Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Экс-спикера обороны юга ВСУ Гуменюк вернули на новую должность
Гончаренко: Уволенную со скандалом экс-спикера обороны юга ВСУ Гуменюк вернули на новую должность
Бывший спикер оперативного командования «Юг» Наталью Гуменюк, уволенная после скандала с препятствованием работе СМИ, будет заниматься коммуникациями на прежнем месте работы, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
Украинский депутат отметил, что Гуменюк назначают на должность в то же оперативное командование, откуда уволили, где она будет либо главой, либо замом по коммуникациям. По его словам, это не самое удачное решение командования ВСУ, передает ТАСС.
Ранее генштаб ВСУ Украины уволил Гуменюк после скандала, связанного с тем, что начальник пресс-центра якобы препятствовала работе украинских СМИ.