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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    10 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    8 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    23 комментария
    5 апреля 2024, 04:40 • Новости дня

    Глава ЦРУ США на выходных посетит Египет

    Глава ЦРУ США в ближайшие выходные посетит Египет для обсуждения ситуации с заложниками в секторе Газа

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ближайшие выходные дни отправится с визитом в Каир для проведения переговоров по удерживаемым в секторе Газа заложникам.

    Бернс проведет встречи с главой израильской разведки «Моссад» Давидом Барнеа, премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и шефом египетской разведки Аббасом Камелем, сообщает портал Axios со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    Отмечается, что 18 марта в Дохе возобновились переговоры с участием Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, на которых обсуждается освобождение удерживаемых в секторе Газа заложников и установлению в анклаве режима прекращения огня.

    29 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении направить делегации с участием представителей служб безопасности в Катар и Египет для продолжения консультаций с ХАМАС.

    Ранее сообщалось, что в Белом доме США полагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом о недопустимости ударов по работникам гуманитарных миссий в секторе Газа «услышал сообщение» и «понял его».

    В ходе удара израильского беспилотника погибли сотрудники организации «Всемирная центральная кухня», среди которых были граждане Польши, Австралии, США, Великобритании и Палестины.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    2 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США

    Саймон Ципис: Израиль по указке США провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке

    Израильский эксперт: ЦАХАЛ бил по консульству Ирана в Сирии с согласия США
    @ Omar Sanadiki/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    ЦАХАЛ последние месяцы периодически наносит удары по объектам в Ливане и Сирии. Однако прежде здания дипломатических миссий не становились целями атак. Израиль нарушил ряд норм международного права и действовал с молчаливой поддержкой США, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске.

    «Если раньше разговор шел о том, что Иран хочет развязать войну с Израилем, то сегодня ситуация выглядит иначе – именно Израиль провоцирует большой конфликт на Ближнем Востоке», – считает Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности. Он напомнил об ударах по целям в Бейруте (Ливане), в Дамаске (Сирии), которые ЦАХАЛ наносит на протяжении последних нескольких месяцев. Фактически Тель-Авив проводит политику ликвидации генералов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил), подчеркнул собеседник.

    «При этом нынешняя атака отличается от предыдущих прежде всего тем, что ранее здания дипломатических миссий не становились целями удара. Тель-Авив нарушил целый ряд норм международного права», – указал Ципис. По его мнению, Израиль пошел на такой шаг с «молчаливой поддержки США». «Более того, именно по указке Вашингтона Израиль торопится развязать войну в регионе», – акцентировал спикер.

    Он полагает, что Израиль в данном случае играет лишь роль провокатора. «Масштабную войну в регионе Израиль самостоятельно не потянет. Но за еврейским государством стоит серьезная поддержка в лице американских и западных чиновников. Как только начнется конфликт, Израиль отойдет в сторону и не станет принимать в нем прямого участия, а в игру вступят военные силы стран НАТО», – предположил собеседник. Он объясняет: Западу нужна война, чтобы свергнуть режим в Иране. «После достижения этой главной цели, по мнению западных стратегов, им удастся реализовать и другие задачи, а именно – сворачивание иранской ядерной программы и превращение Ирана в «падшую» страну по аналогии с Ираком и Ливией», – перечислил эксперт.

    Очевидно, что действия Израиля не останутся без должной реакции со стороны Тегерана и его союзников в регионе. «У Ирана сильная армия, страна обладает серьезными ракетными ресурсами. Стоит ожидать, что ответные удары прежде всего будут наноситься по объектам на территории Израиля», – сказал Ципис. Он допускает, что именно этой цели и отвечает атака на иранское консульство в Дамаске – спровоцировать ответ Тегерана и формирования «Хезболла», за которым может последовать разворачивание сил НАТО и разжигание масштабного конфликта на Ближнем Востоке. При этом, добавляет спикер, проигравшей стороной может оказаться «провокатор» – Израиль, поскольку в первую очередь еврейское государство понесет потери среди военных и гражданского населения.

    В понедельник около 17:00 мск ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. «Иран, сохраняя за собой право принимать ответные меры, сам примет решение о способе реакции и наказании агрессора», – заявил официальный представитель МИД Насер Канани.

