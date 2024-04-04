  • Новость часаНАТО приняло решение о создании миссии на Украине
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    Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему СССР был идеальной капстраной

    Корпорация СССР кончила, как и все другие корпорации. Но у нее были и хорошие времена. В какой-то период это была величайшая корпорация мира. СССР, начав концентрацию капитала раньше, чем Запад, использовал все плюсы суперкапитализма.

    19 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Почему на флоте радуются новому главкому

    От военно-морского флота будет зависеть очень многое. Возможно, от него будет зависеть судьба страны, а при самых опасных сценариях развития событий – ее существование. И все это выпадает на плечи Героя России адмирала Моисеева.

    10 комментариев
    4 апреля 2024, 17:20 • Новости дня

    Венгрия выступила против создания фонда военной помощи Украине

    Сийярто: Венгрия против создание фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия не поддерживает предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга о создании фонда военной помощи Украине на 100 млрд евро, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто, принимавший участие во встрече с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, сообщил, что данная инициатива обернется для Венгрии дополнительными расходами в размере 10 млрд евро. Он отметил, что венегерские налогоплательщики против выполнения такого решения, которое «грозит войной», передает ТАСС.

    По словам Сийярто, другие страны, в том числе одно из крупных государств НАТО, также «критиковали эту идею».

    Издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение создать фонд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в НАТО через жесткую палочную дисциплину принуждают страны поставлять Киеву оружие.

    4 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»

    Politico: ВСУ уже не нужны истребители F-16

    В ВСУ заявили, что истребители F-16 «уже не нужны»
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Истребители F-16 производства США, которые Киев просил у Запада, уже не актуальны для нужд украинской армии в 2024 году, заявил газете Politico высокопоставленный офицер ВСУ.

    По его словам, Украине часто не передают оружие вовремя, а когда оно все же попадает в страну, оно уже «неактуально». F-16, по мнению военного, были бы востребованы в 2023 году, но сейчас они не подходят, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО.

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    4 апреля 2024, 11:12 • Новости дня
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    Лазарева заявила о радости после украинских ударов по городам России
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, заявила, что всякий раз, когда появляется новость об атаке украинским беспилотником на российские города, в глубине души она испытывает радость.

    «Это ужасно, но я радуюсь», – приводит ее слова канал «360».

    Ранее Лазарева в интернет-эфире с певицей Лаймой Вайкуле пожаловалась на то, что российские зрители, которые некогда аплодировали на концертах, разлюбили ее.

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    4 апреля 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коллективный Запад придумал новый тренд – игру в слова, в связи с чем придется использовать натовский «словарь абсурда», чтобы перевести на нормальный язык итоги саммита в Брюсселе 21 марта, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

    Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

    По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

    «Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

    Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

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    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

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    3 апреля 2024, 21:05 • Новости дня
    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки и хранения БПЛА ВСУ под Харьковом попало под ракетный удар

    Место сборки украинских беспилотников под Харьковом попало под ракетный удар
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ракета поразила место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, пораженная цель находится в районе Мерефянского механического завода недалеко от Харькова, передает ТАСС.

    На прошлой неделе российские войска поразили групповым ударом объекты энергетики и ПВО ВСУ.

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    3 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО

    Правительство пообещало рассмотреть предложение о пошлинах в 200% для вин из стран НАТО

    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России изучит инициативу Ассоциации виноградарей и виноделов о введении 200-процентных пошлин на вино из стран НАТО, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

    Она отметила, что инициатива будет рассматриваться в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, данная мера является частью политики зеркальных контрсанкций в отношении недружественных стран.

    Ранее Роскачество рассказало, что самыми популярными у россиян иностранными винами оказались напитки из Грузии, Франции, Италии и Испании.

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    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

    Коментарии (9)
    3 апреля 2024, 19:02 • Новости дня
    Полковник СБУ предрек для ВСУ решающие сражения летом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации на украинской территории скоро произойдут крупномасштабные бои стратегического значения, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    В летнюю кампанию ВСУ ожидают серьезные бои, которые будут решать вопросы «оперативно-стратегического уровня», сказал Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (иноагент), передает РИА «Новости».

    Чиновники и СМИ на Украине врут о происходящем на фронте и реальном положении украинской армии. По этой причине военные атташе с Запада отправляют в свои страны искаженные донесения, и у Вашингтона с Брюсселем складывается впечатление, что Киеву больше не нужно оружие, считает Стариков.

    Ранее британские СМИ сообщили, что киевский режим намерен предпринять очередную атаку на Крымский мост. Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что киевские спецслужбы намеренно могли сообщить прессе о планах ударить по мосту, чтобы заручиться поддержкой Запада.

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    4 апреля 2024, 10:46 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы под Авдеевку

    Кимаковский: ВСУ перебросили резервы под Авдеевку, пытаясь отбить утерянные рубежи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВСУ перебросили личный состав и бронетехнику к Первомайскому в попытке вернуться на рубежи, которые ранее потеряли, передает ТАСС. Кимаковский добавил, что противник несет потери.

    Он добавил, что отмечена также активность украинских сил у населенного пункта Водяное.

    Ранее Кимаковский сообщил, что город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.

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    4 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    Лавров присказкой отреагировал на слова Зеленского о переговорах

    Лавров отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Предложение президента Украины Владимира Зеленского хорошо известно, оно является ультиматумом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Он также прокомментировал словами «мечтать не вредно» слова Зеленского о «необходимости вернуться» к границам февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.

