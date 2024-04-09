Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным
Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова в Пекин как часть подготовки к встрече с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки предстоящего государственного визита в Китай российского лидера Владимира Путина, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Китайский лидер, как информировали на Смоленской площади, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. Он отметил, что двусторонние связи продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире, и выразил готовность к наращиванию партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.
Также Си Цзиньпин выразил Лаврову соболезнования в связи произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил поддержку России со стороны Китая в борьбе с терроризмом.
В Кремле ранее заявляли, что визит Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.