    Министерство возложило ответственность за удар и на США, потому что они являются сторонниками «сионистского режима». В МИД вызвали сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Соединенных Штатов. Ему передали «важное сообщение» для Вашингтона. Удар также осудили в МИД России. В ведомстве подчеркнули, что «посягательства на дипломатические и консульские объекты» неприемлемы. Москва полагает, что все ответственные члены международного сообщества должны четко обозначить свою позицию и «правовую оценку» действий Израиля. По запросу России Совбез ООН проведет во вторник открытое заседание в связи с израильским ударом.

    The New York Times со ссылкой на четырех израильских чиновников, пожелавших остаться анонимными, подтвердила, что удар нанес Израиль. По их словам, целью был генерал Захеди. Он командовал элитными силами спецназначения «Аль-Кудс» в Ливане и Сирии. Захеди также отвечал за связи с ливанской «Хезболлой» и курировал террористические операции, направленные против Израиля, утверждает Times of Israel. Издание называет его гибель самой значимой потерей для КСИР со времени смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит в Ираке в результате удара США в 2020 году. Зaхеди числится в списке лиц, в отношении которых Совет Безопасности OОН в 2007 году ввел санкции в связи с ядерной программой Тегерана.

    Тель-Авив удар никак не комментировал. По информации портала Ynet, израильские власти дали указания усилить меры безопасности в посольствах страны по всему миру на фоне собственного удара по иранскому консульству. Вероятно, для этого действительно есть основания. Накануне вечером в Тегеране прошел митинг, участники которого осудили удар израильских ВВС. Демонстранты расстелили на асфальте флаги США и Израиля, которые позже сожгли, предварительно вытерев о них ноги, передает РИА «Новости». 


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    4 апреля 2024, 15:28 • Новости дня
    Захарова дала совет ЦРУ после удара Израиля по иранскому консульству

    Захарова заявила, что ЦРУ должно было посоветовать Израилю не атаковать консульство Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    ЦРУ нужно было посоветовать израильской стороне воздержаться от удара по консульству Ирана в Дамаске, если, конечно, спецслужбы США понимают, что происходит в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Захарова считает, что США следовало бы отговорить Израиль от ударов по консульству Ирана, если ЦРУ все-таки имеет свое мнение на этот счет и знает глубинную ситуацию, передает ТАСС.

    ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате действий Тель-Авива были убиты два иранских генерала.

    Постпред России при ООН Василий Небензя призвал страны осудить Израиль, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    2 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара

    Иран заявил о праве на ответные меры после израильского удара по консульству в Сирии

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранское министерство иностранных дел осудило удары израильских ВВС по консульству в Сирии и заявило о законном праве Тегерана на ответные меры.

    В заявлении говорится, что Иран оставляет за собой законное право реагировать на подобные террористические акты в соответствии с международным правом и Уставом ООН, передает ТАСС.

    В понедельник около 17.00 ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. Сирийское агентство SANA сообщило, что здание полностью разрушено.

    В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР. МИД Ирана назвал удар нарушением международных конвенций, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

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    2 апреля 2024, 16:19 • Новости дня
    Нарышкин: ФСБ получила определенную информацию от США об угрозе теракта

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, однако информация была слишком общей, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

    Нарышкин отметил, что сведения, предоставленные американской стороной, не позволяли выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее во вторник заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    4 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну

    Конгрессмен США: помощь Украине приближает мировую войну

    В Конгрессе США заявили, что помощь Украине приближает мировую войну
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин (республиканец от штата Джорджия) заявила, что помощь, которую США оказывают Украине, приближает мировую войну.

    «Ведение прокси-войны с Россией на Украине, которая не является членом НАТО, не в интересах национальной безопасности Америки. Это никак не защищает Соединенные Штаты Америки. Фактически это приближает нас к мировой войне», – сказала она в эфире шоу американского журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также раскритиковала планы администрации США выделить Украине 60 млрд долларов.

    «Мы теряем нашу страну из-за незаконного вторжения, которое происходит каждый день на нашей южной границе. Мы не хотим, чтобы 60 млрд направили Украине», – заявила она.

    Напомним, что ранее американская администрация направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных 106 млрд долларов, из которых 60 млрд должны быть направлены на помощь Украине.

    Ряд республиканцев в Конгрессе США высказались против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

    13 февраля Сенат США при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение 95 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню.

    Однако этот документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что она активно ищет и изучает все возможные варианты, касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева.

    Ранее Тейлор Грин заявила,  что Украина никогда не сможет вернуть США предоставленные ей в виде кредита 60 млдр долларов, которые спикер палаты представителей США Майк Джонсон пообещал передать Киеву на следующей неделе, назвав это «кредитом» Украине.

