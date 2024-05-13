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    13 мая 2024, 18:22 • Новости дня

    Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО

    Политолог Данилин: Моряки Черноморского флота были и остаются настоящими героями России

    Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. На Черноморском флоте наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. 13 мая в России отмечается день Черноморского флота.

    «Сегодня моряки ЧФ защищают большое число регионов России, расположенных на берегу Черного моря. Данная акватория стала местом регулярных провокаций со стороны ВСУ, однако наши корабли, подлодки, катера и морская авиация раз за разом срывают замыслы врага. С этим связаны основные задачи и вызовы для ЧФ на текущем этапе», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. «Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. Все эти факторы учитываются командованием, а необходимые изменения оперативно внедряются в практику Черноморского флота, там наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам», – подчеркивает эксперт.

    «Конечно, полностью обойтись без осечек и проблем не получается. Тем не менее, никакие огрехи не способны изменить главного факта: моряки ЧФ были и остаются настоящими героями России. На их плечах лежит огромная ответственность: защита южный морских рубежей нашей страны. С ней они, как и в былые времена, справляются на «отлично». Уверен, в будущем нас ждет еще немало новостей о подвигах и заслугах Черноморского флота», – резюмирует Данилин.

    13 мая в России отмечается день Черноморского флота. Праздник был учрежден в 1996 году и посвящен созданию ЧФ во времена Российской империи. Именно в эту дату в 1783 суда Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где позже был заложен Севастополь. В этот день военные ежегодно проводят торжественные построения личного состава и принимают участие в возложении венков и цветов к памятникам Екатерине II, флотоводцам и морякам-черноморцам.

    10 мая 2024, 22:11 • Новости дня
    Белый дом заявил, что Россия начала наступление на Харьков

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России начали наступление на Харьков, заявили в Администрация США. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    «Мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало», – заявил Кирби на брифинге для журналистов, передает ТАСС

    Он добавил, что США тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться к наступлению.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россию ждут «приятные изменения в политическом плане и в зоне СВО» после 9 мая.

    По его словам, нужно в ближайший месяц освободить Одессу и Харьков и заставить Владимира Зеленского подписать «все необходимые для России бумаги».

    Ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал взятие Россией Одессы последним вопросом в конфликте.



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    11 мая 2024, 03:51 • Новости дня
    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

    Москва пообещала асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

    «Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.

    Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.

    Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.

    На прошлой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила об асимметричном ответе России в экономической и транзитной сферах на враждебные действия прибалтов.

    Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем предложил странам НАТО заблокировать Балтийское море. Посол Литвы в Швеции и экс-глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил России «нейтрализацией» Калининграда в случае, если Москва бросит вызов НАТО. Латвия приступила к созданию противотанковых рвов вдоль границы с Россией и Белоруссией.

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    11 мая 2024, 03:15 • Новости дня
    МИД: Украина атакует российские регионы британским оружием

    МИД России: Поставляемое Британией оружие применяется ВСУ для атак на российские регионы

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют поставляемое Великобританией вооружение для атак на российские регионы. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

    «Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», – сказал Беляев в интервью ТАСС.

    По словам дипломата, Лондон является одним из главных поставщиков вооружений киевскому режиму и активно продвигает поставки оружия Украине другими странами. Беляев отметил, что с 2022 года Великобритания выделила на военные нужды Украины около 7,1 млрд фунтов стерлингов.

    Дипломат также обратил внимание, что выделение нового пакета военной помощи Киеву на 500 млн фунтов стерлингов связано с попыткой Лондона продемонстрировать свои лидерские амбиции в НАТО и Европе.

    Беляев считает, что британские консерваторы используют военную поддержку Украины в своих политических интересах, чтобы удержать власть на грядущих выборах в парламент. Он также выразил мнение, что главным выгодоприобретателем от поставок оружия Киеву является британский военно-промышленный комплекс.

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    13 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Политолог Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Стоит ожидать, что Андрей Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками в военном ведомстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин предложил на должность министра обороны бывшего первого вице-премьера.

    «Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ по цифровизации российской экономики. «Очевидно, что цифровизация в военном ведомстве сейчас необходима – и, вероятно, ее стоит ожидать», – уточнил спикер.

    Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских военных в ходе военной операции, указал Минченко. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ. Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Обозреватели издания Politico обращают внимание на то, что Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, по их мнению, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.

    На Украине сообщения о перестановках в руководстве Минобороны сочли «плохой новостью» для Киева. Экономист Алексей Кущ заявил, что украинские министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – сказал он.

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    13 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове

    Военный эксперт Кашин: Белоусов создаст инновационную политику Минобороны

    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Минобороны сейчас стоит множество задач. И Белоусову придется не только решать вопросы, связанные со спецоперацией, но и принимать решения по работе ведомства после окончания СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Владимир Путин предложил Андрея Белоусова в качестве кандидатуры на пост министра обороны России.

    «Военный бюджет России уже приближается к 7% ВВП. Это довольно много. На этом фоне выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны выглядит разумным», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    По его мнению, этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО. Так, перед Белоусовым в перспективе будут стоять задачи обеспечения использования того промышленного потенциала, который создан в ходе СВО, в гражданских целях. 

