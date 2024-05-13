На «Разговорах о важном» обсудили творчество Пушкина

В занятии принял участие российский актер Михаил Боярский. Он поделился впечатлениями о своем первом знакомстве с творчеством Пушкина, и отметил, что его поэзия имеет особое значение в жизни каждого.

Урок носит название «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения Пушкина». Учеников 1-2 классов ждала игра «Путешествие по Лукоморью». Вместе с учителем ребята «прогулялись» по красочному миру сказок Пушкина, а для ребят постарше подготовили несколько видеороликов, благодаря которым они узнали разницу между книжным и разговорным русским языком времен Пушкина, а также отличия допушкинского и современного языка. Кроме того, ученики 5-11 классов смогли пройти задание «Скажи выразительно», в котором проверили свои знания фразеологизмов.

Боярский подчеркнул, что творчество Пушкина не только открывает читателям огромный мир человеческих чувств, но и приобщает их к культурным ценностям и богатству русского языка. Великий поэт является ярким примером того, как слова могут стать мощным орудием выражения мыслей и эмоций.

В ходе занятия школьники с классными руководителями и советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями пришли к выводу, что из каждого произведения поэта можно вынести не только урок, но и поучиться чему-то новому и интересному.

Ранее всероссийский проект «Разговоры о важном» открыл прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Я Пушкина читаю строки».