    По ее словам, убеждения о том, что Украина когда-либо вернет США все деньги, являются нелепыми и смешными. Она добавила, что только Тайвань и Израиль могут вернуть долг стране, передает РИА «Новости».

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    3 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Палестина попросила Совбез ООН рассмотреть вопрос о ее членстве в организации
    Палестина попросила Совбез ООН рассмотреть вопрос о ее членстве в организации
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мальта, председательствующая в Совете Безопасности ООН в апреле, распространила среди членов СБ письмо Палестины с просьбой о возобновлении рассмотрения заявки на членство в ООН.

    Постоянный представитель Мальты при ООН Ванесса Фрезьер сообщила, что письмо было распространено в соответствии с методами работы СБ. «Мы консультируемся с каждым членом Совета Безопасности о дальнейших шагах, работа по заявке уже ведется», – заявила она, сообщает ТАСС.

    В письме постоянного наблюдателя Палестины при ООН Рияда Мансура содержится запрос на «возобновление рассмотрения заявки Советом Безопасности ООН в апреле 2024 года». Палестинское диппредставительство также приложило к своему запросу письма с поддержкой заявки вступления Палестины в ООН от группы арабских государств, Организации исламского сотрудничества, а также Движения неприсоединения. К письму также приложен список из 140 государств, которые к настоящему времени признали Палестину в качестве государства.

    Палестина подавала заявление на вступление в ООН в качестве постоянного члена в 2011 году, однако позднее решила временно остаться в статусе постоянного наблюдателя.

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    3 апреля 2024, 02:30 • Новости дня
    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя раскритиковал попытку Запада возложить на Дамаск и Тегеран ответственность за удар Израиля по консульству Ирана

    Небензя назвал «кощунством» попытку оправдать удар Израиля по консульству Ирана
    @ Hummam Sheikh Ali/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия подготовит в СБ ООН документ с осуждением израильского удара по иранскому консульству в Сирии, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

    Небензя призвал осудить атаку Израиля, ведь «в следующий раз авианалету может подвергнуться диппредставительство любого другого государства». По его словам, необходимо «безоговорочно осудить безрассудные действия Израиля, нарушающие суверенитет Сирии», передает ТАСС.

    Как заявил Небензя, ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке будет полностью лежать на совести США, Великобритании и Франции, которые намекают, что «Иран и Сирия сами виноваты». «Большего кощунства себе трудно представить», – сказал он.

    По его словам, у всех стран Совбеза, кроме трех западных постоянных членов СБ, «хватило мужества признать недопустимость атак на дипломатические объекты». Выступления представителей США, Великобритании и Франции он назвал «не двойными, а тройными стандартами».

    Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан также заявил, что «Китай резко осуждает данную атаку», которая «грубо нарушает» Устав ООН, международное право, суверенитет Сирии и Ирана. По его словам, израильские власти должны прекратить удары по целям в Ливане и Сирии. Дипломат напомнил об ударе НАТО по посольству Китая в Югославии 25 лет назад, в результате той атаки погибли сотрудники китайской дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что у США нет подтверждения, что здание, по которому ВВС Израиля нанесли удар в Дамаске, имело статус дипломатической миссии. Небензя в ответ заявил, что у США «всегда есть информация по любому поводу из первых рук», а «тут вот как удивительно, у Соединенных Штатов до сих пор нет подтверждения». «Так и хочется сказать, не верю», – заявил он.

    В понедельник ВВС Израиля нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске. В результате обстрела были убиты два иранских генерала – Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР.

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    2 апреля 2024, 23:58 • Новости дня
    Блинкен сказал, что «никаких войск США на Украине не будет»

    Блинкен отверг возможность отправки войск США на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Политика главы американского государства Джо Байдена «предельно ясна – никаких войск США на территории Украины не будет», заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    Блинкен пояснил, что присутствие войск США на Украине «приблизило бы прямой конфликт с Россией», Вашингтон стремится не допустить этого. Такое развитие событий, по его словам, не отвечает интересам США или их союзников по НАТО. Он заявил, что Байден всегда подчеркивал необходимость «избежать войны с Россией, эскалации, будь то обычная или ядерная эскалация», передает ТАСС со ссылкой на LCI.

    Оценивая позицию президента Франции Эммануэля Макрона по вопросу отправки войск на Украину, Блинкен заявил, что «каждый должен принимать решения как на национальном уровне, так и на уровне альянса».

