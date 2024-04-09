Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным

  • Новость часаРоссийские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада
    Директор ФСБ: Теракт в «Крокусе» указывает на украинских неонацистов и страны Запада
    Страны Европы договорились о защите от России подводной инфраструктуры Северного моря
    Глава МИД Британии Кэмерон приехал к Трампу обсудить Украину
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ
    В Армении предложили запретить поставки российской молочки
    Экономист оценил попытки ЕС ограничить беспошлинный импорт с Украины
    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Мнения
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    2 комментария
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Утопия иноагентов о расколе России сдувается

    Рассуждения о расколе со стороны людей, покинувших страну, – это еще и форма психотерапии. В их оптике Россия должна была разлететься на мелкие осколки. Но этот сценарий все никак не реализуется.

    7 комментариев
    9 апреля 2024, 14:49 • Новости дня

    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова как часть подготовки к встрече с Путиным

    Си Цзиньпин приветствовал визит Лаврова в Пекин как часть подготовки к встрече с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит главы МИД России Сергея Лаврова в Пекин важным этапом подготовки предстоящего государственного визита в Китай российского лидера Владимира Путина, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Китайский лидер, как информировали на Смоленской площади, дал высокую оценку состоянию российско-китайских отношений. Он отметил, что двусторонние связи продолжают развиваться, несмотря на непростую ситуацию в мире, и выразил готовность к наращиванию партнерства и стратегического взаимодействия с Россией, передает ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

    Также Си Цзиньпин выразил Лаврову соболезнования в связи произошедшим терактом в «Крокус Сити Холле» и подтвердил поддержку России со стороны Китая в борьбе с терроризмом.

    В Кремле ранее заявляли, что визит Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне.

    9 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны Запада

    Пекин предложил Москве объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Китая Ван И предложил идею «двойного противодействия» российскому коллеге Сергею Лаврову в ответ на «двойное сдерживание» со стороны западных стран.

    Российский министр отметил, что Ван И предложил такую формулу для того, чтобы Россия и Китай могли противодействовать попыткам затормозить формирование многополярного мира, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что лидеры стран Владимир Путин и Си Цзиньпин заявляли о готовности стоять «спина к спине, плечом к плечу» на пути попыток затормозить объективный ход истории.

    Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС.

    Коментарии (24)
    9 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о методах борьбы с санкциями

    Лавров: Россия и Китай договорились решать проблему санкций в рамках БРИКС и ШОС

    Россия и Китай договорились о методах борьбы с санкциями
    @ Александр Бурмистров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай будут совместно решать проблему санкций, используя возможности БРИКС и ШОС. Лавров сделал это заявление на пресс-конференции в Пекине, где он находился с визитом.

    По его словам, незаконные односторонние санкции создают «экономические пробелы», которые будут устранены в рамках этих международных организаций, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И Лавров заявил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности с подключением других стран-единомышленников.

    По словам министра, данная инициатива вызвана стремлением обеих стран к укреплению безопасности в регионе, особенно в свете неспособности ОБСЕ и НАТО выполнять эту функцию.

    В качестве альтернативы устаревшим структурам Россия и Китай предлагают создать новую площадку для диалога, основанную на балансе интересов всех участников.

    Кроме того, Лавров заявил о единой позиции Москвы и Пекина по Тайваню, который они считают неотъемлемой частью Китая. Стороны также высказались против вмешательства извне в дела региона, осудив создание США закрытых военных союзов в АТР.

    Лавров подчеркнул, что Россия и Китай заинтересованы в стабильности на Корейском полуострове и будут совместно работать над ее сохранением.

    В Кремле заявляли ранее, что Соединенные Штаты и Евросоюз, нарушая все международные нормы, оказывают беспрецедентное давление на другие страны, вынуждая их не работать с Россией.

    Коментарии (10)
    8 апреля 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин поручил представить идеи по автомобилестроительному кластеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ждет идеи от руководителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калужской областей по созданию автомобилестроительного кластера.

    Путин поручил правительству РФ подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительств Ленинградской и Калужской областей и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учетом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов, говорится на сайте Кремля.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить соответствующий доклад Путину до 1 августа.

    Коментарии (17)
    8 апреля 2024, 19:07 • Новости дня
    Петербургу выделили средства на строительство Широтной магистрали

    Путин поручил выделить 90 млрд рублей на строительство скоростной магистрали в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин поручил выделить Санкт-Петербургу 90 млрд рублей из федерального бюджета на строительство Широтной магистрали скоростного движения. Средства будут выделены в 2028–2030 годах в рамках реализации второго, третьего и четвертого этапов проекта.

    Документ, подписанный по итогам январского совещания по вопросам социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации, опубликован на сайте Кремля.

