  • Новость часаПутин утвердил проведение в России раз в шесть лет Всемирного фестиваля молодежи
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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    10 комментариев
    5 апреля 2024, 13:25 • Новости дня

    Путин решил обсудить с СБ России усиление борьбы с оргпреступностью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России в пятницу предложил обсудить усиление борьбы с организованной преступностью.

    «В качестве основного вопроса у нас сегодня повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности, преступностью в целом. Докладчик – министр внутренних дел Владимир Александрович Колокольцев», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Ранее в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков анонсировал оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности.

    4 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    Путин заявил о форсированном индустриальном развитии в России
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут производить больше товаров благодаря форсированному индустриальному развитию.

    «Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России», – передает ТАСС слова главы государства.

    «На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров. Все это мы можем и будем производить сами в гораздо больших объемах, чем сейчас», – убежден президент.

    Ранее президент заявил о дефиците кадров в экономике России.

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    4 апреля 2024, 14:32 • Новости дня
    Путин назвал цель заказчиков теракта в «Крокусе»

    Путин назвал целью заказчиков теракта в «Крокусе» нанесение удара по единству России

    Tекст: Александра Юдина

    Основной целью заказчиков теракта в Крокус Сити Холле» было нанесение удара по единству России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, основной целью кровавого и ужасного террористического акта стало нанесение удара по единству России, других целей не просматривается, передает ТАСС.

    Путин добавил, что сторонние факторы поставили страну в такое положение, когда она вынуждена защищаться вооруженным путем.

    Также глава государства отметил, что Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как в стране существует межконфессиональное единство и согласие.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об очевидной причастности Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    В Европарламенте также заявили, что Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе».

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    4 апреля 2024, 18:14 • Новости дня
    Путин рассказал о желании вновь посетить Херсонес Таврический
    Путин рассказал о желании вновь посетить Херсонес Таврический
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин собирается вновь побывать в Херсонесе Таврическом в Севастополе, который назвал сакральным и очень важным местом для России.

    Во время церемонии открытия молодежных центров он сказал о Херсонесе, что «это один из важнейших истоков нашей духовности». Путин напомнил, что «князь Владимир не только сам крестился в Херсонесе и дружину свою крестил, но потом духовно начал объединять и объединил все славянские племена, проживавшие на этой территории», передает ТАСС.

    «Это легло в основу строительства единого централизованного Российского государства. В этом смысле это место для Российского государства является действительно сакральным и очень важным», – сказал Путин.

    Он добавил, что в Херсонесе «переплетается все: и духовные начала, и государственные начала, и исторические, и культурные традиции». «Надеюсь побывать там еще не один раз и посмотреть это все в натуре», – пообещал Путин.

    В 2023 году Путин в Крыму побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический», где осмотрел новые объекты этого комплекса. Также президент посетил детский художественный эстетический центр и филиал «Артека», детский центр «Корсунь».

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    4 апреля 2024, 17:55 • Новости дня
    Эксперты назвали особенности президентского супербольшинства в России

    Политологи: Президентское супербольшинство связывает объединенных одной идеей людей с разными политическими взглядами

    Эксперты назвали особенности президентского супербольшинства в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В российском обществе появилось новое явление, которое можно определить как президентское супербольшинство – на это указывают не только рейтинги Владимира Путина, но и его результаты на выборах. К таким выводам пришли политологи и социологи в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентское супербольшинство: кто составляет самую обширную политическую коалицию в России?».

    Сегодня можно обоснованно говорить о сформированном президентском супербольшинстве, потому что показатели одобрения деятельности Владимира Путина в последние годы очень высоки и составляют порядка 80%. Такие данные привел Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ, ссылаясь на данные соответствующего опроса.

    «Прошедшие выборы президента позволили еще раз закрепить наличие этого большинства. Что определяет прочность супербольшинcтва? Это комплексное явление, в котором есть как рациональные, так и эмоциональные факторы. Ключевой элемент – это донбасский консенсус: 68% россиян поддерживают проведение СВО. Кроме того, 83% опрошенных считают, что промежуточные итоги СВО значимы. Мы видим, что уровень поддержки крайне высок», – указал он.

    Не менее важный фактор – оценка текущей ситуации в России. «71% россиян заявили о том, что в целом дела в нашей стране идут в правильном направлении. 91% опрошенных уверены, что Россия сможет преодолеть сложности, с которыми сталкивается сегодня. 77% заявляют, что Путин уверенно обеспечит стабильность в нашей стране», – добавил социолог.

