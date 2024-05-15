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    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    6 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Евросоюз расширялся против России

    Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.

    10 комментариев
    15 мая 2024, 15:59 • Новости дня

    Путин: Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине

    Путин: Россия пыталась мирно урегулировать конфликт на Украине, но этого не получилось

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин заявил, что РФ пыталась мирными средствами урегулировать конфликт на Украине, однако ничего не получилось.

    «С 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось, и мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью Вооруженных сил», – передает ТАСС слова Путина на встрече с командующими войсками военных округов.

    Ранее немецкая газета Welt Am Sonnag опубликовала проект мирного договора, который, как утверждается, был согласован Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году.

    14 мая 2024, 18:20 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали предстоящей поездки Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай обсудит с главой КНР Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Кроме того, в ходе переговоров лидеры стран планируют рассмотреть проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», рассказал Ушаков, передает ТАСС.

    В заключение первого дня работы запланирована неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина, в ходе которой будут обсуждаться основные и наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, добавил он.

    К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера. В частности, будет подписано Совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Это развернутый документ на более чем 30 страниц.

    «В нем будет, естественно, отмечен особый характер наших двусторонних отношений и будут обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка», – сообщил Ушаков.

    Посещая Харбин, Путин выступит перед студентами политехнического университета и ответит на их вопросы, а также возложит цветы к памятнику освобождавшим Китай в годы Второй мировой советским воинам и посетит православный храм Покрова Пресвятой Богородицы.

    Ранее Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай.

    Коментарии (5)
    15 мая 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

    Четверо из пяти новых врио губернаторов прошли «школу губернаторов»

    Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в среду подписал серию указов, которыми назначил временно исполняющих обязанности губернаторов в пяти регионах России. Их предшественники перешли на работу на федеральный уровень.

    Так, Путин назначил Алексея Смирнова врио губернатора Курской области, Дмитрия Демешина – врио главы Хабаровского края, Алексея Беспрозванных – врио губернатора Калининградской области, Дмитрия Миляева – врио губернатора Тульской области, Илью Середюка – врио главы Кемеровской области.

    Алексею Смирнову 50 лет. Окончил Курский государственный сельскохозяйственный институт, в последние годы работал первым вице-губернатором Курской области. Проходит обучение на шестом потоке «школы губернаторов».

    Дмитрий Демешин родился в 1976 году. В 1997 году окончил Саратовскую государственную академию права и стал помощником Коломенского городского прокурора Московской области. Работал в Щелковской и Мытищинской прокуратурах. В 2008–2014 годах был зампрокурора Ростовской области и прокурором Калужской области.

    С 2014 года работал в Центральном аппарате Генпрокуратуры, а в 2019 году занял пост заместителя генпрокурора. Подавал иск об обращении в доход государства имущества производителя макарон «Макфа», возглавлял группу гособвинителей по делу «крабового короля» с Сахалина Олега Кана, занимался делом обвиненного во взятке экс-министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова. Выпускник третьего потока «школы губернаторов».

    Дмитрию Миляеву 48 лет. С 2014 года он был министром сельского хозяйства региона. С 2019-го по 2022 год работал главой администрации Тулы, после чего был назначен первым заместителем губернатора Тульской области.

    Алексею Беспрозванных 44 года, родился в казахстанском Лениногорске, в 2002 году окончил Алтайский государственный технический университет, позже получил еще одно высшее. Работал в Барнауле, в том числе в ОАО «МТС», затем в Новосибирске и Воронеже. В 2012 году стал вице-премьером Воронежской области. В 2016 году возглавил департамент региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга, а через год стал замминистра. Увлекается хоккеем, горными лыжами и плаванием, женат, воспитывает двоих сыновей. Является выпускником первого потока «школы губернаторов».

    48-летний Илья Середюк до назначения занимал пост первого вице-губернатора, в настоящее время, как и Алексей Смирнов, обучается на шестом потоке «школы губернаторов».

