Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
Володин: В Госдуме пройдет совещание по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров
В Госдуме пройдет совещание по вопросу кандидатур на посты вице-премьеров и министров
В Госдуме в субботу запланировано рабочее совещание, которое возглавит спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Оно будет посвящено вопросу назначения кандидатур на посты вице-премьеров и министров, передает РИА «Новости».
Издание «Ведомости» сообщало о запланированном совещании Володина с его заместителями и председателями комитетов.
Ранее президент Владимир Путин переназначил Михаила Мишустина председателем правительства.