным финансирование вредоносного влияния на Грузию, у них с этим проблемы».
Также Шалва Папуашвили заявил, что «некоторые политики в Евросоюзе смотрят на Грузию свысока».
«К сожалению, отношение такое – то, что можно им, Грузии не положено», – сказал он.
По словам Шалвы Папуашвили, в самом Евросоюзе сейчас принимается директива против иностранного вмешательства, а это значит, что критика в адрес Грузии по данному закону является «фарисейством».