    Таким образом, четверо из пяти новых временно исполняющих обязанности губернаторов – выпускники или слушатели «школы губернаторов», программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что выборы губернатора Тульской области в связи с уходом Алексея Дюмина на должность помощника президента России пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.

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    14 мая 2024, 21:42 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав правительства
    Путин утвердил новый состав правительства
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства страны и директоров служб.

    Об этом сообщается на сайте Кремля.

    Ранее во вторник Государственная дума в ходе пленарного заседания одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров. До этого были утверждены кандидатуры вице-премьеров.

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    14 мая 2024, 18:47 • Новости дня
    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента

    Политолог Мартынов: Владимир Путин сформировал состав администрации президента к выполнению амбициозных задач

    Политолог рассказал о точечной донастройке администрации президента
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Состав администрации президента (АП) не претерпел существенных изменений. Большинство руководителей и заместителей сохранили свои должности. Это говорит о том, что Владимир Путин сохраняет высокую степень уверенности в своих кадровых решениях», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Во вторник Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента.

    «На долю администрации президента выпало немало испытаний. Сотрудникам АП пришлось на деле доказывать собственную эффективность в жесточайших условиях пандемии, СВО и нелегких процессов по интеграции новых регионов России в единое правовое поле страны. Однако некоторые перемены в АП все же есть», – уточнил политолог Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    «Охарактеризовать их можно как «точечную донастройку» в связи с конкретизацией планов на новый срок президентства Владимира Путина. Так, заместителем руководителя АП был назначен экс-министр экономического развития Максим Орешкин. Это во многом связано с амбициозными целями руководства в сфере укрепления благополучия государства», – подчеркнул он.

    Эксперт напомнил, что в состав администрации вошли несколько новых помощников президента.

    «Губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В его обязанности будут входить вопросы курирования сектора ОПК и Госсовета. Этот человек обладает колоссальным управленческим опытом. Большую роль в назначении сыграла и специфика вверенного ему региона, который всегда являлся важной частью военной промышленности РФ», – отметил Мартынов.

    «Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также переведен в АП, в том числе чтобы заниматься вопросами кораблестроения. Ему вверена важнейшая область, тесно связанная с вопросами экономики и безопасности. Также АП пополняется Еленой Ямпольской, которая будет отвечать за вопросы культуры. Напомню, она давно заслужила репутацию сторонника насыщения общественной жизни патриотическими смыслами», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, ближайшему окружению Путина предстоит трудиться по целому ряду принципиально важных вопросов. Президенту удалось насытить свою администрацию компетентными специалистами, которые в совокупности сумеют вывести развитие нашего государства на качественно новый уровень», – считает политолог.

    «Разумеется, подобный исход событий стал закономерным итогом кадровой политики Путина. В этом году она заиграла новыми красками. Мы увидели, как сразу несколько губернаторов получили важнейшие федеральные посты», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в настоящее время в России действует уникальная система подготовки управленческих кадров самого высокого уровня, когда начиная с низов люди затем приходят к руководящим постам в регионах, после чего, доказав профпригодность, возвращаются в Москву для принятия важнейших портфелей.

    «Эта система уже зарекомендовала свою эффективность. Однако это не означает, что мы не увидим ее дальнейшего развития. Президент четко дал понять, что создание площадок кадрового отбора продолжится, как и формирование инфраструктуры для постоянного совершенствования подающих надежды талантов», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента. Должность руководителя администрации главы государства сохранил Антон Вайно. Также Путин своим указом переназначил Сергея Кириенко на пост первого замруководителя администрации президента. Кроме того, пост первого замруководителя администрации президента сохранил Алексей Громов.