    «Пока же цели связаны с перевооружением и усилением Вооруженных сил», – добавил спикер. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник.

    Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства. Кашин указал, что общей тенденцией для вооруженных сил на протяжении последних десятилетий является развитие за счет переноса в военную сферу достижений гражданского сектора. В качестве примера он привел США и Китай.

    «Военно-гражданская интеграция там – одно из важнейших направлений военного строительства. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении быстрого поступления гражданских технологий, их применения для нужд военных, а с другой – о возможностях предприятиям ВПК быстро коммерциализировать имеющиеся у них наработки с учетом всех существующих норм и ограничений, связанных с национальной безопасностью и секретностью», – уточнил военный эксперт.

    Собеседник называет выдвижение кандидатуры Белоусова на должность главы Минобороны «признаком перехода к активной промышленной политике». «Она будет развиваться в нескольких важных направлениях. И я не исключаю выхода за рамки обороны. Это, конечно, стратегически важное решение», – заключил Кашин.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

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    11 мая 2024, 06:23 • Новости дня
    Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ около Старомайорского

    Группировка «Восток» нанесла поражение ВСУ и заняла более выгодные позиции в районе Старомайорского

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка «Восток» в ходе боев на Украине заняла более выгодные позиции, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    «Группировка нанесла поражение живой силе и технике 123-й бригады теробороны ВСУ около Старомайорского», – цитирует Гордеева ТАСС.

    По его словам, в ходе боев ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, бронемашину, самоходную артустановку Crab и буксируемую гаубицу М777.

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    10 мая 2024, 19:50 • Новости дня
    Депутат: Новое правительство сохранит курс предыдущего кабмина

    Депутат Матвейчев: Новое правительство будет состоять из успевших себя зарекомендовать профессионалов

    Депутат: Новое правительство сохранит курс предыдущего кабмина
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство под руководством Михаила Мишустина несколько лет придерживается выбранного курса и оно нацелено на повышение точности работы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее нижняя палата парламента утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра, а президент подписал соответствующий указ о назначении.

    «Все последние выступления Мишустина говорят о том, что он придерживается выбранной концептуальной матрицы. Это подтвердилось и в рамках его обращения в Госдуме», – заметил Олег Матвейчев, зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Таким образом, можно говорить о сохранении преемственности курса, взятого предыдущим кабмином.

    Спикер отметил, что ценностные аспекты уже определены, поэтому премьер в дальнейшем сможет реализовывать те цели, которые были поставлены президентом. «Есть несколько сохраняющихся приоритетов – Россия должна добиться полного технологического, финансового и промышленного суверенитета, а также реализовывать ряд программ, посвященных вопросам демографии», – объясняет парламентарий.

    В связи с этим спикер уверен: проекты правительства будут становиться все более адресными и при этом цифровыми. «Это необходимо для того, чтобы точность решений была выше», – указал собеседник.

    «В целом, эффективность Мишустина во многом обуславливается тем, что он умеет таргетировать инфляцию, а также четко понимает так называемые критерии нуждаемости. Поэтому я уверен, правительство будет двигаться в сторону еще большего повышения точности работы», – рассуждает Матвейчев.

    На этом фоне депутат обратил внимание на кадровую политику президента Путина и его четкое понимание того, с кем он намерен решать стоящие перед страной задачи. По словам парламентария, за несколько лет у госслужащих было немало возможностей продемонстрировать свой уровень профессионализма. «Сформировалось поколение эффективных и, в хорошем смысле, креативных чиновников. Поэтому сейчас можно говорить о том, что мы имеем одну из лучших команд за последние десятилетия», – убежден спикер.

    «Однако всегда найдется что-то, что можно улучшить. И в этом смысле, судя по всему, стоит ожидать смены какого-то числа вице-премьеров и министров. Но не думаю, что мы увидим кого-то принципиально нового. Это будут профессионалы, которые уже проявили себя ранее», – заключил Матвейчев.   

    Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. За него проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались. Вскоре после этого президент Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность, указано на сайте Кремля.


    Сам Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку и обратил внимание на консолидацию общества вокруг главы государства и его курса развития, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для реализации инициатив, прозвучавших в послании президента.

    Также Мишустин заявил, что рассмотрение кандидатур министров и вице-премьеров пройдет в Госдуме в ближайшие дни, депутатам предстоит утвердить новый кабинет министров. Глава кабмина назвал шесть приоритетов в работе правительства на ближайшие годы. По его словам, основой станет именно послание Путина Федеральному собранию.

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    11 мая 2024, 07:45 • Новости дня
    Чешская полиция объявила в розыск россиянина Аверьянова

    Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова по подозрению в причастности к взрывам во Врбетице

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешская полиция объявила в розыск гражданина России Андрея Аверьянова, которого называет «генералом военной разведки». Полиция утверждает, что Аверьянов якобы причастен о взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

    «Полиция объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК.

