Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным

Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова в Пекин как часть подготовки к встрече с Путиным

Tекст: Ольга Никитина

Китайский лидер, как информировали на Смоленской площади, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. Он отметил, что двусторонние связи продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире, и выразил готовность к наращиванию партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

Также Си Цзиньпин выразил Лаврову соболезнования в связи произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил поддержку России со стороны Китая в борьбе с терроризмом.

В Кремле ранее заявляли, что визит Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.