    В указе говорится, что правительству РФ необходимо актуализировать перечни мероприятий по дорожной деятельности и предусмотреть выделение бюджетных ассигнований. Рассматривается возможность опережающего финансирования работ, чтобы ввести объекты в эксплуатацию не позднее 2030 года, передает ТАСС.

    Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад о проделанной работе он должен представить до 1 августа.

    Строительство Широтной магистрали – один из ключевых проектов развития Санкт-Петербургской агломерации. Магистраль протяженностью 52,8 км соединит Западный скоростной диаметр (ЗСД) с КАД и обеспечит транспортную связь между густонаселенными районами города.

    Первый этап строительства, включающий развязку с ЗСД, был завершен в 2021 году. Второй этап, который сейчас находится в стадии реализации, предусматривает строительство участка от Парашютной улицы до проспекта Испытателей. Третий этап строительства магистрали пройдет от проспекта Испытателей до Софийской улицы, а четвертый – от Софийской улицы до КАД.

    Ожидается, что Широтная магистраль позволит улучшить транспортную ситуацию в Санкт-Петербурге, разгрузить существующие магистрали и повысить качество жизни горожан.

    Коментарии (2)
    9 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Россия и Китай назвали бесперспективными встречи по «формуле» Зеленского

    Лавров: Россия и Китай видят бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

    Стороны подчеркнули, что любые попытки урегулирования конфликта без учета позиции России обречены на провал, а формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является ультимативной и не соответствует реалиям, передает ТАСС слова Лаврова.

    Как отмечал Лавров ранее, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия убедилась, что говорить об урегулировании на Украине нужно не с Зеленским, а с теми, кто указывает ему.

    Коментарии (31)
    8 апреля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    Путин поручил проработать вопрос скоростного метро до аэропорта Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с властями Петербурга проработать вопрос о скоростном пассажирском сообщении между городом и аэропортом Пулково, в том числе путем продления линии метро.

    «Определить сроки строительства соответствующих объектов, объем и источники финансирования их строительства», – следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Глава государства ждет доклад по поручению до 15 июня, отмечается на сайте.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2024, 18:33 • Новости дня
    Путин назначил прокурора Московского военного округа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генерал-лейтенант юстиции Андрей Попов назначен военным прокурором Московского военного округа сроком на пять лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

    В марте военную прокуратуру Западного военного округа (ЗВО) переименовали в прокуратуру Ленинградского военного округа (ЛенВО). Также заново была создана военная прокуратура Московского военного округа (МВО).

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 11:15 • Новости дня
    Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине
    Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Китая Си Цзиньпин принимает находящегося с визитом в Пекине главу МИД России Сергея Лаврова.

    Встреча проходит в Доме народных собраний, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Китая Ван И предложил российскому коллеге объединиться против «двойного сдерживания» со стороны США.

    Коментарии (3)
    9 апреля 2024, 07:05 • Новости дня
    Лавров: Отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

    Лавров заявил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня.

    «Мы видим, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства без всякого преувеличения вышли на беспрецедентный уровень, – сказал он на переговорах с главой МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что стратегическое партнерство стран строится на принципах взаимного уважения и доверия.

    «Сотрудничество превосходит, как уже не разконстатировали  наши лидеры, военно-политические союзы времен холодной войны, не направлено против третьей стороны», – подчеркнул министр.

    Он добавил, что близость подходов России и Китая к решению ключевых проблем современности создает основу для укрепления стратегической координации на мировой арене. «Взаимодействие позволяет нам эффективно решать общие задачи как на внутреннем контуре, так и на внешнем», – сказал он.

    Министр также отметил, что в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между странами реализуется множество культурных мероприятий.

    Коментарии (2)
    9 апреля 2024, 12:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин и Путин обменялись приветствиями

    Лавров передал Си Цзиньпину приветствие от Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил передать президенту России Владимиру Путину слова приветствия, министр в ответ также передал главе КНР «наилучшие приветы» от российского лидера.

    Лавров отметил, что Путин очень оценил ваше поздравительное послание по итогам проведения в марте этого года президентских выборов, передает ТАСС.

    Глава МИД РФ добавил, что Москва и Пекин готовы реализовывать стратегические задачи, поставленные лидерами двух стран.

    В свою очередь Си Цзиньпин отметил взаимовыгодное сотрудничество Китая и России.

    «В этом году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. За эти годы наши страны встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что не только принесло ощутимую пользу двум странам и их народам, но и сыграло конструктивную роль в обеспечении международной справедливости», – сказал глава КНР.

