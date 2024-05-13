  • Новость часаБелоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германия подставляет Польшу и Румынию под российские ракеты
    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    Зеленский заявил о «жестоких боях» в Харьковской области
    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Китай опередил США и стал главным торговым партнером Индии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Игры Пекина и Европы угрожают США

    Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.

    0 комментариев
    Евгений Баранов Евгений Баранов На кладбище Освободителей в Белграде написана история Любви

    В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    12 комментариев
    13 мая 2024, 13:25 • Новости дня

    Средства ПВО сбили Су-27 ВВС Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские расчеты противовоздушной обороны уничтожили украинский Су-27, указало Министерство обороны.

    Средства ПВО также уничтожили за этот период 33 дрона, шесть тактических ракет «Точка-У», 39 снарядов РСЗО «Ольха», чешского Vampire и HIMARS, пять французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Уничтожены пять американских противорадиолокационных ракет HARM и четыре британские крылатые ракеты Storm Shadow.

    С начала СВО уничтожено: 596 самолетов, 274 вертолета, 24 020 дронов, 518 ЗРК, 16 008 танков и других бронемашин, 1295 машин РСЗО, 9545 орудий полевой артиллерии и минометов.

    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

    Коментарии (12)
    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (71)
    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

    Коментарии (7)
    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

    Коментарии (22)
    12 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.

    Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.

    Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

    Коментарии (11)
    13 мая 2024, 05:30 • Новости дня
    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области

    Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска

    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.

    Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

    Коментарии (6)
    13 мая 2024, 10:11 • Новости дня
    Разработчик «Новичка» назвал тип примененного ВСУ в Семеновке отравляющего вещества

    Разработчик «Новичка» Ринк: ВСУ применили в ДНР боеприпасы с синильной кислотой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Симптомы, которые испытывали жители села Семеновка Ясиноватовского района ДНР после применения ВСУ боеприпасов с отравляющим веществом, соответствуют тем, что возникают при использовании синильной кислоты, заявил доктор химических наук, разработчик нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк.

    По его словам, симптомы соответствуют тем, что наблюдаются при применении синильной кислоты, передает РИА «Новости». Синильная кислота (HCN) и ее соли, цианиды, относятся к наиболее токсичным веществам и вызывают тяжелейшие отравления.

    Ранее жители Семеновки рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.

    Коментарии (6)
    13 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белгороде 12 мая в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 19 человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.

    Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.

    Ранения получили, по его данным, 27 человек.

    По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.

    Коментарии (30)
    13 мая 2024, 11:38 • Новости дня
    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Политолог Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны

    Минченко назвал задачи Белоусова на посту министра обороны
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Стоит ожидать, что Андрей Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками в военном ведомстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Путин предложил на должность министра обороны бывшего первого вице-премьера.

    «Кандидатура Андрея Белоусова подходит на пост министра обороны», – убежден Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что бывший первый вице-премьер был идеологом и основоположником программ по цифровизации российской экономики. «Очевидно, что цифровизация в военном ведомстве сейчас необходима – и, вероятно, ее стоит ожидать», – уточнил спикер.

    Основной задачей Белоусова на новой должности станет усовершенствование материально-технической базы российских военных в ходе военной операции, указал Минченко. «Ключевая сложность – это обеспечение армии ресурсами, выстраивание правильных цепочек логистики, минимизация расходов. Еще Наполеон говорил: «На войне важны две вещи: первая – это деньги, а вторую я забыл». Поэтому стоит ожидать, что Белоусов приведет в порядок управление финансовыми потоками.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина, некоторое время исполнял обязанности главы кабмина, когда Мишустин заразился коронавирусом. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Новость о смене министра обороны России оказалась на первых полосах мировых СМИ. Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой «крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия». Обозреватели издания Politico обращают внимание на то, что Белоусов не имеет «видимого военного опыта». Поэтому, по их мнению, назначение можно интерпретировать, как попытку руководства РФ «переключиться» через два с лишним года с начала специальной военной операции.

