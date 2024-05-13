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Чернышенко назвал уровень роста финансирования внутреннего туризма
Чернышенко заявил об увеличении финансирования сферы туризма почти в 12 раз
Финансирование туристической отрасли в России в 2024 году почти в 12 раз превышает показатели 2018 года, заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко на слушаниях в Госдуме.
Он рассказал, что в 2018 году на туризм было выделено 3,7 млрд рублей, а в текущем году эта цифра составляет уже 44,2 млрд рублей. Чернышенко подчеркнул, что это почти 12-кратный рост, что говорит о приоритетном значении, которое руководство страны придает развитию туризма, передает ТАСС.
В марте президент России Владимир Путин призвал повысить разнообразие и доступность туристических услуг.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по развитию туризма, который назван одним из ключевых драйверов экономики. Ежегодный базовый бюджет туризма составит 48 млрд рублей.