    «Еще один самый высокий показатель – 94% россиян заявляют, что могут себя назвать патриотами нашей Родины. Кроме того, с 2013 года в пять раз выросло количество тех, кто считает Россию великой державой», – подчеркнул докладчик.

    Таким образом, высокий рейтинг Путина – это не политическая удача или случайность, а результат многолетней работы, пояснил Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. При этом президентское супербольшинство «не смешалось до однородности, оно по-прежнему многосоставное», считает эксперт.

    «В эту большую группу входит множество людей с совершенно разными политическими взглядами, но они все объединены одной идеей, которую сформулировал президент: «Суверенная и сильная Россия, которая формирует свое будущее сама». Это тезис, которым Путин в хорошем смысле «подкупил» избирателей», – напомнил аналитик.

    «Президентское супербольшинство – это и сторонники коммунистических идей, и приверженцы либеральной экономики. Все они пришли к выводу, что именно нынешний президент России является тем элементом, который им сейчас нужен для защиты», – добавил он.

    В результате супербольшинство «отражает весь спектр мнений, которые есть у нас в стране, оно объединяет миллионы людей», согласился Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «На прошедших выборах общество показало действительно народный порыв. Конечно, люди у нас разные, но все различия ушли на второй план, а на первый вышли те вещи, которые делают нас едиными. Такое в мире редко встретишь. Если мы посмотрим на современные западные страны, то мы не увидим примеров, когда весь народ обретает свою субъектность», – отметил депутат.

    Схожего мнения придерживается и Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». По словам политолога, сегодня российское общество состоит из разных групп, у которых есть определенные ценностные различия. Но для каждой из них в программе Путина нашлось свое предложение.

    «У президента есть общее послание ко всем группам, близкий контакт с ними. Он ведет личное общение с представителями этих групп. Стоит отметить и еще один важный момент, раскрывающий, почему Путину, например, удалось консолидировать элиты. Сегодня общий курс элиты – отстоять свою позицию и определить свою роль. И все они нашли точки консолидации в позиции Путина», – заключил спикер.

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    4 апреля 2024, 19:29 • Новости дня
    Путин назвал основу будущего России

    Путин: В основе будущего России лежит сохранение идентичности

    Tекст: Дарья Григоренко

    В основе будущего России лежит сохранение ее идентичности, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Конечно, страна будет меняться. И люди будут меняться. Но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин заявил, что в России будут производить больше товаров благодаря форсированному индустриальному развитию.

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    4 апреля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин анонсировал новое соглашение между кабмином, бизнесом и профсоюзами

    Tекст: Ольга Никитина

    Очередное трехстороннее соглашение между правительством, работодателями и профсоюзами будет подписано в ближайшее время, в числе приоритетов – прогнозирование кадровых потребностей страны и развитие механизмов целевого обучения, сообщил президент Владимир Путин.

    «На ближайшее время намечено подписание очередного трехстороннего генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами», – сказал глава государства, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), передает ТАСС.

    Он уточнил, что в число приоритетов этого соглашения вошли «прогнозирование кадровой потребности страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищенности трудящихся».

    Ранее Путин назвал важным увеличить зарплаты преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах.

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    4 апреля 2024, 19:16 • Новости дня
    Путин рассказал, какой должна быть молодежная политика в России

    Путин: Молодежная программа в России не должна быть «охранительной»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодежная программа в России должна быть современной, ориентированной на будущее, а не «охранительной», заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Программа, о которой мы говорим, и вся работа – она, конечно, шире, чем только эта программа, – не должна носить охранительного характера. Она должна быть современной и устремленной в будущее», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о разработке Стратегии реализации молодежной политики.

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    4 апреля 2024, 14:31 • Новости дня
    Путин назвал сроки перехода на новую систему оплаты труда бюджетников

    Путин: Новая система оплаты труда бюджетников будет введена в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новая отраслевая система оплаты труда бюджетников будет запущена в России в 2027 году, сообщил глава государства Владимир Путин на съезде Федерации профсоюзов России.

    По словам Путина, сначала проект будет протестирован в отдельных регионах, затем практика распространится на всю страну, передает ТАСС.

    «Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», – сказал президент.

    Важно «добиться роста доходов этих квалифицированных, нужных стране специалистов» и «устранить разрывы в оплате труда в разных регионах», подчеркнул он.

    Ранее Путин поручил поднять зарплаты ряда преподавателей в вузах.

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    4 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Путин рассказал об открытии новых молодежных центров в Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые молодежные центры в ближайшее время откроются в Запорожской и Херсонской областях, заявил на церемонии открытия молодежных центров в ряде регионов президент России Владимир Путин.