    На Украине сообщения о перестановках в руководстве Минобороны сочли «плохой новостью» для Киева. Экономист Алексей Кущ заявил, что украинские министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – сказал он.

    Коментарии (10)
    13 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов.

    Напомним, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

    Коментарии (9)
    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

    Коментарии (5)
    13 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове

    Военный эксперт Кашин: Белоусов создаст инновационную политику Минобороны

    Эксперт спрогнозировал изменения в Минобороны при Белоусове
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Минобороны сейчас стоит множество задач. И Белоусову придется не только решать вопросы, связанные со спецоперацией, но и принимать решения по работе ведомства после окончания СВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Владимир Путин предложил Андрея Белоусова в качестве кандидатуры на пост министра обороны России.

    «Военный бюджет России уже приближается к 7% ВВП. Это довольно много. На этом фоне выдвижение Андрея Белоусова на должность министра обороны выглядит разумным», – говорит Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    По его мнению, этот шаг свидетельствует в том числе о том, что российское руководство уже сейчас задумывается о построении дел после завершения СВО. Так, перед Белоусовым в перспективе будут стоять задачи обеспечения использования того промышленного потенциала, который создан в ходе СВО, в гражданских целях. 

    «Пока же цели связаны с перевооружением и усилением Вооруженных сил», – добавил спикер. «Планы по увеличению численности ВС, о чем уже говорилось, подразумевают гигантский объем капитального строительства. Это предстоит сделать в рамках национальной экономики, а также с учетом понимания работы промышленности и других отраслей. По сути, Минобороны становится главным и самым крупным заказчиком для многих отраслей», – детализировал собеседник.

    Также стоит ожидать, что будет выработана промышленная и инновационная политика военного ведомства. Кашин указал, что общей тенденцией для вооруженных сил на протяжении последних десятилетий является развитие за счет переноса в военную сферу достижений гражданского сектора. В качестве примера он привел США и Китай.

    «Военно-гражданская интеграция там – одно из важнейших направлений военного строительства. Речь идет, с одной стороны, об обеспечении быстрого поступления гражданских технологий, их применения для нужд военных, а с другой – о возможностях предприятиям ВПК быстро коммерциализировать имеющиеся у них наработки с учетом всех существующих норм и ограничений, связанных с национальной безопасностью и секретностью», – уточнил военный эксперт.

    Собеседник называет выдвижение кандидатуры Белоусова на должность главы Минобороны «признаком перехода к активной промышленной политике». «Она будет развиваться в нескольких важных направлениях. И я не исключаю выхода за рамки обороны. Это, конечно, стратегически важное решение», – заключил Кашин.

    В воскресенье вечером Владимир Путин представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств. Почти все руководители этого блока сохранили свои позиции. Неожиданным для многих наблюдателей стало предложение назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова, который в прежнем составе правительства работал первым вице-премьером.

    Выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны. Он указал – бюджет Минобороны и силового блока России сейчас составляет 6,7% ВВП, что является не критичным, но требует «особого отношения». Песков также напомнил, что совсем недавно доля бюджета военных в общих расходах страны составляла 3%, затем выросла до 3,4%. По его словам, возглавить оборонное ведомство должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества».

    Он подчеркнул, что Андрей Белоусов является не просто гражданским чиновником, а человеком, который «весьма успешно» возглавлял Минэкономразвития и на протяжении долгого времени был помощником президента по экономическим вопросам. Песков заверил, что назначение не изменит «нынешнюю систему координат», поскольку «военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Генштабе изменений пока не планируется – его начальником остается Валерий Герасимов.

    Белоусов родился в Москве в 1959 году. С отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик», доктор экономических наук. С 1980-х годов работал в институтах АН СССР и РАН. В 2000-х стал внештатным советником председателей правительства, передает ТАСС.