    По данным полиции, организаторами взрывов являлись Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых в Чехии называют «офицерами подразделения» Аверьянова. Ранее британские следователи заявляли, что эти лица якобы организовали отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

    В Кремле уже назвали обвинения Москвы в причастности ко взрывам возмутительными и голословными. Глава МИД Сергей Лавров называл шизофренией происходящее в Чехии вокруг расследования взрывов во Врбетице.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес Москвы о причастности к данным взрывам являются политическим заказом Лондона и Вашингтона.

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    13 мая 2024, 12:19 • Новости дня
    Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО
    Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо работать над социальным обеспечением военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сказал кандидат в министры обороны Андрей Белоусов в Совфеде.

    Нужно решить вопросы медобслуживания участников СВО в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, подчеркнул Белоусов, передает ТАСС.

    Необходимо решить проблему, когда приезжающих в отпуск участников СВО «гоняют из гражданских медицинских учреждений» в госпитали, которые «часто переполнены».

    То же самое касается бумажной волокиты с подтверждением льгот, все это должно решаться «в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», для этого есть соответствующие возможности.

    Минимум денежного довольствия участников СВО составляет до 200 тыс. рублей, но есть вопросы по выплатам на обеспечение их жильем, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, и касается медицинского обслуживания.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что кандидатура Белоусова на пост главы Минобороны – удачный выбор со стороны президента Владимира Путина, сенаторы хорошо знают его.

    Напомним, в понедельник Белоусов прибыл в Совет Федерации.

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    11 мая 2024, 01:41 • Новости дня
    Глава ЛНР завил об ударе по нефтебазе в Ровеньках американскими ракетами ATACMS

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный удар по нефтяной базе в Ровеньках был нанесен ВСУ американскими ракетами ATACMS, начиненными кассетными боеприпасами. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что количество погибших в ходе удара увеличилось до трех человек, еще восемь пострадавших находятся в больнице – шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения.

    «Среди пострадавших есть подросток», – подчеркнул глава ЛНР.

    ATACMS — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км.

    Ранее Пасечник сообщал, что украинские войска использовали американские ракеты ATACMS для удара по нефтебазе в Луганске. По его словам, Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».

    В результате удара 8 мая, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы.

    Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления».

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    11 мая 2024, 07:24 • Новости дня
    Российские силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников

    Российские силы ПВО за ночь сбили 21 снаряд РСЗО и 16 БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за ночь сбили 16 беспилотников и 21 снаряд РСЗО RM-70 Vampire в Белгородской, Волгоградской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

    «Дежурные средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд и девять БПЛА над территорией Белгородской области, еще семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Волгоградской и Курской областей», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько целей.

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    11 мая 2024, 03:26 • Новости дня
    САУ «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и орудие М777 ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты самоходных артустановок (САУ) «Мста-СМ2» 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки уничтожили бронетехнику, в том числе американскую гаубицу М777, сообщили в Минобороны.

    «Расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ2» артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожил бронетехнику, орудие полевой артиллерии М777 и живую силу противника», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    Огонь ведется на дальности нескольких десятков километров и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой. При выполнении боевых задач применяются фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе Одессы. Кроме того, средствами ПВО сбит самолет Су-27 ВСУ, уничтожены три ракеты ATACMS, 17 управляемых авиационных бомб Hammer и JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire.

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    11 мая 2024, 05:57 • Новости дня
    Пентагон решил закупить ракеты GMLRS на 332 млн долларов

    Пентагон подписал контракт с Lockheed Martin на производство ракет GMLRS

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на производство ракет Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), которые в том числе поставляются на Украину.

    Общая сумма контракта составляет 332 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

    Отмечается, что срок выполнения заказа 20 октября 2027 года.

    Большая партия снарядов и управляемых ракет GMLRS для РСЗО HIMARS вошла в новый пакет помощи Украине, который предоставили США в марте.

    При этом российские средства РЭБ активно подавляют эти боеприпасы.

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    11 мая 2024, 10:32 • Новости дня
    Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

    Президент Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик

    Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с десятилетием образования республик
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с десятилетием образования, отметив продемонстрированную жителями Донбасса волю быть с Россией.

    На сайте Кремля представлены его поздравления, где подчеркнуто, что «долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов», жители Донбасса защищались и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю – быть вместе со своей Родиной.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что именно независимость помогла Донбассу вернуться в состав России. Участники тех событий вспоминают, с каким воодушевлением участвовали в плебисците, который стал важным этапом для последующего воссоединения с Россией.

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    10 мая 2024, 23:42 • Новости дня
    Украинский дрон атаковал сельхозпредприятие в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сельскохозяйственное предприятие в поселке Пролетарский Белгородской области получило повреждения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В результате его падения с последующей детонацией... выявлены повреждения в трех зданиях и двух единицах техники», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал.

    Ранее сообщалось, что в Калужской области беспилотник упал на нефтяной завод.

    В результате инцидента на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ООО «Первый завод»  произошло возгорание трех емкостей с дизельным топливом и одной емкости с мазутом. 

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