    «Только за последние годы в четырех круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности, взяли новую высоту, обрели настоящих друзей порядка 150 тыс. молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров у нас будет уже 16, а в ближайшее время откроются еще два – в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки, инициативы», – приводит его слова ТАСС.

    Путин отметил, что сегодня будет дан старт работе круглогодичных молодежных образовательных центров сразу в 12 регионах России. Это «заметное, весомое, серьезное пополнение», указал он.

    Накануне Путин в формате видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов в новых регионах, в частности к сдаче в эксплуатацию готовы перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, а также спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике в Луганске.

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    4 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал важной социальную ответственность в сегодняшних реалиях

    Tекст: Ольга Иванова

    Социальная ответственность в современных условиях приобретает важное значение, заявил президент России Владимир Путин, выступая на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

    «Социальная ответственность – она всегда важна. Всегда. Но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение… У нас до сих пор получалось, и я очень рассчитываю на то, что получится и в ближайшем будущем, и в более отдаленной исторической перспективе, очень ответственно относиться к тем функциям, которые на нас возложены законом, конституцией и самим смыслом существования и административных властей всех уровней, и предпринимателей, и профсоюзов», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что экономика России не переводится в режим военного времени.

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    4 апреля 2024, 14:29 • Новости дня
    Путин: Каждое решение должно менять к лучшему жизнь людей

    Tекст: Вера Басилая

    Каждое решение должно быть не только выверенным и финансово обеспеченным, но и справедливым по отношению к людям, менять их жизнь к лучшему, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

    «Каждое наше решение должно быть не только выверенным, эффективным, финансово обеспеченным, оно должно быть справедливым по отношению к людям, менять их жизнь к лучшему», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент считает, что, действуя солидарно, исходя из интересов страны и граждан, всех поставленных целей удастся обязательно добиться.

    Ранее Путин заявил, что одной из задач профсоюзов является побуждение руководства предприятий к модернизации производства и внедрению технологий.

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    4 апреля 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин заявил о дефиците кадров в экономике России

    Tекст: Вера Басилая

    России придется или завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда, заявил президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

    «С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы. У нас выбора большого нет – или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда», – цитирует ТАСС Путина.

    По его словам, в ближайшие годы должно идти форсированное индустриальное развитие России, должно увеличиваться количество российских товаров на внутреннем рынке.

    «В этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и управленческих процессов – современных управленческих процессов, что в свою очередь должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов», – подчеркнул президент.


    Ранее Путин отметил рекордно низкие значения безработицы в России, она снизилась до 2,8%.

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    4 апреля 2024, 14:41 • Новости дня
    Путин поблагодарил профсоюзы за помощь бойцам СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Профсоюзы вносят огромный вклад в поддержку участников спецоперации на Украине и жителей прифронтовых территорий. Это отметил президент Владимир Путин, выразив благодарность профсоюзному движению.

    «Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе специальной военной операции. Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов», – передает ТАСС слова Путина. «Хочу искренне поблагодарить всех за эту работу», – добавил он.

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    4 апреля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин назвал одну из серьезных задач профсоюзов

    Путин: Профсоюзы должны подталкивать предприятия к модернизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одной из задач профсоюзов является побуждение руководства предприятий к модернизации производства и внедрению технологий, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

    «Вы должны подталкивать даже руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил, что принципиальность и открытость правительства, бизнеса и профсоюзов гарантирует принятие продуманных решений на благо страны.

    «Именно принципиальность сторон, открытость их позиции, понимание, что за каждым действием стоят интересы страны, миллионов наших граждан, является гарантией того, что решения принимаются взвешенно», – указал он.

    Ранее Путин заявил, что отрасли экономики нуждаются в цифровизации.

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    4 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин назвал требованием времени постоянное повышение россиянами квалификации

    Путин назвал требованием времени постоянное повышение россиянами своей квалификации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Постоянное повышение россиянами своей квалификации – это абсолютный нарратив и требование времени, заявил президент Владимир Путин.

    «Один из ключевых факторов – это, конечно, доступное качественное образование, реальная возможность для человека приобретать профессию – хорошую, интересную, перспективную, по душе, а также повышать свою квалификацию на протяжении всей карьеры, всей жизни. Сегодня это абсолютный нарратив, требование времени», – передает РИА «Новости» слова Путина на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

    Ранее президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, назвал нехватку кадров одним из рисков российской экономики. Глава государства объявил о запуске нацпроекта «Кадры».

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