    Максим Орешкин указом главы государства повышен в должности с помощника президента России до замруководителя администрации Кремля. Орешкин с 2020 года занимал пост помощника президента, в 2016–2020 годах был министром экономического развития РФ. Николай Патрушев стал помощником Владимира Путина по вопросам кораблестроения. Также должность помощника получили Алексей Дюмин, ранее занимавший пост губернатора Тульской области, и Елена Ямпольская, председатель комитета Госдумы по культуре.

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    15 мая 2024, 04:05 • Новости дня
    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик

    Путин рассказал о планах России войти в четверку мировых экономик

    Путин: Россия планирует войти в четверку мировых экономик
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин дал интервью китайскому агентству Синьхуа, в котором рассказал о целях России, отношениях с Западом и сотрудничестве с Китаем.

    «Мы ставим задачу войти в четверку крупнейших экономик планеты. При этом первоочередное значение для нас имеет качество, эффективность развития всех сфер, рост благосостояния наших граждан», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркул, что это невозможно без устойчивого повышения уровня оплаты труда. Для этого планируется наращивать производительность за счет фронтального внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

    Одновременно власти будут заниматься подготовкой «грамотных, современно мыслящих специалистов».

    При этом Путин напомнил, что Россия переживает непростые времена из-за действий западных стран.

    «Западные элиты упорно пытаются «наказать» Россию, изолировать и ослабить ее, снабжают киевские власти деньгами и оружием... Угрожают расчленить нашу страну... Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов», – напомнил Путин.

    Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине: «Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине».

    Однако, по словам Путина, переговоры должны учитывать интересы России и обеспечивать ей гарантии безопасности.

    Ненадежность таких гарантий Путин назвал серьезной проблемой.

    «Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а «порядок, основанный на правилах», о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел, с которыми никто не соглашался и которые, судя по всему, меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает», – подчеркнул Путин.

    В то же время российский президент напомнил, что Земля – это общий дом всего человечества, и все его жители имеют равные права.

    Также Путин рассказал о задачах, стоящих перед новым составом правительства России, среди которых развитие регионов страны и решение демографических проблем.

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    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 00:53 • Новости дня
    Путин призвал новый кабмин к реализации намеченных планов

    Путин встретился с новыми министрами правительства и призвал их к реализации намеченных планов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин встретился с новым составом кабинета министров и призвал серьезно отнестись к реализации намеченных планов.

    «Впереди у нас много задач», – сказал глава государства, отметив, что в ходе обсуждения кандидатур в Госдуме говорили о состоянии отраслей и о том, что нужно сделать для реализации планов, передает ТАСС

    Путин также выразил уверенность, что новый состав правительства, укрепленный за счет губернаторского корпуса, обеспечит преемственность госпрограмм и национальных проектов.

    Президент сообщил, что подписал указ о награждении госнаградами членов предыдущего состава кабмина.

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    15 мая 2024, 02:52 • Новости дня
    Путин: Отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли наивысшего уровня за всю историю.

    «Сегодня российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня и, несмотря на сложную обстановку в мире, продолжают укрепляться», – сказал Путин в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, передает ТАСС

    Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие России и КНР не зависит от идеологии и политической конъюнктуры.

    По его словам, «многоплановое развитие – осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран».

    Путин также отметил успехи в торгово-экономическом взаимодействии России и Китая, упомянул о тесном сотрудничестве в инновационных областях, а также рассказал о целях председательства России в БРИКС.

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    14 мая 2024, 23:36 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с новым кабмином

    Президент России Владимир Путин назначил встречу с новым кабинетом министров на 14 мая

    Президент РФ Владимир Путин встретится с новым кабинетом министров вечером во вторник, 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Да. Ждем такую встречу», – передает слова Пескова ТАСС.

    Ранее во вторник кандидатуры вице-премьеров и министров были утверждены в Госдуме, а по руководителям силовых ведомств и МИД состоялись консультации в Совете Федерации. После этого глава государства подписал указы об их назначении.

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    15 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Путин встретился с покинувшей кабмин Абрамченко

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин проводит встречу с Викторией Абрамченко, которая в прошлом составе правительства работала в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера.

