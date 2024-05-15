ЕС намерен запретить вещание ряда российских СМИ

Запрет на вещание в ЕС российских СМИ намерены утвердить на следующей неделе

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал источник, постпреды стран ЕС сегодня утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении Совета на уровне министров, которое пройдет на следующей неделе, передает РИА «Новости».

В числе санкций, которые обсуждались постпредами стран ЕС, числились новые антироссийские санкции и меры в ответ на кибератаки против ЕС и его стран-членов.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге предупредила, что Россия ответит «молниеносно и крайне болезненно», если Запад примет меры в отношении российских СМИ, пишет ТАСС.

Как указала она, если подобные меры в отношении российских журналистов будут реализованы со стороны Евросоюза, неважно – коллективного Брюсселя или индивидуальных стран, если эти меры будут приняты в отношении российских СМИ, российских журналистов, то им придется также ощутить ответные меры со стороны России.

По словам дипломата, если хотя бы одно российское СМИ подвергнется необоснованным ограничениям, это рикошетом отразится на западных журналистах в РФ. Захарова подчеркнула, что это не является угрозой, это констатация неизбежного сценария развития событий при определенных обстоятельствах.

Ранее западные СМИ сообщали, что ЕС планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых назывались РИА Новости, «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские телеканалы будут отключены, если Москва не выполнит «требования» армянских властей.

Напомним, Евросоюз инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание четырех средств массовой информации НТВ и «НТВ-Мир», «Россия-1», «РенТВ», Первый канал согласно девятому пакету санкций против России.