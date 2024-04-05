Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.0 комментариев
Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
Модульный пистолет Лебедева и его специальная версия МПЛ1, разработанные в концерне «Калашников», поступили в серийное производство, рассказал на выставке Росгвардии «Экспотехностраж» в Петербурге ведущий инженер-конструктор Ижевского механического завода Дмитрий Лебедев.
По его словам, МПЛ и МПЛ1 являются частью линейки пистолетов Лебедева, созданных в концерне, передает ТАСС.
Лебедев отметил, что от начала разработки до серийного производства пройден долгий путь, в котором участвовало большое количество сотрудников ИМЗ и конструкторско-технологического центра.
В 2022 году президент Владимир Путин наградил создателя линейки пистолетов Лебедева.