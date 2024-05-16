Путин назвал насыщенными и содержательными переговоры в Пекине

Tекст: Александра Юдина

Глава государства отметил, что рад встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в продолжение исключительно насыщенных и содержательных переговоров с председателем Си Цзиньпином, передает ТАСС.

Путин добавил, что в подписанном лидерами России и Китая программном совместном заявлении об углублении отношений «поставлены новые масштабные задачи и долгосрочные ориентиры развития всего комплекса российско-китайских связей».

Кроме того, президент России поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Цяна за приоритетное внимание, которое уделяют китайские коллеги укреплению взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Он добавил, что «совместными усилиями удалось достичь впечатляющих результатов в практическом сотрудничестве».

Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.