    «Хочу вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы много сделали – знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой. Любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», – отметил Путин.

    «Предлагаю поговорить о будущей вашей работе – есть варианты. Конечно, хочу вас поздравить с государственными наградами», – сказал президент. «Потом это все сделаем, как положено, в рабочем режиме и в торжественной обстановке», – пообещал глава государства.

    Владимир Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами и вице-премьерами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки». Эта встреча с покинувшим пост членом прошлого правительства – первая из трех запланированных, передает ТАСС.

    48-летняя Абрамченко работала в правительстве с 2020 года и покинула кабмин в связи с переходом на другую работу. На посту вице-премьера ее сменил министр сельского хозяйства в прошлом кабинете Дмитрий Патрушев. До назначения зампредом правительства Абрамченко возглавляла Росреестр, а перед этим работала в Минсельхозе.

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    15 мая 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    Путин поблагодарил Шойгу за создание современных вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с командующими военных округов выразил благодарность секретарю Совета безопасности России, экс-министру обороны Сергею Шойгу за работу по строительству новых Вооруженных сил страны.

    «Хочу поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству Вооруженных сил, по приданию им нового облика. Думаю, что у нас ни у кого нет сомнений в том, что этот облик последовательно создается, в том числе, применительно к требованиям сегодняшнего дня, к требованиям современных способов ведения вооруженной борьбы», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что при экс-министре обороны Сергее Шойгу была сформирована современная система вооруженных сил.

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    15 мая 2024, 11:34 • Новости дня
    Мишустин собрал первое заседание правительства в новом составе

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Михаил Мишустин в среду днем проводит первое заседание правительства в составе, который ранее в тот же день утвердил президент Владимир Путин своим указом.

    Премьер поздравил членов кабинета министров с назначением, отметив, что это серьезная ответственность. Доверие президента и граждан предстоит оправдать, подчеркнул Мишустин.

    Он призвал членов кабмина действовать «в едином строю без пауз», передает РИА «Новости».

    Мишустин подчеркнул, что поставленные в послании президента Федеральному собранию цели развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036-го должны стать приоритетом в работе кабмина, передает ТАСС.

    Ранее в среду Путин встретился с новым составом кабинета министров и призвал серьезно отнестись к реализации намеченных планов. Президент сообщил, что подписал указ о награждении членов предыдущего состава кабмина.

    Коментарии (0)
    15 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин встретился с покинувшим кабмин экс-главой Минэнерго Шульгиновым

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с Николаем Шульгиновым, занимавшим пост министра энергетики в прошлом составе правительства.

    Путин накануне заявил о планах встретиться с покинувшими правительство министрами. Президент намеревался поблагодарить их за работу и договориться, «как и где они могли бы применить все свои знания и навыки», передает ТАСС.

    72-летний Шульгинов возглавил Минэнерго в ноябре 2020 года, сменив получившего повышение до вице-премьера Александра Новака. До этого он руководил «Русгидро».

    Кроме того, в среду Путин встретился с Викторией Абрамченко, которая в прошлом составе правительства работала в ранге курирующего экологию и АПК вице-премьера.

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    15 мая 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин: Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития
    Путин: Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в стратегию развития России, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов.

    «Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное. Имею в виду образование, здравоохранение, поддержку ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее. Все это должно быть, безусловно, исполнено при растущих расходах на оборону», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента России.

    Глава государства отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране.

    «Но это взаимоотношение между так называемыми «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства Российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов.

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    15 мая 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: В войсках предстоит еще сделать многое

    Tекст: Дарья Григоренко

    Многое нужно еще сделать в войсках России, однако быстрая реакция на изменения времени вселяет уверенность в то, что задачи будут решены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов.

    «Да, мы все понимаем, что многое еще нужно сделать. Многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, это вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода безусловно решим», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут.

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    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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