«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
Эксперт назвал основные задачи Черноморского флота в рамках СВО
Политолог Данилин: Моряки Черноморского флота были и остаются настоящими героями России
СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. На Черноморском флоте наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. 13 мая в России отмечается день Черноморского флота.
«Сегодня моряки ЧФ защищают большое число регионов России, расположенных на берегу Черного моря. Данная акватория стала местом регулярных провокаций со стороны ВСУ, однако наши корабли, подлодки, катера и морская авиация раз за разом срывают замыслы врага. С этим связаны основные задачи и вызовы для ЧФ на текущем этапе», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
По его словам, СВО выдвинула качественно новые требования к флоту. «Речь идет и о повысившейся важности радиоэлектронной разведки, и о возросшей роли беспилотников. Все эти факторы учитываются командованием, а необходимые изменения оперативно внедряются в практику Черноморского флота, там наглядно продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам», – подчеркивает эксперт.
«Конечно, полностью обойтись без осечек и проблем не получается. Тем не менее, никакие огрехи не способны изменить главного факта: моряки ЧФ были и остаются настоящими героями России. На их плечах лежит огромная ответственность: защита южный морских рубежей нашей страны. С ней они, как и в былые времена, справляются на «отлично». Уверен, в будущем нас ждет еще немало новостей о подвигах и заслугах Черноморского флота», – резюмирует Данилин.
13 мая в России отмечается день Черноморского флота. Праздник был учрежден в 1996 году и посвящен созданию ЧФ во времена Российской империи. Именно в эту дату в 1783 суда Азовской флотилии под командованием вице-адмирала Федота Клокачева вошли в Ахтиарскую бухту, где позже был заложен Севастополь. В этот день военные ежегодно проводят торжественные построения личного состава и принимают участие в возложении венков и цветов к памятникам Екатерине II, флотоводцам и морякам-черноморцам.