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Макрон не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

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    3 апреля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»

    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе» за две недели

    Tекст: Кристина Цыцура

    Материал американских СМИ о том, что Вашингтон предупреждал Москву о возможном теракте в «Крокусе» за две недели, является вбросом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему. То есть когда, кому они передавали эту информацию», – передает ТАСС ее слова.

    Ранее Washington Post сообщала, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» за две недели.

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    3 апреля 2024, 10:00 • Новости дня
    Россия внесла в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по консульству Ирана
    Россия внесла в СБ ООН проект заявления об ударе Израиля по консульству Ирана
    @ Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления Совбеза, предназначенного для прессы, в котором осуждается удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    В своем Telegram-канале он написал, что это станет возможностью протестировать истинные намерения западных коллег. Дипломат предложил понаблюдать за тем, как будет проходить работа над документом.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США и Израиль провоцируют большой конфликт на Ближнем Востоке.

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    4 апреля 2024, 16:27 • Новости дня
    Лавров: Слова Борреля о роли Украины напоминают заявления рейхскомиссара Коха

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля касательно роли Украины в конфликте России и коллективного Запада с высказываниями рейхскомиссара оккупированной Украины Эриха Коха 1942 года.

    По его словам, рассуждения Борреля о цели участия Европы в конфликте и о роли в нем Украины «прямо перекликаются» с заявлением Коха, который позиционировал Украину как объект эксплуатации для оплаты войны и использования ее населения «как второсортный народ», передает ТАСС.

    «Что сейчас, собственно говоря, происходит уже на наших глазах», – подчеркнул министр.

    Ранее Боррель заявил, что поддержка Украины объясняется не любовью Евросоюза к украинскому народу, а собственными интересами ЕС. Боррель уточнил, что ЕС не может допустить победы России в конфликте с Украиной. По его словам, российская победа обернется «серьезным ущербом» для интересов США и Европы.

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    3 апреля 2024, 00:43 • Новости дня
    WP заявила, что США якобы предупреждали Россию об угрозе теракта в «Крокусе»

    WP заявила о якобы переданном Вашингтоном Москве предупреждении об угрозе теракта в «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские чиновники утверждают, что Вашингтон якобы предупреждал Москву об угрозе нападения на «Крокус Сити Холл» более чем за две недели до теракта, пишут СМИ.

    Как пишет Washington Post, американская сторона «сообщала российским чиновникам, что популярный концертный зал «Крокус Сити Холл» был потенциальной целью» террористов, передает РИА «Новости».

    Утверждается, что информация была передана Москве за день до того, как американское посольство опубликовало предупреждение о возможном теракте, передает ТАСС.

    Напомним, директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил, что ФСБ получила со стороны спецслужб США «определенную информацию» о возможной угрозе терактов, но информация была слишком общей. Директор ФСБ Александр Бортников также сообщал, что предупреждение от американцев было – и на него последовала реакция, но данных оказалось недостаточно. Даже лояльные к Белому дому американские СМИ заявили, что США поделились с Москвой не всей информацией о теракте в «Крокусе», которой располагали.

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    2 апреля 2024, 22:36 • Новости дня
    США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ

    США сняли санкции с переименованного банка VTB Europe во Франкфурте-на-Майне

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции в отношении бывшей «дочки» ВТБ – банка Ost-West Handeslbank (VTB Europe), который расположен во Франкфурте-на-Майне – отменены, сообщил минфин США.

    В санкционных списках банк указан как Ost-West Handelsbank AG, VTB Europe и VTB Bank Deutschland AG, передает РИА «Новости».

    Напомним, после того, как ВТБ оказался под санкциями, Берлин отстранил его от управления VTB Bank Europe. Годовое собрание акционеров европейской «дочки» ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. ВТБ запретил бывшей «дочке» использовать свой бренд. VTB Europe был переименован в Ost-West Handelsbank. OWH потребовал от ВТБ вернуть дивиденты с 2013 года на 433,8 млн евро.


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    Налоговая система должна помогать сокращать неравенство в стране, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Каким образом власти могут изменить налоги, чтобы они стали более справедливыми, в том числе для семей с детьми? Подробности

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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Украина проговаривается о своей связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

    Руководство украинских спецслужб открыто признается, что «разжигает этническую напряженность» в России «с помощью информации». Какими способами и инструментами киевский режим сеет межнациональную рознь в нашей стране и как на самом деле обстоят дела с межэтнической напряженностью? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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