    Коментарии (6)
    4 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Tagesschau: Немецкие компании помогают восстанавливать Мариуполь

    Tекст: Ольга Никитина

    Немецкое издание Tagesschau (медиагруппа ARD) опубликовало материал, в котором пишет, что продукция компаний Knauf и WKB Systems использовалась для восстановления Мариуполя в ДНР.

    В качестве доказательства издание приводит фотографии и видео, на которых видны мешки со строительными смесями Knauf и бетонные блоки с логотипом WKB Systems на стройплощадках города, передает РИА «Новости».

    Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер осудил участие немецких компаний в восстановлении Мариуполя, заявив, что Knauf «цементирует российскую власть» на этой территории.

    В Мариуполе уже построен новый жилой комплекс из десяти многоквартирных домов общей площадью 65,1 тыс. квадратных метров.

    В ноябре прошлого года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине включило немецкую компанию Knauf, производящую стройматериалы, в список «международных спонсоров войны» за продолжение работы в России. Однако в марте Украина закрыла этот список под давлением западных партнеров.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы

    Мотострелки Вооруженных сил России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера вооруженных сил Украины в Херсонской области у морского побережья на Кинбурнской косе, сообщили в Минобороны России.

    «Взвод был поднят по тревоге. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что информация о приближении к береговой линии плавсредства противника поступила на командно-наблюдательный пункт от разведчиков.

    При отражении атаки российскими бойцами было использовано стрелковое вооружение, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, отметили в Минобороны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.

    По его словам, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами.

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    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

    Коментарии (3)
    4 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    @ Benoit Doppagne/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение генсека альянса Йенса Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет газета Politico.

    По данным издания, министры не могли понять, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Дипломаты указали, что пока обсуждение финансирования помощи Украине находится на очень ранней стадии, передает ТАСС.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

    Коментарии (2)
    4 апреля 2024, 11:38 • Новости дня
    Политолог: Зеленский испугался неудобных вопросов Карлсона

    Политолог Скачко: Киев попытается оправдать отказ Зеленского от интервью с Карлсоном

    Политолог: Зеленский испугался неудобных вопросов Карлсона
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Интервью с Карлсоном опасно для Зеленского, поскольку у него нет адекватных ответов на те неудобные вопросы, которые журналист мог бы задать. В этой связи на Банковой посчитали разумным проигнорировать предложение о беседе. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал украинский политолог Владимир Скачко. Он предположил, как теперь в Киеве будут оправдывать это решение.

    «Зеленский любит внимание и стремится выступить везде, где это возможно. Но то, что он проигнорирует предложение Карлсона, изначально было ожидаемо», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Спикер объясняет: Зеленский попросту испугался неудобных вопросов, которые журналист однозначно будет задавать. «На них у украинского руководства нет честных и адекватных ответов. Все это выставит Зеленского не просто в роли «голого короля», но и глуповатого, несамостоятельного политика, пустышки», – уточнил собеседник.

    Скачко не исключил, что ранее Зеленский давал интервью только тем СМИ, с которыми заранее были согласованы вопросы и позиция. «То есть существовал готовый сценарий беседы. С Такером Карлсоном такое провернуть невозможно. Да и заплатить ему за то, чтобы он по итогу обнародовал «приглаженное» интервью, вряд ли удалось бы. Мне кажется, что в этом случае репутация журналиста превыше любых денег», – пояснил политолог.

    По мнению спикера, существует несколько вариантов, как в Киеве могут отреагировать на заявление американского журналиста об игнорировании интервью. «Так, первый из них предполагает, что офис Зеленского отмолчится. Второй сценарий подразумевает попытки оправдаться. Я допускаю, что на Банковой будут говорить о невозможности общения Зеленского с «прихвостнем Кремля», – указал Скачко. Он напомнил, что Такер Карлсон уже внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». «Это, вероятно, тоже будет использовано для внутренней аудитории как аргумент против интервью», – предположил политолог.

    Впрочем, добавил собеседник, существует и третий вариант – офис Зеленского может обратиться за помощью к ЦРУ, чтобы те принудили Такера Карлсона на такое интервью, которое бы отвечало интересам Украины. «Все-таки пиар для режима Зеленского – это 95% успеха. Но лично я не верю, что даже если ЦРУ и согласится на подобную авантюру Киева, Такер Карлсон пойдет на размен репутации или поддастся давлению», – заключил Скачко.

    Ранее Такер Карлсон рассказал, что Владимир Зеленский так и не ответил на его предложения о проведении интервью. Об этом американский журналист сообщил в разговоре с конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин. «Мы направили много запросов об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Разумеется, он их проигнорировал», – сказал Карлсон.

    О намерении пообщаться с Зеленским журналист заявил после беседы с Владимиром Путиным. Напомним, интервью с президентом России вышло в феврале 2024 года, оно продлилось два часа. Беседа была посвящена российско-американским отношениям, конфликту на Украине и связям России с НАТО. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    В соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) интервью набрало более 211,4 млн просмотров. Число просмотров видео в YouTube превысило 19,4 млн. Карлсон объяснял решение поговорить с российским президентом тем, что американцы «не имеют представления» о происходящем в России и на Украине. Он подчеркнул, что не чувствует за собой вины.

    Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью Такеру Карлсону. По словам главы государства, тот лишил его возможности давать острые ответы на острые вопросы. Карлсона Путин назвал «опасным человеком», поскольку он избрал тактику терпеливого слушателя.

    Коментарии (4)
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