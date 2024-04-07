Взрывы прогремели в Харькове

Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.34 комментария
Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.34 комментария
Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.5 комментариев
Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.7 комментариев
По его словам, мощный взрыв был зафиксирован по базам отдыха, к побережью поехало много «скорых», передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что на побережье Очакова находится множество пансионатов и домов отдыха, они сейчас «очень нервные», при этом СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.
Предварительно в результате удара российских военных есть убитые и раненные среди украинских военных.
Ранее ВС России ударом поразили военный объект на территории санатория в Одессе.
Подполье: В Николаевской области поражен военный порт
Уточняется, что удар был нанесен рано утром не только по военному порту, но и по территории рядом с ним, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские военные ударили по побережью Очакова, где дислоцировались военные ВСУ.
В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на субботу российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.
Уточняется, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Ранее ВС России ударили по базам отдыха ВСУ в Очаково.
MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500
В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».
MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.
Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.
Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.
Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.
WSJ: ВСУ из-за нехватки боеприпасов вынуждены искать снаряды в болотах
По данным газеты, ситуация с боеприпасами на Украине настолько критична, что солдаты вынуждены рисковать жизнью, выискивая в болотах неразорвавшиеся российские снаряды. Военнослужащий ВСУ Максим Полюхович рассказал журналистам, что им приходится погружаться в болота и проходить по несколько километров по минным полям в поисках снарядов, а между тем, «аппетит командиров растет», передает РИА «Новости».
Офицеры ВСУ подтвердили острую нехватку снарядов, которые приходится постоянно экономить, и «стрелять только по самым важным целям».
Ранее в военной разведке Украины признали невозможность победы на поле боя, в том числе из-за нехватки снарядов.
ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области
В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».
В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.
Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.
Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра
Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.
Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.
Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует
Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».
По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.
Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.
Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.
Украинские СМИ сообщают, что харьковчане из-за отключений света массово переезжают в Днепр
«Ни работать не получается, ни жить, поэтому вынужденный переезд», – цитирует «Страна» одного из харьковчан, который был вынужден переехать из-за отсутствия интернета, необходимого для его работы, передает ТАСС.
По словам других жителей Харькова, переезд носит массовый характер, из-за чего цены на жилье в Днепре резко взлетели.
Ранее сообщалось, что ВСУ готовят Харьков к военным действиям.
По его словам, в Австрии солидарны со стремлением достичь прочного мира на Украине, однако придерживаются другого пути, передает «Газета.Ru».
В частности, речь идет о принципе осторожности, о котором говорит Нехаммер. Австрийский политик подчеркнул, что поддерживает принцип осторожности.
Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».
По данным оперативного командования польских ВС, Польша и ее союзники подняли воздушные суда, они курсируют в юго-восточной части страны, передает РИА «Новости».
Также в заявлении указано, что польские власти предприняли «необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства».
Накануне ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях, а также освободили село Водяное в ДНР.
Кроме того, ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич», а дроны ВС России поразили перевалочную базу ВСУ.
Зеленский признал, что хочет отправки войск Запада на Украину и не может попросить об этом
Зеленский в эфире украинского телемарафона заявил, что не может просить у западных стран войска. По его словам, в случае, если он выступит с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, передает ТАСС.
Он признался, что на Украине действуют некоторые добровольные формирования, в которых воюют люди с другим происхождением и с другим гражданством.
Зеленский добавил, что не может публично призвать армии мира воевать на Украине, потому что население этих стран будет против. Он также заявил, что хотел бы услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск.
Также Зеленский заявил, что на поле боя для ВСУ сложная ситуация, практически все активные действия идут на востоке страны.
Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта.
Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим утром предпринял попытку устроить террористическую атаку.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что в Белгороде в результате обстрела никто не пострадал. Повреждения получили 12 многоквартирных домов, корпус детской поликлиники №4, спортивный комплекс «Луч», коммерческое предприятие и три машины.
Кроме того, в поселке Дубовое сгорел частный дом, повреждены четыре многоквартирных дома и частное домовладение. Также частные домовладения получили повреждения в поселке Майский, селе Никольское и селе Таврово.
Напомним, утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
Дежурные средства ПВО ВС России отразили попытку ВСУ и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области 11 сел остались без света из-за атаки БПЛА.