    Напомним, Си Цзиньпин принимает находящегося с визитом в Пекине Лаврова.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин похвалил белорусские станки за надежность

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителем Башкирии Радием Хабировым похвалил надежность белорусского оборудования для станков, подчеркнув, что российские предприятия могут не замещать эти агрегаты на отечественные.

    Глава региона в ходе разговора упомянул о том, что в республике намерены создавать станкостроительный кластер, об этом есть договоренности, начинаются проектные работы, передает ТАСС.

    Как отметил глава государства, в Белоруссии тоже «можно покупать, там надежно».

    Хабиров заверил, что примерно в первой половине 2026 года в регионе будут лить станины для станков, которые сейчас закупаются в Белоруссии.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 12:59 • Новости дня
    Путин обсудил с Токаевым паводковую ситуацию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидеры обсудили паводки в приграничных регионах. сообщила пресс-служба Кремля.

    Лидеры отметили плотное взаимодействие профильных ведомств и служб России и Казахстана, которые совместно ведут мониторинг и прогнозирование ситуации, вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин и Токаев также договорились дать указания активизировать такую работу.

    Кроме того, президенты обсудили вопросы международной повестки и региональной проблематики.

    В частности, они обсудили вопросы в контексте председательства России в Содружестве Независимых Государств, а Казахстана – в Организации Договора о коллективной безопасности.

    Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

    Напомним, Путин поручил создать правительственную комиссию по ситуации с паводками.

    Коментарии (2)
    9 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин назначил Виктора Васильева постпредом при ОДКБ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о назначении посла по особым поручениям МИД Виктора Васильева на должность постоянного представителя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Другим своим указом глава государства освободил от должности постпреда при ОДКБ Микаэла Агасандяна, передает ТАСС.

    Ранее Путин сменил постоянного постпреда РФ при ВТО, назначив на эту должность Николая Платонова.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Кремле визит Лаврова в Китай назвали подготовкой контактов на высшем уровне

    Tекст: Александра Юдина

    Визит главы МИД Сергея Лаврова в Китай стоит рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, такие контакты в действительности планируются, однако не стал называть конкретные даты визита президента Владимира Путина в Китай, отметив, что это преждевременно, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля добавил, что у Москвы и Пекина есть понимание целесообразности таких контактов с учетом высокого уровня дружественных отношений.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым попросил передать президенту России Владимиру Путину слова приветствия, министр в ответ также передал главе КНР «наилучшие приветы» от российского лидера.

    Коментарии (0)
    9 апреля 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Башкирии Хабировым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник запланировал встречу с руководителем Башкирии Радием Хабировым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    У Путина на вторник запланировано несколько рабочих встреч и совещаний в Кремле. С докладом у него выступит глава Башкирии Хабиров, сказал Песков, передает ТАСС.

    Глава региона доложит о положении дел в республике, заключил представитель Кремля.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названа причина отмены пуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный
    Мурманский губернатор Чибис начал ходить после покушения
    Ночным ударом уничтожено расположение ВСУ в центре Полтавы
    Маск предупредил США об угрозе теракта «масштаба 9/11»
    В Госдуме решили запретить продажу вейпов в России
    В базах ГИБДД по всей России произошел масштабный сбой из-за нового ПО
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем

    Нефтяные рекорды и процветание бизнеса стали драйверами взлета доходов бюджета

    Минфин отчитался о существенном росте доходов бюджета в первом квартале этого года. Растут как ненефтегазовые доходы, так и доходы от продажи нефти и газа. Причем последние показали феноменальную динамику. Что помогает российскому бюджету пополнять свои доходы даже выше запланированного уровня? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай перешли к «плану Б» в противостоянии гегемонии Запада

    Россия и Китай продолжают углублять партнерские отношения. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега Ван И обсудили в Пекине вопросы совместного противодействия западным санкциям, а также создания альтернативных международных институтов в сфере экономики и безопасности. Как обозначенные планы приближают создание многополярного мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад уготовил Харькову судьбу безлюдного города

    Западные СМИ активно обсуждают военную обстановку в Харькове – втором по величине городе, подконтрольном ВСУ. В последние недели количество обстрелов военных объектов в столице Слобожанщины заметно возросло, из-за чего ВСУ сосредотачивают в городе все больше солдат и военной техники. С чем связано такое развитие событий и почему Запад озаботился судьбой Харькова? Подробности

    Перейти в раздел

    Илон Маск не зря ждет апокалипсиса от вступления Киева в НАТО

    США воскресили тему вступления Украины в НАТО, пообещав Киеву «мостик» в альянс. Более того, расширение НАТО на Западе начинают воспринимать как компромисс с Россией, которой взамен достанутся Крым и Донбасс. В реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны, начало которой Илон Маск резонно связывает с Украиной. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............