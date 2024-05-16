В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Путин назвал насыщенными и содержательными переговоры в Пекине
Российский лидер Владимир Путин охарактеризовал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как насыщенные и содержательные.
Глава государства отметил, что рад встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Путин добавил, что в подписанном лидерами России и Китая программном совместном заявлении об углублении отношений «поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса российско-китайских связей».
Кроме того, президент России поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Цяна за приоритетное внимание, которое уделяют китайские коллеги укреплению взаимодействия в торгово-экономической сфере.
Он добавил, что «совместными усилиями удалось достичь впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве».
Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.