    В 2006–2008 годах был замглавы Министерства экономического развития и торговли (позднее – МЭР), в 2008–2012 годах возглавлял департамент экономики и финансов Аппарата правительства. Затем занимал должности министра экономического развития, помощника главы государства по экономическим вопросам. В 2015–2018 годах был председателем совета директоров Роснефти. В 2014–2020 годах входил в состав Военно-промышленной комиссии.

    С 2020 года Белоусов – первый зампредседателя правительства Михаила Мишустина. Управляет рядом правительственных комиссий, в том числе по вопросам развития авиационных беспилотных систем (с 2023 года).

    Коментарии (2)
    12 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой

    ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой Днепропетровской области

    ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России в районе населенного пункта Манвеловка Днепропетровской области уничтожили четыре вертолета Ми-24 и вертолет Ми-8 ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также поражена живая сила и техника в 131-м районе, средствами ПВО самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены восемь тактических ракет «Точка-У», 36 украинских БПЛА, управляемая авиабомба «Hammer» и 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».

    В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Дорожнянка, отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».

    Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Работино, Золотой Балки, Ивановка. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, две 122 мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30.

    Коментарии (3)
    12 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Сумах

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Сумы прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное».

    Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

    Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

    Коментарии (0)
    13 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде, где из-за украинского обстрела произошло частичное обрушение жилого дома, из-под завалов извлекли тело 15-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщается в Telegram ведомства.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обрушился подъезд жилого дома. Позднее ВСУ устроили новый обстрел, жертвами которого стали три человека. В ночь на понедельник украинские войска опять обстреляли город.

    Коментарии (0)
    Главное
    Власти Харькова признали продвижение российских войск
    Власти Молдавии потребовали вывода российских войск из Приднестровья
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    Комитет парламента Грузии утвердил законопроект об иноагентах
    Правнучку Чкалова объявили в розыск по уголовной статье
    Экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде спонсирования ВСУ
    Разработчик «Новичка» назвал тип примененного ВСУ в Семеновке отравляющего вещества

    Как российские турбины потеснили Siemens

    Впервые за долгие годы России удалось добиться независимости от Запада в производстве газовых турбин большой мощности. В правительстве это достижение назвали важной вехой, а в экспертном сообществе – принципиально важным успехом на фоне противостояния со странами НАТО. О том, какой путь пришлось пройти российским специалистам, чтобы сделать отечественную турбину, газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Александр Фролов. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин собирает команду под решение сложных задач

    Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме. По мнению экспертов, предыдущий состав правительства справился с большинством вызовов последних лет, но перед новой командой премьера будут поставлены куда более сложные и масштабные задачи. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска открыли новый фронт в ходе СВО

    В США заявили о начале наступления России на Харьков. В Вашингтоне говорят, что ждали такого развития событий и успели поставить ВСУ значительные объемы боеприпасов. Есть несколько версий того, с чем связана активизация российских войск на Харьковском направлении. Не исключено решение задач по защите близлежащих городов от обстрелов и оттягивания сил ВСУ из-под Донецка вплоть до создания санитарной зоны и последующего окружения Харькова. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев в День Победы проигрывает войну с исторической памятью

    На Украине, вопреки фактическому запрету, граждане отмечают День Победы. Некоторые приносят цветы к сохранившимся мемориалам, кому-то удалось наблюдать за проведением парада Победы в Москве по телевизору. По мнению экспертов, эта тенденция говорит только об одном: украинцы не готовы принять идеологию Зеленского и предать историческую память о подвиге дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Украиной в Южной Америке

      «Гайана стала эпицентром величайшей угрозы миру в Южной Америке. Там уже 12 баз ЦРУ, 14 секретных баз Пентагона… Точно так же, как готовили Украину против России, они готовят Гайану, недооценивая нас», – заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Это означает войну? Вполне вероятно, да.

    • Британия против России: обострение вражды

      Власти Британии приняли решение выслать из страны военного атташе РФ и наложить новые ограничения на российских дипломатов. Этому предшествовал вызов посла Великобритании в МИД РФ. Конфликт между Москвой и Лондоном входит в новую стадию.

    • Инаугурация президента Владимира Путина

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............